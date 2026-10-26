10 perechi de actori care ne-au făcut să credem că se iubesc în realitate

Chimia electrizantă pe care au avut-o perechile de actori de mai jos ne-a făcut să credem că trăiesc povești de iubire și dincolo de platourile de filmare. Citește mai departe și află dacă a fost vorba despre o ficțiune sau o dragoste reală.

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  de  Braslasu Iulia
1. Ryan Reynolds și Sandra Bullock
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Uneori, chimia irezistibilă dintre actori poate lăsa de înțeles că, dincolo de ecran, ar fi existat povești pasionale de iubire. Iată care sunt perechile de staruri care au aprins speculații despre posibile relații în viața reală. 

1. Ryan Reynolds și Sandra Bullock

După ce Sandra Bullock și Ryan Reynolds au jucat împreună în filmul The Proposal, multă vreme au circulat zvonuri conform cărora ar fi fost împreună și în viața adevărată. În ciuda tensiunilor la fiecare pas dintre personajele lor, chimia lor a fost mai mult decât vizibilă. Însă, în 2011, actrița a spus adevărul despre aceste speculații, mărturisind: „Cred că femeile din Statele Unite vor ofta în mod colectiv când voi spune că nu e iubitul meu. E pur și simplu un prieten minunat de 10 ani”, a dezvăluit ea la acea vreme pentru Today.

2. Lady Gaga și Bradley Cooper

Lady Gaga și Bradley Cooper au fost cuceritori în rolurile lor principale din A Star Is Born. În film, cei doi au format un cuplu care trăiește o poveste de iubire pasională, dar și toxică, iar fanii celor doi au fost curioși dacă nu cumva au fost împreună și dincolo de filmări. Dar, în 2018, a venit și clarificarea privind aceste zvonuri din partea artistei: „A fost o conexiune instantanee, o înțelegere instantanee unul față de celălalt”, a spus Lady Gaga pentru Vogue. 

3. Kristin Davis și John Travolta

În 2024, apărea filmul de acțiune Cash Out, cu John Travolta și Kristin Davis în rolurile principale. O sursă apropiată lor dezvăluise chiar pentru Closer Weekly că actrița și actorul s-au înțeles pe platourile de filmare și s-au simțit bine unul în compania celuilalt. Însă, după lansarea filmului, niciunul dintre ei nu a confirmat sau negat zvonurile. 

4. Charlize Theron și Keanu Reeves

Charlize Theron și Keanu Reeves au fost colegi în filmele The Devil’s Advocate (1997) și Sweet November (2001). La câțiva ani după lansarea celui de-al doilea film, o sursă dezvăluia pentru Daily Mail că actrița și actorul ar fi luat cina împreună. Dar, adevărul este că între cei doi există o strânsă relație de prietenie. 

5. Emma Watson și Tom Felton

Emma Watson și Tom Helton i-au jucat pe Hermione Granger și Draco Malfoy în celebra serie Harry Potter. Foarte mulți dintre fanii filmelor s-au întrebat dacă nu cumva cei doi au format și un cuplu în viața reală. Actorul a recunoscut în cartea sa de memorii, Beyond The Wand, că a avut sentimente pentru actriță, dar cei doi nu au fost vreodată împreună: „Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Emma, dar am iubit-o și am admirat-o ca persoană, într-un mod pe care nu l-aș putea explica nimănui.”

6. Paris Hilton și Chad Michael Murray

Paris Hilton a cochetat o vreme cu actoria, iar House of Wax este unul dintre filmele în care a jucat. Ea a fost în distribuție alături de Chad Michael Murray, cei doi stârnind la un moment dat și zvonuri despre o posibilă poveste de iubire. Însă, niciunul dintre ei nu a oferit declarații suplimentare despre aceste speculații. 

7. Zac Efron și Lily Collins

În filmul Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Zac Efron l-a jucat pe criminalul în serie Ted Bundy, în timp ce Lily Collins a interpretat-o pe iubita lui, Liz Kendall. Zvonurile conform cărora ar fi avut o relație amoroasă și dincolo de platoul de filmare au apărut în timpul turneului de promovare al filmului. Deși între 2012 și 2013 au existat speculații potrivit cărora ar fi ieșit de câteva ori, cert este că mai mult de atât nu a fost între ei. 

8. Matthew McConaughey și Kate Hudson

Matthew McConaughey și Kate Hudson au jucat împreună în două dintre cele mai cunoscute comedii romantice, How to Lose a Guy in 10 Days (2003) și Fool’s Gold (2008). După vizionarea lor, spectatorii s-au întrebat intens dacă nu cumva între ei a existat și o scânteie dincolo de platourile de filmare. Însă, cu mai multe ocazii, cei doi au susținut că îi leagă doar o prietenie apropiată. În plus, Kate Hudson nu s-a ferit să recunoască că sărutul cu Matthew McConaughey nu e tocmai unul de care să își aducă aminte cu plăcere

9. Liam Hemsworth și Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a fost acuzată că ar fi avut o aventură cu Liam Hemsworth în perioada când el încă era împreună cu Miley Cyrus. Cei doi au fost colegi în seria Hunger Games, iar speculațiile au pornit după ce artista și-a lansat piesa Flowers, chiar de ziua de naștere a actriței și că ar fi fost o aluzie la faptul că a fost înșelată. Jennifer Lawrence e negat zvonurile, dar a recunoscut că, totuși, a existat un sărut. „Nu este adevărat. Un zvon total. Adică, știm cu toții că eu și Liam ne-am sărutat o singură dată. Dar a fost la mulți ani după ce s-au despărțit”, a spus actrița în emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen.

10. Tom Cruise și Hayley Atwell

Spectatorii au sesizat o posibilă chimie între Tom Cruise și Hayley Atwell după ce au jucat împreună în filmul de acțiune Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Însă, speranțele fanilor au fost spulberate în 2023, atunci când actrița a declarat pentru Independent că îl vede pe actor „ca pe un unchi” și că speculațiile nu au fost reale. 

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Foto: PR, Getty Images

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