10 filme SF care prezintă, într-un fel sau altul, scenarii plauzibile

Sub o formă sau alta, următoarele filme fac apel la realitatea care ne înconjoară.

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  de  Braslasu Iulia
1. Arrival
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POZA 1 / 11

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă unele scenarii ale filmelor SF ar deveni și realitate? Putem, pentru moment, să ne imaginăm cum ar fi dacă într-adevăr s-ar întâmpla asta. Unele povești prezentate în astfel de pelicule par destul de plauzibile, având în vedere cât de mult a avansat tehnologia. 

1. Arrival

În filmul Arrival regizat de Denis Villeneuve, actrița Amy Adams o interpretează pe Louise Banks, o profesoară de lingvistică, care lucrează cu armata americană pentru a comunica cu forme de viață extratereste după ce 12 nave spațiale misterioase apar în întreaga lume. În speranța că va găsi o rezolvare, își asumă o șansă care ar pune în pericol atât viața ei, cât și întreaga omenire. Pelicula ne arată cât de importantă este comunicarea, indiferent de forma sub care se regăsește.

2. The Martian

În acest film, actorul Matt Damon joacă rolul unui astronaut pe nume Mark Watney, blocat pe Marte, după ce într-o furtună echipajul său l-a lăsat în urmă. Preocuparea lui, devine, în aceste condiții, supraviețuirea și găsirea metodei potrivite prin care să transmită Pământului că încă este în viață. Povestea nu este tocmai străină pentru că cercetătorii zilelor noastre vin constant cu ipoteze legate de călătoria pe Marte. 

3. 2001: A Space Odyssey

2001: A Space Odyssey este un film cunoscut regizat de Stanley Kubrick despre o călătorie către Jupiter a unui computer extrem de avansat, H.A.L. 9000. Doi astronauți, pe numele lor Dr. David Bowman și Dr. Frank Poole, au această misiune de a se confrunta cu forțele necunoscute pe parcursul călătoriei lor.

4. The Andromeda Strain

În The Andromeda Strain, un film regizat de Robert Wise, un microbiolog conduce o echipă de oameni de știință. Aceștia lucrează în secret, în cadrul unui laborator avansat, pentru că vor să afle ce anume i-a omorât pe cetățenii unui oraș mic, dar și să descopere un leac. Pelicula a fost apreciată pentru faptul că propune o privire mai atentă asupra puterii, încă străină, a științei.

5. Gattaca

Andrew Niccol a scris și regizat Gattaca, un film cu Ethan Hawke, Uma Thurman și Jude Law în rolurile principale. Vincent este un bărbat inferior din punct de vedere genetic, dar care vrea să lucreze pentru elita Gattaca Aerospace Corporation. Dorința lui devine, într-un fel, realitate, pentru că își asumă identitatea unui bărbat superior genetic pentru a călători în spațiu.

6. Her

Her spune povestea lui Theodore, care încă suferă după fosta lui soție. Fiind singur, vrea să își găsească alinarea în ceva, astfel că descoperă un sistem de operare care răspunde la comenzi vocale. El face cunoștință cu Samantha, o voce care îl va face să nu se mai gândească la suferința lui. Filmul ne arată o fațetă a felului în care tehnologia poate ajunge în viitorul nu foarte îndepărtat să înlocuiască interacțiunea umană.

7. Stowaway

În filmul Stonewaway joacă, printre alții, Toni Collette, Anna Kendrick, Shamier Anderson și Daniel Dae Kim. În peliculă, un echipaj compus din trei persoane pleacă într-o misiune pe Marte. Dar, partea complicată intervine în momentul în care un pasager neașteptat ajunge să pună în pericol viețile tuturor celor care se află pe navă. Doza de realism vine tocmai din această dilemă morală care se regăsește pe parcursul peliculei.

8. Minority Report

Steven Spielberg a regizat filmul Minority Report, cu actorul Tom Cruise ca protagonist. El joacă rolul unui polițist dintr-un viitor în care oamenii sunt arestați înainte de a comite o crimă. Regizorul a discutat cu o serie de experți în domeniul tehnologiei cu privire la cum s-ar petrece această poveste în viața reală.

9. Interstellar

În filmul Interstellar, Matthew McConaughey îl joacă pe Cooper, un fost pilot NASA, ajuns după fermier, care face pasul către o misiune importantă, și anume aceea de a salva umanitatea. Având parte și de sprijin de la alți oameni de știință, pleacă pentru a descoperă o planetă nouă.

10. Gravity

Gravity este un film regizat de Alfonso Cuarón, în care rolurile principale sunt jucate de Sandra Bullock și George Clooney. Povestea din peliculă detaliază misiunea în spațiu a inginerei Ryan Stone alături de astronautul Matt Kowalski. Cei doi trec prin probleme, dar și nesiguranța că ar putea să nu revină pe Pământ. Despre acest film s-a spus că ar fi plauzibil științific. 

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Foto: PR

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