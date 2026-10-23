10 genți sub 500 de lei, care merită atenția ta

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Să găsești o geantă care să arate bine, să fie practică și să nu coste cât jumătate din salariu poate părea o misiune imposibilă. Mai ales într-o perioadă în care prețurile accesoriilor de designer au atins cifre amețitoare. Din fericire, stilul nu este întotdeauna proporțional cu suma de pe etichetă.

Sezonul acesta, gențile inspirate de estetica anilor ’90, modelele din piele întoarsă, formele supradimensionate și nuanțele de burgundy domină oferta brand-urilor.

Geanta de piele – accesoriul care nu se demodează niciodată, poate avea prețuri decente, dacă cauți cu atenție.

Am căutat alternative accesibile care nu încearcă să impresioneze prin logo-uri ostentative, ci prin design, proporții și detalii. Iată cele 10 genți sub 500 de lei care ne-au atras atenția.

1. Geantă mini din piele- COS: 500 lei

Dacă garderoba ta este dominată de negru, gri și bej, ai nevoie de puțină culoare. Acest model roșu, cu formă de săculeț și barete lungi, este suficient de interesant încât să devină piesa centrală a unei ținute. Poartă-l cu un look monocrom și lasă geanta să atragă toate privirile.

2. Geantă shopper de piele ecologică– MANGO: 75,99 lei

Gențile XXL nu pleacă nicăieri. Iar acest shopper negru este dovada că funcționalitatea și estetica pot coexista. Proporțiile generoase îl transformă într-o alegere excelentă pentru zilele aglomerate, când ai nevoie să iei jumătate de casă cu tine. În plus, arată surprinzător de bine alături de piese minimaliste.

3. Geantă de umăr- GUESS: 449,99 lei; disponibilă pe www.fashiondays.ro

Modelul Guess mizează pe o siluetă retro, cu influențe western, și pe detalii care îi oferă personalitate. Poart-o cu denim închis la culoare, o cămașă albă și cizme înalte. Este accesoriul perfect pentru o ținută cu aer seventies.

4. Geantă de piele- ZARA: 359,90 lei

Cu două buzunare frontale, catarame contrastante și o siluetă structurată, acest model are ceva din farmecul genților vintage. Combinația dintre pielea întoarsă camel și detaliile negre funcționează excelent cu o garderobă în tonuri neutre. Încearc-o cu o fustă plisată și un pulover din cașmir.

5. Geantă de umăr dreptunghiulară- H&M: 94,99 lei

Dacă nostalgia pentru anii 2000 încă nu te-a părăsit, acest model merită atenția ta. Forma alungită, bareta ajustabilă și închiderea metalică amintesc de gențile care dominau garderobele fashion icon-urilor de acum două decenii. Asorteaz-o cu o jachetă din piele și o fustă midi.

6. Geantă de mână- Even&Odd by Zalando: 116 lei

Uneori, cea mai bună investiție este și cea mai simplă. Acest tote încăpător, cu linii curate și fără elemente decorative inutile, este genul de accesoriu pe care îl poți purta ani la rând. Arată excelent cu un trenci, jeanși drepți și loafers, dar și cu o ținută office.

7. Geantă cu breloc floral și ciucurași- OLTRE: 349 lei

Un accesoriu care îmbină două tendințe: gențile cu formă cilindrică și personalizarea prin charms. Florile atașate îi conferă un aer jucăuș, fără să compromită versatilitatea modelului. Este exact genul de geantă care poate transforma o combinație banală de jeans și tricou într-o ținută interesantă.

8. Geantă damă din piele naturală- TORO NERO: 399,99 lei

Cu o siluetă relaxată, pliuri generoase și un mâner metalic care funcționează aproape ca o bijuterie, această geantă demonstrează cât de mult poate conta un detaliu. Nuanța de burgundy este o alternativă sofisticată la clasicul negru, iar textura catifelată o face ideală pentru garderoba de toamnă. Poart-o cu un costum gri masculin sau cu o rochie din satin.

9. Geantă de umăr mini- TOPSHOP: 229,95 lei; disponibilă pe www.asos.com

Această geantă este dovada că un accesoriu clasic nu trebuie să fie previzibil. Designul compact, mânerul scurt și detaliile contrastante îi conferă un aer retro, inspirat de gențile de mână ale anilor ’60. Asorteaz-o cu un palton supradimensionat și o pereche de cizme înalte pentru un look care îmbină eleganța cu influențele contemporane.

10. Geantă din piele ecologică- RESERVED: 159,99 lei

Cu o siluetă structurată, fermoare laterale și detalii metalice argintii, această geantă are acel aer sofisticat, ușor auster, specific esteticii office siren. Combinația dintre suprafețele netede și clapeta cu aspect de piele întoarsă îi oferă un plus de interes. Poart-o cu pantaloni cu pense, o cămașă masculină și pantofi cu toc kitten.

O geantă reușită nu are nevoie de un logo celebru sau de un preț cu patru cifre. Uneori, tot ce îi trebuie este o formă interesantă, o culoare bine aleasă și puțină personalitate. Iar cei 500 de lei rămași în buget? Cu siguranță le vei găsi o întrebuințare.

Foto: Getty Images, PR

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