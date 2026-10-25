Gulerul, în prim-plan: detaliul care redefinește silueta în FW26

Se poartă cu bărbia sus. La propriu. Construcțiile îndrăznețe, formele sculpturale și câteva gesturi neașteptate de styling dau o nouă atitudine pieselor clasice.

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  de  Georgescu Daria
Acne Studios FW26
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Un sacou negru, o cămașă albă sau un palton din lână nu sunt tocmai surprize de podium. Și totuși, în colecțiile de toamnă-iarnă 26/27, tocmai aceste piese familiare atrag privirea. Motivul? Designerii au început să trateze gulerul cu aceeași libertate rezervată până acum mânecilor sau umerilor. Îl întorc, îl alungesc, îl lasă să cadă și schimbă astfel complet aspectul unei haine.

Sarah Burton a deschis prezentarea Givenchy cu un sacou negru, cambrat, purtat peste o cămașă albă din poplin. Gulerul, montat invers și ridicat în jurul feței, era punctat de mici elemente metalice. Un detaliu cu atitudine, care aduce ceva neașteptat unei combinații impecabil de clasice.

Simone Bellotti a ales o intervenție mai discretă pentru Jil Sander. Gulerele păreau să alunece spre spate, iar jachetele și paltoanele urmau curbe neobișnuite. Croielile rămâneau precise, dar tocmai aceste mici deplasări le dădeau un aer firesc, aproape spontan.

Nici nu trebuie să modifici croiala unei haine pentru a obține un efect interesant. Louise Trotter a demonstrat asta la Bottega Veneta, lăsând un singur colț al gulerului cămășii peste sacou, cu celălalt ascuns. Pare un gest întâmplător, dar schimbă imediat aerul unei ținute foarte elegante.

Jonathan Anderson a adus o doză de romantism la Dior, inspirându-se din redingotele secolului al 18-lea. Gulerele ample, în cascadă, din shearling sau dantelă, au însoțit piese cu o lejeritate surprinzătoare. Un exemplu memorabil: jacheta închisă la culoare, cu un volum alb, generos, în jurul umerilor.

O altă lecție de croitorie vine de la Seán McGirr. Pentru McQueen, acesta a reluat gulerul waterfall, ale cărui margini cad în pliuri rotunjite peste sacouri și paltoane riguros construite. Precizia specifică brand-ului primește astfel o notă mai fluidă, aproape romantică.

Mult mai teatrală a fost interpretarea lui Nicolas Ghesquière pentru Louis Vuitton. Gulerele albe, amplu plisate, aproape sculpturale, și reverele supradimensionate au modificat radical proporțiile hainelor. Aici, detaliul decorativ devine punctul central al întregii siluete.

Nicolas Di Felice a ridicat gulerele hainelor din piele aproape până la pomeți în colecția Courrèges, păstrând estetica futuristă a brandului. Pierpaolo Piccioli a preferat volumele protectoare la Balenciaga, unde o haină neagră cu guler înalt a transformat o piesă minimalistă într-o apariție cu o puternică prezență vizuală.

O direcție mai apropiată de garderoba de zi a propus Ian Griffiths pentru Max Mara, cu paltoane ale căror gulere înalte, ferme, accentuau linia umerilor, într-o colecție inspirată de istoria medievală. Acne Studios a mizat, în schimb, pe contrastul texturilor: gulere generoase, cu aspect de blană, asociate cu pielea netedă și croielile trenciurilor.

Inspirația marinărească a definit propunerile lui Maximilian Davis pentru Ferragamo. Puloverele cu influențe Guernsey, ale căror gulere ridicate erau desfăcute și lăsate să cadă în jurul gâtului, au adus o eleganță relaxată unor piese atent construite.

Dincolo de podium, ideea este surprinzător de ușor de adaptat. Poți ridica gulerul unui palton, poți lăsa intenționat o parte din cămașă la vedere sau poți alege o jachetă cu revere mai interesante. Nu presupune neapărat o schimbare de garderobă, ci una de perspectivă asupra hainelor pe care le porți deja.

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Foto: Profimedia

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