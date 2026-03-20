Courrèges FW26: Ritmul unei zile

Pentru toamnă–iarnă 2026, Nicolas Di Felice transformă podiumul Courrèges într-o zi întreagă trăită în oraș și construiește o garderobă care urmărește ritmul real al unei femei, de dimineață până târziu în noapte.
Colecția Courrèges FW26 pornește de la o idee clară: o zi întreagă din viața unei femei. La cinci ani de când a preluat direcția creativă, Nicolas Di Felice nu mai construiește doar imagini, ci un ritm recognoscibil, apropiat de realitate. Show-ul urmărește trecerea timpului, de la liniștea dimineții până la energia nopții.
Începutul este intim, cu țesături albe înfășurate pe corp, ca niște cearșafuri, o trimitere discretă la arhiva casei. Treptat, garderoba capătă structură: paltoane de zi, siluete trapez, piese precise, gândite pentru mișcare. Este un minimalism clar, dar flexibil, adaptat unei vieți urbane reale.
Pe parcurs, orașul devine parte din haine. Biletele de metrou sau etichetele de garderobă apar reinterpretate în broderii sau texturi, transformând detalii cotidiene în elemente de design. Este una dintre ideile-cheie ale colecției și îi dă o dimensiune foarte actuală.
Spre seară, siluetele devin mai fluide, iar materialele capătă reflexii discrete. Rochiile sunt mai senzuale, dar păstrează rigoarea liniilor, iar construcțiile rămân controlate. O rochie neagră cu structură geometrică sintetizează foarte bine această direcție: simplă, dar puternică.
FW26 este o colecție coerentă și foarte bine calibrată. Nu caută efecte spectaculoase, ci construiește o garderobă completă, care urmărește viața reală. Iar acesta pare să fie, astăzi, unul dintre cele mai relevante lucruri pe care le poate face moda.
Foto: Profimedia
Pentru sezonul toamnă–iarnă 2026, Haider Ackermann continuă să contureze noua direcție a casei Tom Ford, propunând o colecție în care rigoarea croielilor întâlnește senzualitatea discretă, într-o interpretare contemporană a eleganței.+ Mai multe
Pentru sezonul toamnă–iarnă 2026, Stella McCartney celebrează 25 de ani de brand cu o colecție inspirată de propria sa poveste, de natură și de estetica anilor ’80, realizată aproape integral din materiale sustenabile.+ Mai multe