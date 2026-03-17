Mugler FW26: Arhitectura puterii

În noua colecție prezentată la Paris Fashion Week, Miguel Castro Freitas explorează ideea de autoritate și identitate prin siluete geometrice, croieli riguroase și referințe istorice reinterpretate într-o cheie contemporană.

  de  Georgescu Daria
Mugler show, Runway, Fall Winter 2026, Paris Fashion Week, France – 06 Mar 2026
Pentru sezonul toamnă–iarnă 2026, Miguel Castro Freitas continuă să definească noua direcție Mugler prin cel de-al doilea capitol din proiectul său conceptual, A Trilogy of Glorified Clichés. Intitulată The Commander, colecția explorează unul dintre cele mai recognoscibile teritorii ale casei: power dressing-ul. În viziunea designer-ului, însă, autoritatea nu este despre forță sau dominare, ci despre identitate, individualitate și libertatea de a-ți construi propriul rol.

„Îmi imaginez colecția ca o paradă de identități și personalități”, explica Castro Freitas înainte de show. Ideea de pluralitate devine astfel punctul de plecare al unei garderobe care pune în dialog trecutul Mugler cu prezentul. Referințele sunt multiple, de la paltoanele curților europene din secolul al 17-lea la glamour-ul anilor ’50, estetica Working Girl a anilor ’80 sau influențe vizuale din Bauhaus, Art Deco și constructivismul rus.

Pe podium, această combinație se traduce prin siluete construite pe forme geometrice clare, precum triunghiul, pătratul sau trapezul, duse uneori la extreme dramatice. Umerii supradimensionați, talia accentuată și volumele aproape sculpturale evocă ADN-ul Mugler, dar într-o versiune actualizată. Unele piese sugerează protecție și autoritate, altele introduc o fluiditate neașteptată, precum rochia coloană din jerseu de lână, aparent minimalistă, dar ancorată de un plastron bijuterie care pare să plutească pe material.

Materialele adaugă o dimensiune spectaculoasă colecției. Pielea și blănurile colorate sunt reinterpretate în forme dramatice, de la rochii strapless din shearling în tonuri contrastante până la jachete cargo din piele metalizată. În același timp, croielile rămân precise, aproape arhitecturale, consolidând ideea unei garderobe purtate cu încredere, „cu mândria unui păun”, după cum spune designer-ul.

Elementele inspirate din uniformele militare apar frecvent, precum epoleții, umerii rigizi sau detaliile utilitare, însă sunt combinate cu piese feminine precum fuste creion sau rochii midi cu talie marcată. Contrastul dintre disciplină și seducție rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente ale universului Mugler.

Pentru Castro Freitas, mesajul colecției depășește estetica. „Autoîmputernicirea este cel mai puternic antidot într-un climat politic și social confuz”, spune designer-ul. În acest context, show-ul devine nu doar o reinterpretare a arhivei Mugler, ci și o reflecție asupra felului în care simbolurile autorității pot fi revendicate și transformate.

FW26 confirmă că Miguel Castro Freitas începe să contureze tot mai clar identitatea Mugler a noii generații. Spectacolul rămâne dramatic, siluetele sunt puternice, iar mesajul este limpede: moda poate fi, în același timp, armură și expresie personală.

Citește și: Chanel FW26: Codurile casei, reinterpretate de Matthieu Blazy

Foto: Profimedia

