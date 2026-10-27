ELLE Education sărbătorește 20 de ani de Mindway cu 20% reducere la toate programele. Oferta se încheie pe 8 noiembrie

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Industriile creative nu stau niciodată pe loc. Iar ambițiile tale ar trebui să facă la fel.

Timp de 20 de ani, Mindway a ajutat profesioniștii ambițioși să își transforme pasiunea în expertiză și să își construiască cariere de succes în modă, lux, design și nu numai.

Pentru a sărbători această etapă importantă, ELLE Education by Mindway oferă o reducere exclusivă de 20% la toate programele sale. Oferta este valabilă doar până pe 8 noiembrie.

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MBA & Masterate: Dezvoltă-ți abilitățile de leadership și du-ți expertiza profesională la nivelul următor.

Dezvoltă-ți abilitățile de leadership și du-ți expertiza profesională la nivelul următor. Diplome (Diplomas): Dobândește cunoștințe practice și abilități relevante pentru piață în domeniile creative.

Dobândește cunoștințe practice și abilități relevante pentru piață în domeniile creative. Certificate: Explorează noi arii de expertiză și deschide uși către noi oportunități profesionale.

Ambițiile tale merită acțiune

ELLE Education by Mindway oferă un model de învățare flexibil și axat pe industrie, prin formate Online și Executive.

20% REDUCERE LA TOATE PROGRAMELE Cod promoțional: 20YEARS

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*Se aplică termeni și condiții.

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