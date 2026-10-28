Cristina Ciobănașu, deranjată că încă există comentarii răutăcioase despre fostul ei partener, Vlad Gherman: „Ne-am văzut fiecare de viața lui. Suntem fericiți așa”

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Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat în februarie 2021 că se despart, după 10 ani de relație. După separare, cei doi nu au rupt orice fel de legătură și au fost implicați în proiecte profesionale comune. Au rămas în relații bune și sunt în continuare colegi pe platourile de filmare. Amândoi și-au refăcut viețile amoroase după ce s-au despărțit. Vlad Gherman este căsătorit în prezent cu Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobănașu formează un cuplu alături de Alexandru Mureșan.

Cristina Ciobănașu, despre relația din prezent cu Vlad Gherman

Cristina Ciobăbașu și Vlad Gherman nu au ascuns deloc faptul că se înțeleg bine după despărțirea lor. Actrița a recunoscut recent că încă există comentarii răutăcioase despre fostul ei partener, precum și despre actuala lui soția, Oana Moșneagu, și o deranjează acest lucru. Cristina Ciobănașu a întărit faptul că ea și Vlad Gherman se află acum în puncte diferite ale vieții și și-ar dori ca fanii să înțeleagă acest lucru.

„Aș fi vrut să spun că nu mă deranjează nimic, dar răutatea gratuită la adresa fostului meu iubit și la adresa actualei lui soții și viceversa, la adresa iubitului meu, mi se pare că sunt răutăți gratuite. Cred că se poate vedea că eu și Vlad am rămas în relații foarte bune, muncim în continuare împreună și ne e drag unul de celălalt. Am rămas prieteni, sunt prietenă cu Oana, ne-am văzut în formula de patru la nunți, ne întâlnim la petreceri, ne înțelegem foarte bine. Sigur, nu suntem prieteni la cataramă, dar noi am trecut peste asta și ne-am văzut fiecare de viața lui. Suntem fericiți așa și ne-am dori ca și oamenii care se uită la noi, ne admiră și admiră tot ceea ce facem și am construit să vadă și să treacă și ei dincolo de asta. Știu că e greu de imaginat, pentru că sunt puține cazurile în care doi foști rămân în relații bune, lucrează împreună și se înțeleg toți patru ca într-un basm. Știu că e greu de înțeles și de crezut, dar chiar asta se întâmplă în realitate. Ar fi păcat să aruncăm așa cu răutăți gratuite în niște oameni care n-au nicio vină și, până la urmă, sunt fericiți în bula lor acolo unde sunt”, a declarat Cristina Ciobănașu în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Cristina Ciobănașu, despre posibilitatea de a fi mamă

În prezent, Cristina Ciobănașu trăiește o poveste de dragoste cu Alexandru Mureșan, care este de profesie medic stomatolog. Actrița a dezvăluit că își dorește să devină mamă în viitor, pentru că momentan se dedică proiectelor profesionale.

„Da, mă văd mamă. Dar nu acum. Mai am multe de făcut și nu e ca și cum să fii mamă te oprește din a face ceea ce vrei să faci, dar îmi doresc să fiu o mamă implicată. Știu că dacă mă întind în foarte multe locuri, nu o să mai dau copilului meu atenția pe care o merită și pe care mi-o doresc pentru el. Îmi doresc să-mi pun lucrurile în ordine așa cum consider eu în acest punct în viață, ca după să mă pot concentra să fiu o mamă minunată”, a mai spus Cristina Ciobănașu în emisiunea „Furnicuțele.”

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Foto: Arhiva ELLE

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