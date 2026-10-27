Rochii de mireasă 2027: 5 tendințe care vor domina moda bridal, de la dantelă la volume spectaculoase

Dacă te căsătorești în 2027, nu este deloc prea devreme să începi căutările pentru rochia de mireasă perfectă. Designerii și-au prezentat deja propunerile pentru sezonul următor, iar tendințele sunt mai interesante ca niciodată. De la reinterpretări ale rochiilor vintage la siluete arhitecturale și nuanțe neașteptate, iată cele cinci trend-uri care merită atenția ta.

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  de  Simion Mădălina
Rochii de mireasă 2027: 5 tendințe care vor domina moda bridal, de la dantelă la volume spectaculoase

Alegerea rochiei de mireasă este, probabil, una dintre cele mai importante decizii vestimentare pe care le vei lua vreodată. Și, deși regula nescrisă spune că ar trebui să alegi un model clasic și timeless, asta nu înseamnă că trebuie să ignori tendințele momentului.

Colecțiile Bridal 2027 demonstrează că rochia albă, clasică, nu mai este singura opțiune. Designerii experimentează cu proporțiile, texturile și culorile, împrumutând tot mai multe elemente din moda ready-to-wear și haute couture. Rezultatul? Rochii de mireasă cu personalitate, de care își vor reaminti cu sigurnață toți invitații. 

Chiar dacă nu te căsătorești anul viitor, poți să te inspiri de la vedete care au purtat rochii de mireasă pe covorul roșu și să alegi o apariție spectaculoasă pentru următorul tău eveniment.

Iată cele cinci direcții care vor defini moda bridal în 2027.

1. Dantelă din cap până-n picioare

Dantela nu a dispărut niciodată din garderoba unei mirese, însă în 2027 revine într-o interpretare mult mai îndrăzneață. Uită de aplicațiile discrete și de detaliile romantice previzibile.

Se poartă dantela integrală, care acoperă rochia de la gât până la tiv, uneori lăsând subtil pielea la vedere.

Cristina Săvulescu Bridal este un brand cunoscut pentru rochiile de mireasă cool, cu siluete care pun în valoare delicatețea materialelor și croieli speciale.

2. Volume experimentale

Cine spune că o rochie de mireasă trebuie să respecte proporțiile clasice? În 2027, designerii par hotărâți să demonstreze contrariul.

Fustele supradimensionate, drapajele sculpturale și formele arhitecturale transformă rochia într-o adevărată piesă statement.

Oana Lupaș explorează această direcție în colecția Bridal Fall 2027, unde volumul devine elementul central. Este opțiunea ideală pentru miresele care nu se tem să ocupe spațiu, la propriu, și care preferă o apariție memorabilă în locul uneia convenționale.

3. Vintage reinterpretat

Ce se întâmplă când nostalgia întâlnește designul contemporan? Apare una dintre cele mai interesante tendințe ale anului 2027: future vintage.

Inspirația vine din garderobele altor decenii, însă piesele sunt reinterpretate pentru mireasa de astăzi. Rochiile cu aer retro, croieli asimetrice și accesoriile cu aspect de obiecte de colecție capătă o nouă relevanță.

V:PM Atelier propune o estetică aproape cinematografică, în care romantismul trecutului este filtrat printr-o sensibilitate modernă. Este alegerea perfectă pentru cineva care își dorește o rochie cu poveste, dar fără să arate ca un costum de epocă.

4. Rozul, noul alb?

Dacă ideea unei rochii de mireasă albe nu te-a convins niciodată, 2027 vine cu o alternativă cât se poate de romantică: rozul.

De la nuanțe aproape imperceptibile de blush la tonuri pudrate mai evidente, rozul își face loc în colecțiile bridal fără să compromită eleganța.

Rhea Costa mizează pe această culoare pentru a oferi o alternativă feminină și sofisticată tradiționalului alb.

În plus, rozul poate fi o alegere inspirată pentru o a doua rochie, destinată petrecerii, sau pentru o ceremonie civilă în care regulile vestimentare sunt mult mai relaxate.

5. Texturi jucăușe

Pene, aplicații tridimensionale și suprafețe care par să prindă viață la fiecare mișcare. În 2027, rochiile de mireasă nu mai impresionează doar prin croială, ci și prin textură.

Brand-ul MMarquise explorează această tendință prin creații spectaculoase, în care penele adaugă volum, mișcare și o doză binevenită de teatralitate.

Este o direcție care amintește de glamour-ul Hollywoodului de altădată, dar care funcționează surprinzător de bine și într-un context contemporan.

Dacă există un lucru pe care colecțiile Bridal 2027 îl au în comun, acela este libertatea de a experimenta.

Rochia de mireasă nu mai trebuie să bifeze o listă de reguli stricte și nici să corespundă unei imagini prestabilite despre cum ar trebui să arate o mireasă.

Poate fi roz, supradimensionată, inspirată de trecut sau acoperită cu pene. Până la urmă, este una dintre puținele ocazii în care poți purta aproape orice îți dorești, fără să fii considerată overdressed.

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Foto: PR

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