Alexa Chung și Tom Sturridge s-au logodit după patru ani de relație. Detalii despre inelul de logodnă și planurile de nuntă

După patru ani de relație, Alexa Chung a confirmat că se va căsători cu Tom Sturridge și a dezvăluit povestea din spatele inelului de logodnă.

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  de  ELLE
Alexa Chung și Tom Sturridge s-au logodit după patru ani de relație. Detalii despre inelul de logodnă și planurile de nuntă

Alexa Chung și Tom Sturridge se pregătesc să se căsătorească. După mai mulți ani în care au existat speculații privind o posibilă logodnă, modelul, în vârstă de 42 de ani, a confirmat oficial că actorul din „The Sandman”, în vârstă de 40 de ani, a cerut-o în căsătorie. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu acordat revistei More or Less, în care Alexa Chung a oferit și câteva detalii despre inelul de logodnă, o bijuterie cu o semnificație aparte.

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru modă, piese vintage și obiecte de colecție, Alexa Chung a explicat că Tom Sturridge a ținut cont de preferințele sale atunci când a ales inelul. Actorul i-a oferit o bijuterie inspirată de perioada dinastiei Tudor.

„Tom știe cât de mult ador obiectele vintage și antichitățile, așa că mi-a dăruit un inel Tudor superb”, a declarat Alexa Chung. „Are un diamant cu tăietură de tip table-cut.”

Modelul a povestit că a remarcat bijuterii asemănătoare în portretele unor personalități istorice expuse la National Portrait Gallery din Londra. Printre acestea se numără și Anne Boleyn, cea de-a doua soție a regelui Henric al VIII-lea.

„Când am mers la National Portrait Gallery și am privit portretele Annei Boleyn și ale celorlalte persoane care au murit din ordinul lui Henric al VIII-lea, am observat că multe dintre ele purtau astfel de inele”, a explicat ea.

În cadrul aceluiași interviu, Alexa Chung a relatat și o întâmplare amuzantă legată de noua sa bijuterie. Potrivit acesteia, hairstilistul său s-a arătat îngrijorat de posibilitatea ca inelul, având un design inspirat de o perioadă istorică marcată de numeroase tragedii, să fie bântuit. Reacția acestuia a amuzat-o pe vedetă, care a povestit întreaga întâmplare.

„Mi-a scos inelul de pe deget și a început să-și pună dorințe în jurul lui și să sufle asupra lui”, a dezvăluit Alexa. „Așa că sper că inelul meu nu este bântuit. Sau poate că îmi doresc să fie? Pentru că ar fi ceva cu adevărat iconic.”

Alexa Chung și Tom Sturridge formează un cuplu din 2022

Deși cei doi au preferat să își păstreze relația departe de atenția publicului, povestea lor de dragoste a devenit cunoscută în vara anului 2022. Alexa Chung și Tom Sturridge au fost fotografiați pentru prima dată împreună în luna iulie a acelui an, în timp ce asistau la turneul de tenis de la Wimbledon.

Nu se știe cu exactitate când au început să se întâlnească, însă, de la prima lor apariție publică, Alexa și Tom au ales să fie discreți în privința vieții personale. În ultimii patru ani, aceștia au participat împreună la puține evenimente mondene și au evitat să ofere prea multe declarații despre relația lor. Una dintre rarele apariții comune pe covorul roșu a avut loc în mai 2026, la Met Gala.

Primele zvonuri despre o posibilă logodnă au apărut încă din 2023, când Alexa Chung a fost surprinsă purtând un inel pe degetul inelar al mâinii stângi. Potrivit People, modelul a fost fotografiat cu bijuteria respectivă în timpul unei plimbări prin cartierul Notting Hill din Londra. La momentul respectiv, nici Alexa, nici Tom nu au confirmat informațiile.

Un an mai târziu, în 2024, publicația britanică The Sun a relatat, citând o sursă apropiată cuplului, că cei doi erau deja logodiți și că începuseră pregătirile pentru nuntă.

„Alexa le-a confirmat prietenilor că este, într-adevăr, logodită cu Tom și este în culmea fericirii”, a declarat sursa pentru publicația britanică.

Aceeași persoană a oferit și câteva informații despre relația lor, dar și despre felul în care cei doi își imaginau ceremonia de nuntă.

„Traversează o perioadă foarte frumoasă și pare complet îndrăgostită de el. Se potrivesc foarte bine”, a continuat sursa. „Au lucrat intens la organizarea nunții, la care își doresc să participe toți prietenii apropiați. Nu va fi un eveniment grandios și extravagant, ci mai degrabă o petrecere restrânsă, elegantă și cu mult stil.”

Cu toate că informațiile despre logodnă circulau de mai mult timp, Alexa Chung nu le confirmase public până la recentul interviu acordat revistei More or Less. Deocamdată, modelul și actorul nu au anunțat data nunții și nici nu au oferit alte detalii despre organizarea evenimentului.

Înainte de relația cu Alexa Chung, Tom Sturridge a format un cuplu cu actrița Sienna Miller, alături de care are o fiică, Marlowe, în vârstă de 14 ani. Cei doi au rămas în relații apropiate după despărțire și continuă să se ocupe împreună de creșterea fiicei lor.

Marlowe, care apare foarte rar la evenimente publice, a fost văzută recent pe covorul roșu alături de mama sa, atrăgând atenția fotografilor. Deși provine dintr-o familie cunoscută, adolescenta a fost ținută în mare parte departe de lumina reflectoarelor.

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Foto: Profimedia

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