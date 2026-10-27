Cine mai are nevoie de Fashion Week? Cât costă o prezentare de modă și ce câștigă, de fapt, designerii

Într-o industrie în care o prezentare de modă poate costa sute de mii de euro, iar colecțiile ajung pe Instagram înainte ca ultimul model să părăsească podiumul, relevanța Fashion Week-urilor începe să fie pusă sub semnul întrebării. De la Paris și Milano până la Copenhaga, Berlin și București, analizăm cât de rentabile sunt aceste evenimente și de ce brand-urile continuă să investească în ele.

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  . Actualizat 27.10.2026, 18:34,  de  Simion Mădălina
Cine mai are nevoie de Fashion Week? Cât costă o prezentare de modă și ce câștigă, de fapt, designerii

„Fashion Month” s-a încheiat, așa că putem, în sfârșit, să răsuflăm ușurați și să analizăm cifrele. Indiferent dacă ai urmărit cu sufletul la gură prezentările designerilor tăi favoriți sau dacă feed-ul de Instagram ți-a fost invadat de imagini de pe podiumuri, un lucru este cert: săptămânile modei continuă să atragă atenția.

O prezentare durează, în medie, între 10 și 20 de minute. În spatele acestui spectacol aparent efemer se ascund însă luni întregi de pregătiri, zeci de profesioniști și bugete care, în cazul marilor case de lux, pot ajunge la milioane de euro.

Și totuși, de cel puțin două ori pe an, industria repetă ritualul. Editori de modă, buyeri, influenceri și celebrități traversează continente pentru a ocupa câteva minute un loc în primul rând.

Între timp, colecțiile ajung online aproape instantaneu, iar prezentările, cândva rezervate unui cerc restrâns de invitați, pot fi urmărite de oricine are o conexiune la internet.

Pe măsură ce Fashion Week-ul devine tot mai accesibil publicului larg, exclusivismul care l-a consacrat începe să capete o altă semnificație.

Cât de cool mai este, de fapt, să participi la un asemenea eveniment? Și, dincolo de fotografiile din front row și de milioanele de vizualizări, cât de justificată mai este investiția într-o prezentare de modă?

Cât costă, de fapt, să organizezi un fashion show?

Pentru un designer independent aflat la început de drum, bugetul poate porni de la câteva zeci de mii de euro și poate depăși rapid 100.000, în funcție de oraș, locație și complexitatea producției.

La New York, designerul Peter Do estima un buget minim de 300.000 de dolari pentru un show, în timp ce Collina Strada indica un cost de peste 400.000 de dolari.

Cheltuielile nu se rezumă la închirierea spațiului. Modelele, echipele de hair și make-up, castingul, scenografia, luminile, muzica, invitațiile și producția colecției alcătuiesc un buget considerabil.

În Paris, brandul Zomer a declarat că tarifele modelelor au crescut de la aproximativ 700–900 de euro la 1.300–1.500 de euro pentru fiecare model, într-un interval de aproximativ un an.

În timp ce pentru designerii independenți o asemenea desfășurare de forțe poate avea consecințe financiare serioase (mai ales daca vorbim de o prezentare nereușită), pentru case precum Chanel, Dior sau Louis Vuitton, această modalitate de a prezenta noile colecții este o campanie de marketing, un eveniment cultural și o demonstrație de putere financiară, toate concentrate într-o defilare de câteva minute.

Vizualizările nu plătesc facturile

Un sondaj realizat în rândul designerilor independenți arată că 61% dintre respondenți nu participă la Fashion Week-uri. Dintre cei chestionați, doar 52% considerau prezentările o investiție care merită făcută, în timp ce 22% nu erau de acord, iar 26% erau indeciși.

Cifrele ilustrează o problemă fundamentală: succesul unui fashion show este greu de cuantificat.
O prezentare poate genera sute de articole, milioane de vizualizări și numeroase postări pe Instagram, dar niciuna dintre acestea nu garantează creșterea vânzărilor.

Pentru un brand tânăr, valoarea reală poate consta în întâlnirea cu un buyer internațional, obținerea unui contract de distribuție sau stabilirea unei relații cu un retailer important.

Există însă o diferență între a fi văzut și a fi cumpărat. Așadar, cât valorează, de fapt, atenția publicului?

Potrivit unei analize realizate de agenția Karla Otto și platforma Lefty, Paris Fashion Week Spring/Summer 2027 a generat aproximativ 795,6 milioane de dolari în Earned Media Value (EMV), cu 59% mai mult decât în sezonul comparabil anterior.

Suma este impresionantă, dar trebuie interpretată corect. EMV reprezintă o estimare a valorii expunerii obținute prin conținutul publicat în presă și pe rețelele sociale. Nu sunt bani încasați de organizatori sau de casele de modă și nici profit generat de prezentări.

Un moment care s-a viralizat pe internet poate crește notorietatea unui brand, dar nu garantează că publicul va cumpăra produsele respective.

Pentru marile case de lux, Fashion Week-ul rămâne un instrument de comunicare extrem de puternic. Dar cifrele de audiență, oricât de spectaculoase, nu sunt suficiente pentru a demonstra că investiția s-a recuperat.

De ce contează Fashion Week-urile mai mici?

Deși atenția internațională se concentrează asupra celor patru mari capitale ale modei, evenimentele regionale au început să își construiască propriile identități.

Copenhagen Fashion Week este unul dintre cele mai interesante exemple. Din 2023, brand-urile care solicită includerea în calendarul oficial trebuie să demonstreze respectarea unor standarde minime de sustenabilitate, care vizează atât practicile de mediu, cât și responsabilitatea socială.

La Berlin, autoritățile au mers și mai departe, oferind sprijin financiar direct designerilor. Pentru ediția Autumn/Winter 2027, programul Berlin Contemporary prevede acordarea a 19 granturi de câte 25.000 de euro pentru organizarea prezentărilor. Finanțarea este susținută de administrația orașului și de Fondul European de Dezvoltare Regională.

Această investiție arată că Fashion Week-ul poate fi tratat și ca un instrument de dezvoltare economică, nu doar ca un eveniment cultural. Pentru designerii independenți, un grant poate face diferența dintre participare și absența de pe podium.

Aceste exemple demonstrează că un asemenea eveniment nu trebuie să concureze cu Parisul la capitolul spectaculozitate pentru a avea relevanță. Poate deveni important prin comunitatea pe care o construiește și oportunitățile pe care le oferă.

Dar Bucureștiul? Ce câștigă industria locală?

În martie 2026, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a reunit peste 20 de designeri din România și Europa Centrală și de Est, alături de profesioniști ai industriei, reprezentanți ai presei și buyeri internaționali.

Dincolo de prezentările de pe podium, ediția a inclus și un showroom organizat la Corinthia Hotel Bucharest, la care au fost anunțați reprezentanți ai unor retaileri și platforme internaționale precum Galeries Lafayette, Liberty London, Hankyu Department Store și Tomorrow Ltd.

Pentru designerii români, posibilitatea de a-și prezenta colecțiile în fața unor asemenea nume poate reprezenta un avantaj important. Dar prezența unui buyer la un eveniment nu înseamnă automat că acesta va plasa și o comandă.

Câte dintre brand-urile participante au obținut ulterior contracte de distribuție? Câte comenzi au rezultat din întâlnirile organizate în showroom? Ce costuri au suportat designerii și cât au reușit să recupereze din investiție?

Aceste informații nu apar într-un bilanț public verificabil al ediției din martie 2026, iar în lipsa lor rentabilitatea comercială a participării rămâne dificil de evaluat.

Asta nu înseamnă că evenimentul nu și-a atins obiectivele. Înseamnă că succesul său trebuie analizat din mai multe perspective: vizibilitate internațională, dezvoltarea comunității creative, oportunități comerciale și rezultate financiare concrete.

Pentru o industrie locală în care mulți designeri se confruntă cu dificultăți de producție, finanțare și distribuție, existența unui Fashion Week poate fi valoroasă. Dar valoarea lui pe termen lung depinde și de capacitatea de a transforma întâlnirile profesionale în colaborări reale.

Fashion Week-ul este și o afacere pentru oraș

Dincolo de interesele designerilor, săptămânile modei pot produce beneficii economice pentru orașele-gazdă.

Hotelurile, restaurantele, transportul, producția de evenimente și serviciile creative fac parte din ecosistemul care beneficiază de prezența profesioniștilor internaționali.

Primăria Londrei a raportat că susținerea London Fashion Week SS27 și a inițiativelor asociate a contribuit la un impact economic de 131 de milioane de lire sterline prin vânzări directe către retaileri internaționali.

Mai are viitor podiumul?

Fashion Week-ul continuă să ofere ceva ce algoritmii și campaniile digitale nu pot reproduce integral: posibilitatea de a vedea hainele în mișcare, de a înțelege universul unui designer și de a reuni, în același loc, oamenii care influențează industria.

Dar formatul tradițional nu este singura opțiune. Prezentările restrânse, showroom-urile, expozițiile și evenimentele dedicate buyerilor pot deveni alternative mai eficiente pentru brandurile care nu își permit producții spectaculoase.

Ascensiunea Fashion Week-urilor regionale demonstrează că industria are nevoie de platforme care să răspundă nevoilor reale ale designerilor locali.

Un podium plin, o sală impresionantă și câteva milioane de vizualizări pot transforma o prezentare într-un succes de imagine. Totuși, oricât de impresionant ar arăta un podium, adevărata valoare a unei prezentări se măsoară și în ceea ce rămâne după ce luminile se sting.

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Foto: Getty Images

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