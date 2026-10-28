Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu tatăl său, Ștefan Bănică. De ce alege să nu asculte sfaturile acestuia: „Sunt ambițios. Mai și pierd, dar…”

Într-un interviu acordat recent, Radu Ștefan Bănică a fost întrebat dacă obișnuiește să îi ceară sfaturi tatălui său, iar răspunsul lui sincer a surprins pe multă lume.

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  . Actualizat 28.10.2026, 09:01,  de  Andreea Ilie
Ștefan Bănică și Radu Ștefan Bănică
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Radu Ștefan Bănică urmează drumul tatălui său celebru, Ștefan Bănică, construindu-și o carieră în muzică și actorie. Tânărul a absolvit UNATC, este actor activ pe scena Teatrului Național, cântăreț și compozitor și își consolidează o carieră artistică în industria muzicală românească.

De ce Radu Ștefan Bănică nu ascultă sfaturile tatălui său

Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, în 2023, Radu Ştefan Bănică şi-a făcut debutul în muzică în 2022, deşi la acea vreme avea deja câţiva ani de când scria piese, iar la 20 de ani şi-a întemeiat propriul business. Pe lângă piesele de teatru, Radu Ştefan Bănică a putut fi urmărit şi la „Te cunosc de undeva!”, unde a făcut echipă cu Emilia Popescu. În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, acesta l-a interpretat pe Ducu, un tânăr care a crescut într-o casă socială, fiind abandonat de familia sa, dar care luptă pentru a-și transforma visurile în realitate.

Cu mai multe ocazii, Radu Ștefan Bănică a vorbit cu sinceritate despre aspectele neplăcute pe care le-a resimțit în urma celebrității de care are parte tatăl lui. Tânărul artist a vorbit inclusiv despre situațiile inconfortabile pe care le-a întâmpinat în perioada în care mergea la școală, iar colegii săi îl tratau diferit datorită faptului că tatăl său este faimos. 

Într-un interviu acordat recent, Radu Ștefan Bănică a fost întrebat dacă obișnuiește să îi ceară sfaturi tatălui său, iar răspunsul lui sincer a surprins pe multă lume.

„N-am prea cerut sfaturi, nu prea cer sfaturi. Probabil o fi rebeliunea vârstei, dar nu, îmi place să mă dau cu capul singur de pereți, să învăț din greșeli, pentru că, dacă nu o văd pe pielea mea, nu cred că înțeleg. Sunt ambițios. Mai și pierd, dar învăț”, a declarat artistul pentru Spynews.ro.

Actorul lucrează în prezent la patru spectacole de teatru și își pregătește revenirea pe plan muzical, mărturisind că preferă să se concentreze asupra lucrurilor de calitate care apar pe plan profesional.

„Probabil ambiția de a accepta multe proiecte în același timp… Dacă am foarte multă treabă, trebuie să am priorități. Și, când am acceptat mai multe proiecte, a fost un pic cam greu să mă împart și m-am lovit de această problemă a timpului, a randamentului. Dacă-mi spunea cineva: ‘Nu lua atâtea proiecte’, aș fi spus: ‘Da, lasă că eu pot și știu’. Dar uite că e vorba de calitate, nu de cantitate”, a mai declarat fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu partenera lui, Ioana Văllimărescu

Radu Ștefan Bănică și iubita lui, Ioana Văllimărescu, formează un cuplu de mai bine de trei ani. Artistul și partenera lui au preferat să fie rezervați când vine vorba de apariții publice, însă uneori își mai surprind urmăritorii cu imagini speciale în care apar împreună.

Deși la început a ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, Radu Ștefan Bănică nu mai ascunde acum sentimentele pe care le are pentru iubita sa și adesea postează pe internet imagini și mesaje emoționante adresate acesteia.

Cei doi și-au oficializat relația în ianuarie 2024, iar pe 2 iunie 2026 au aniversat trei ani împreună. Cu toate acestea Radu Ștefan Bănică recunoaște faptul că planurile de căsătorie nu există momentan.

„Păi da, cum am spus, de atâta timp, suntem împreună de trei ani și jumătate. Am auzit că toată lumea m-a întrebat azi de nuntă. Toate la timpul lor. Suntem tineri”, a declarat actorul pentru Spynews.ro.

Cei doi pun mare accent pe momentele de calitate petrecute împreună, chiar dacă au vieți profesionale destul de aglomerate.

„Încercăm să ne facem timp, pentru că trebuie să avem și noi o viață personală și, clar, când mai avem și noi o fereastră, încercăm să ne ocupăm de viața personală. Important e să fie înțeles. Bine, dar, în același timp, o relație înseamnă și o echipă: ne înțelegem reciproc și există timp pentru toate”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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