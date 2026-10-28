Andra, mândră că fiica ei joacă într-un serial. Artista o însoțește pe Eva la filmări: „Facem un efort uriaș”

Eva Măruță joacă în serialul Tati Time, continuarea filmelor Tati Part-Time și Tati Full-Time, care va putea fi văzut la PRO TV și pe VOYO.

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  de  ELLE.ro
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Andra a vorbit cu mândrie despre noul proiect în care e implicată fiica ei, Eva, fiind vorba despre serialul Tati Time, continuarea filmelor Tati Part-Time și Tati Full-Time.

Andra, despre serialul în care joacă fiica ei, Eva

PRO TV a anunțat oficial că lucrează la Tati Time, un serial care continuă acțiunea din filmele Tati Part-Time și Tati Full-Time și în care Eva Măruță va avea rol principal. Producția va fi o comedie de familie despre realitatea haotică a creșterii copiilor, iar în centru se află Iustin, personajul lui Alex Bogdan, care interpretează un tată iubitor, dar neconvențional.

În serialul Tati Time revine și actrița Raluca Aprodu, care va continua povestea personajului Sânziana, iar trioul principal, din filmele originale, va fi completat de Eva Măruță, în rolul Mayei. De asemenea, Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici sunt printre actorii care fac parte din distribuție. Filmările au început, iar serialul va putea fi urmărit de cei de acasă, în curând, la PRO TV și pe VOYO.

Andra este foarte mândră că fiica ei, Eva, are rolul principal într-un serial de la PRO TV, postul de televiziune unde lucrează și ea. Artista a recunoscut că e o presiune mare pe Eva, care merge în paralel și la școală. 

„Facem un efort uriaș ca Eva să poată merge la filmările acestui serial pentru că este și cu școala, unde sunt foarte multe examene. E foarte greu pentru un copil să se împartă, dar pentru că-i place foarte tare, facem acest efort”, a declarat Andra pentru VIVA!

Andra își însoțește fiica la filmări și se simte emoționată de fiecare dată când o vede pe Eva pe platourile de filmare.

„Îți spun cu mâna pe inimă că mă duc pe platourile de filmare pentru că Eva își dorește să fiu alături de ea. Eu nu spun nimic, stau efectiv în spatele camerelor și văd reacția regizoarei, a Letiției, a oamenilor cu care lucrează, a lui Alex Bogdan… Ei nici nu știu că eu sunt undeva în spate și îi aud spunând: ‘Wow, ce bine a fost!’ Și îmi crește sufletul, ca părinte. Lăsați deoparte faptul că eu sunt cântăreață sau cunoscută…Ca părinte, pentru mine e o satisfacție. Înțeleg acum ce a simțit tatăl meu când mergea la concursuri și vedea rezultatele pe care le aduceam.”

Pentru Andra, este o satisfacție enormă să își vadă fiica atât de implicată în pasiunea ei pentru actorie. Nici ea, dar și nici soțul ei, Cătălin Măruță, nu au așteptarea ca Eva și David, cei doi copii ai lor, să aibă cariere artistice. 

„Plâng de fericire că-i văd sănătoși. Nu vreau să facă nimic, nu vreau să demonstreze nimic. Nu cred că trebuie să atingă ceva profesional pentru a dovedi că sunt copiii noștri. Noi ne bucurăm și ne rugăm la Dumnezeu să fie sănătoși, pentru că știm ce înseamnă să nu, de la prieteni și nu există supărare mai mare pentru un părinte. Ei trebuie să știe că indiferent ce vor să facă, noi vom fi alături de ei, chiar dacă greșesc, chiar dacă nu. Asta e menirea noastră. Dar revenind la Eva, să știți că este foarte serioasă, implicată.”

Andra, despre faptul că e colegă la PRO TV cu fiica ei, Eva

Pe contul ei de Instagram, Andra a transmis un mesaj după ce s-a aflat oficial că fiica ei, Eva, face și ea parte din echipa PRO TV, același post de televiziune unde ea este jurată la Românii au talent. 

Eu și Eva suntem oficial colege. Eu la „Românii au Talent”, iar fata mea e Maya în noul serial „Tati Time”, tot la PRO TV.
Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare.
Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac.
Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus.”

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Foto: Arhiva ELLE

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