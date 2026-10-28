Când are premiera sezonul 18 al show-ului Chefi la cuțite și ce surprize a pregătit fanilor. Anunțul oficial făcut de Antena 1

În curând Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite. Antena 1 a anunțat când va avea loc marea premieră și în ce zile ale săptămânii va fi difuzat show-ul.

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  de  Andreea Ilie
Chefi la cutite sezonul 18_3
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Emisiunea Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu sezonul 18, mult așteptat de fani.

Când are premiera sezonul 18 al show-ului Chefi la cuțite

Fanii emisiunii culinare Chefi la cuțite mai au foarte puțin de așteptat până când show-ul lor preferat va reveni pe micile ecrane. Și o veste la fel de bună este faptul că în prezent sunt în plină desfășurare filmările pentru sezonul 19.

În curând Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: marea premieră va fi difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY pe 15 noiembrie! Sezonul 18 va putea fi urmărit în fiecare duminică de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri de la 20:30.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu sunt pregătiți pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, cu farfurii surprinzătoare, concurenți extrem de ambițioși și povești încărcate de emoție. Totodată, cei patru jurați vor intra în ringul amuletelor gata să cucerească avantaj după avantaj cu preparate spectaculoase. Sezonul acesta va propulsa competiția Chefi la cuțite spre un nou nivel, la care concurenții vin mai pregătiți în bucătărie, iar rivalitatea Chefilor este mai aprinsă ca niciodată.

„Revoluția în bucătărie continuă cu această nouă etapă extraordinară și de-abia aștept să descoperiți și voi noii concurenți, să urmăriți cu sufletul la gură o competiție în care emoția și nivelul profesionist din bucătărie se întâlnesc în această poveste Chefi la cuțite fără egal”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„E un sezon cu adevărat exploziv. O întrecere care nu provoacă doar papilele gustative, ci și orgoliile, nervii, răbdarea, tenacitatea”, a spus Chef Orlando Zaharia.

„Niciunul dintre jurați nu are dorință și ambiție de a câștiga mai mult decât mine. Intru în competiție gata să dau totul”', a punctat Chef Ștefan Popescu.

„Adevărata luptă abia acum începe! Veți vedea farfurii mai bune, ambiții mai mari, momente și provocări care m-au surprins și pe mine… Și o întrecere și mai aprigă, pentru că fiecare sezon nu doar că adaugă experiență în această întrecere, dar ne și alimentează orgoliile și dorința de a câștiga”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

Mona Segall, dezvăluiri despre jurații de la Chefi la cuțite

Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a vorbit deschis despre provocările din spatele camerelor și despre cum se înțelege cu cei patru chefi, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Producătoarea a recunoscut că sunt tensiuni atât cu actualii chefi, dar și că au existat cu cei din trecut, și anume Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi”, mărturisește ea sincer pentru Viva!.

Aceste conflicte apar mai ales în momentele în care jurații încearcă să sară peste anumite reguli de producție.

Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor.”

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Foto: PR

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