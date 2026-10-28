Ana Baniciu a dezvăluit care este cea mai mare teamă a sa de când a devenit mamă: „Nu vreau să-i arăt copilului că…”

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Ana Baniciu a vorbit deschis despre provocările maternității și despre grijile pe care le are de când a devenit mamă. Artista a recunoscut că, deși încearcă să fie o mamă relaxată și să îi ofere fiului său cât mai multă libertate, există momente în care comportamentul imprevizibil al celui mic o sperie.

Ana Baniciu, despre provocările rolului de mamă

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au devenit părinți în iunie 2024, când a venit pe lume fiul lor, Aris. De atunci, viața celor doi s-a schimbat considerabil, iar artista a împărtășit în repetate rânduri experiențe din noul său rol.

Într-un interviu acordat recent, Ana Baniciu a mărturisit că încearcă să nu își lase temerile să influențeze modul în care își crește băiețelul. Deși se consideră în continuare o persoană degajată, recunoaște că responsabilitatea de a avea un copil vine la pachet cu numeroase griji.

„Nu m-am schimbat. Sunt degajată, dar să nu credeți că nu am stres. Am stres, e undeva în spatele creierului, dar îl țin închis cumva într-un sertar, pentru că nu vreau să-i arăt copilului că sunt stresată sau panicată”, a spus Ana Baniciu pentru WOWbiz.

Ana Baniciu, despre momentele în care se teme pentru siguranța fiului său

Artista a explicat că una dintre cele mai mari provocări este să își păstreze calmul atunci când Aris încearcă să descopere lucruri noi. La vârsta la care se află, băiețelul este tot mai activ și curios, iar unele dintre gesturile sale o fac pe Ana Baniciu să se gândească imediat la riscul de accidentare. Vedeta a oferit și un exemplu concret, povestind cât de tare se sperie atunci când fiul său se urcă pe canapea și sare.

„Mi se oprește inima odată la jumătate de oră când urcă pe canapea și sare de acolo. Toate chestiile astea imprevizibile… sunt super speriată de ele.”

Cu toate acestea, Ana Baniciu încearcă să găsească un echilibru între instinctul de a-și proteja copilul și dorința de a-l lăsa să exploreze lumea din jur. În ciuda temerilor sale, Ana Baniciu nu își dorește să devină un părinte excesiv de protector. Vedeta consideră că este important ca Aris să aibă libertatea de a experimenta și de a învăța să se descurce singur, fără să audă permanent interdicții.

„Doar că am conștientizat că am un băiat și nu doresc să-i spun ‘nu’ constant și vreau să îi dau libertatea necesară, să fie autonom și să cadă dacă e nevoie, ca să-și dea seama a doua oară să nu mai facă la fel.”, a mai spus artista.

Când va merge fiul Anei Baniciu la grădiniță

Deși încearcă să își păstreze și momente dedicate propriei persoane, Ana Baniciu recunoaște că viața sa se învârte acum în mare parte în jurul copilului. Băiețelul nu merge încă la grădiniță, iar părinții săi au decis să mai aștepte până anul viitor, când acesta va împlini trei ani.

„Va merge la grădiniță la anul. Veau să facă trei ani, am înțeles că asta e vârsta optimă și pentru faptul că noi ne-am mutat cumva atenția în casă și spre el și petrece foarte mult timp cu noi, cred că e ok la trei ani să-l dăm la grădiniță, e absolut ok”, a spus Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Cântăreața se consideră norocoasă pentru că, deocamdată, fiul ei este un copil liniștit. Totuși, este conștientă că lucrurile se vor schimba pe măsură ce acesta va crește și își va exprima tot mai clar personalitatea.

„Noi cred că suntem amândoi niște părinți ok, buni adică. Încă n-am ajuns la perioada aia în care să ne certăm cu cel mic, adică să ne certăm… în care să fie așa, discuții. Doar ne bucurăm de faptul că e mic și drăguț și inofensiv și nu zice nimic, momentan n-are nicio părere și nicio pretenție. După aia o să vină, știi cum e: copii mari, probleme mari!”, a mai zis cântăreața.

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Foto: Instagram

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