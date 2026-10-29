Cele mai cool ținute purtate de vedete la petrecerea aniversară VIVA! 27 de ani

Numeroase vedete din televiziune, muzică, film și modă au fost prezente aseară la petrecerea VIVA!.

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  de  Andreea Ilie
Alessandra Stoicescu
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Numeroase vedete din televiziune, muzică, film și modă au fost prezente aseară la petrecerea VIVA! 2025, eveniment care s-a desfășurat la MINA – Museum of Immersive New Art din București, marcând aniversarea celor 27 de ani de VIVA! într-un mod absolut memorabil.

Sub tema VIVA! After Dark, invitații au interpretat spectaculos dress code-ul A Touch of Gold, în cadrul unei seri ce a fost dedicată oamenilor care inspiră și poveștilor care merită să fie cunoscute.

Revista VIVA! a premiat cele mai longevive cariere din televiziune, cei mai iubiți artiști și cele mai admirate figuri din lumea publică. Atmosfera a fost întreținută de un show de excepție, totul, sub semnătura impecabilă a cuplului Daniel & Ana Maria Pavel, care a prezentat evenimentul cu eleganță și carismă.

Celebritățile care au primit anul acesta trofeele VIVA sunt: Andreea Marin, Carmen Brumă, Cătălin Măruță, Anghel Damian, Ruxandra Ion, Răzvan Simion & Dani Oțil, Pepe, Alessandra Stoicescu, Cabral, Adi Vasile și Cătălin Botezatu.

Printre vedetele prezente s-au numărat Andreea Berecleanu, Andreea Marin, Alina Sorescu, Pepe, Daciana Sârbu, Cătălin Măruță, Roxana Nemeș, Simona Pătruleasa, Romanița Iovan, Ramona Olaru și Cabral.

Descoperă în galeria noastră ținutele cu care celebritățile autohtone care i-au impresionat pe cei prezenți.

Partenerii evenimentului au fost Coca Cola Zero Cofeină Zero Zahăr Zero Calorii, Forcapil, MERO, Oriflame Sweden, Sanador, Kyphie, Zarea 1912, Aria Verdi, Mina Museum.

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Foto: VIVA

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