Smiley, imagini inedite cu părinții săi. La ce eveniment important și-au făcut apariția împreună: „Sunt copleșit de emoții”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Recent, a avut loc avanpremiera filmului „Vacanță All Inclusive”, în care Smiley interpretează rolul principal. Artistul a fost însoțit la eveniment de către soția lui, Gina Pistol, dar și părinții săi, care sunt discreți când vine vorba de apariții publice.

Smiley, la un eveniment important alături de părinții lui

Cu ocazia avanpremierei filmului „Vacanță All Inclusive”, Smiley și-a făcut apariția la eveniment alături de familia lui. Părinții artistului, Ioana și Ion Maria, au fost prezenți pe covorul roșu și l-au susținut pe fiul lor în acest moment important din cariera lui: lansarea în fața publicului a unui nou film în care este protagonist. De asemenea, și Gina Pistol a fost prezentă la eveniment.

Pelicula este cu atât mai importantă pentru Smiley cu cât joacă împreună cu Pavel Bartoș, care i-a devenit în timp un prieten și colaborator foarte apropiat.

„E un sentiment greu de descris să vezi un proiect în care ai pus atât de mult suflet ajungând, în sfârșit, în fața oamenilor. În fața prietenilor, a celor care te cunosc de-o viață, care te-au văzut în atâtea ipostaze și care acum descoperă o altă parte din tine.

De 10 ani tot vorbesc cu Pavel despre filmul ăsta. De 10 ani încerc să-l conving să facem nebunia asta împreună. Și uite că aseară eram amândoi în fața unei săli pline, privind cum o idee de acum 10 ani a devenit realitate.

Sunt copleșit de emoții, de bucurie și de recunoștință.

Mulțumesc tuturor celor care au fost aseară alături de noi și întregii echipe care a crezut în povestea asta și a făcut-o posibilă.

@pavelbartos, am reușit!

Din 2 noiembrie, „Vacanța All Inclusive” ajunge în cinematografe, iar eu și @pavelbartos plecăm prin țară cu autorulota!

Abia așteptăm să ne întâlnim cu voi!”, a fost mesajul transmis de Smiley pe Instagram.

Despre ce este vorba în „Vacanță All Inclusive” și cine mai joacă

„Vacanță All Inclusive” este o comedie polițistă regizată de Radu Bărbulescu, cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale. O vacanță la mare, un transport misterios și o poveste inspirată dintr-un fapt real incredibil. Doi ofițeri antidrog își văd vacanța dată peste cap după ce descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Ce urmează? O comedie polițistă plină de suspans, umor, cascadorii și întorsături de situație neașteptate!

Alături de Smiley și Pavel Bartoș, din distribuția filmului „Vacanță All Inclusive” mai fac parte Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Bogdan Farcaș, Ioana Grama, Gabriela Popescu, Imogen și actorul sârb Darko Perić, cunoscut din serialul „La Casa de Papel.” Filmul este regizat de Radu Bărbulescu, produs de HOPA Film și distribuit de Vertical Entertainment.

Filmul „Vacanță All Inclusive” intră în cinematografele din România pe 6 noiembrie, cu vizionări de avanpremieră din 2 noiembrie.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu tatăl său, Ștefan Bănică. De ce alege să nu asculte sfaturile acestuia: „Sunt ambițios. Mai și pierd, dar…'

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro