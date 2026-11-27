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Magda Pălimariu a solicitat recent ajutorul autorităților în urma unui conflict violent pe care l-a avut cu soțul ei, omul de afaceri Ionuț Eriksen. Prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a sunat la poliție, precizând că s-ar afla în pericol în preajma partenerului ei. Acum, judecătorii au luat o decizie în privința soțului ei.

Decizie pentru soțul Magdei Pălimariu după incidentul violent

Judecătorii de la Buftea au analizat cererea procurorilor care au dispus ca ordinul de protecție să fie prelungit. Instanța a decis în urma probelor prezentate măsuri care îl vizează direct pe Ionuț Eriksen. Soțul Magdei Pălimariu trebuie să părăsească locuința lor comună, să păstreze o distanță de 200 de metri față de ea și băiețelul pe care îl au împreună, dar și să poarte în permanență un dispozitiv electronic de supraveghere, transmite cancan.ro.

„Admite cererea de emitere a ordinului de protecție. Emite următorul ordin de protecție, prin care, cu caracter provizoriu, pe durată de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune: -evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa situată în Bd. XXXXXX, nr. XXX, , județul Ilfov. -obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de victima-reclamantă și față de următorii membri de familie ai reclamantei: – fiu (cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezenţa concomitentă a acestora în faţa unor instanţe de judecată, a unor organe de urmărire penală sau a altor instituții și autorități publice) Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu reclamanta, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri; obligă pârâtul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, conform deciziei Judecătoriei Buftea.

De asemenea, Ionuț Eriksen trebuie să urmeze un număr minim de șase ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie, desfășurate prin intermediul unui psiholog din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

„Obligă pârâtul la urmarea unor ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie, pe durata ordinului de protecție (…) în vederea gestionării manifestărilor sale comportamentale.”

În cazul în care încalcă aceste reguli, Ionuț Eriksen riscă o pedeapsă cu închisoare de la șase luni la cinci ani.

„Pune în vedere pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

Ce se întâmplă între Magda Pălimariu și soțul ei

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen și-au oficializat relația în 2021, în cadrul unei ceremonii discrete. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Aksel, care a împlinit recent 4 ani. De-a lungul timpului, Magda Pălimariu a povestit că ea și soțul său au fost nevoiți să gestioneze și perioade în care au locuit în țări diferite, din cauza responsabilităților profesionale.

După căsătorie, prezentatoarea s-a stabilit pentru o perioadă în Norvegia, unde soțul său își desfășoară activitatea, însă ulterior a revenit în România.

Situația dintre Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-a complicat în ultimele zile, după ce o ceartă între cei doi ar fi determinat-o pe prezentatoare să sune la 112. Potrivit informațiilor publicate în presă, aceasta le-ar fi spus polițiștilor ajunși la fața locului că se simte în pericol. În urma evaluării situației, autoritățile au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva omului de afaceri. Ionuț Eriksen a contestat însă măsura în instanță, solicitând anularea acesteia.

Cazul a ajuns la Judecătoria Buftea, unde au fost înregistrate două demersuri judiciare distincte. Primul vizează contestația depusă de Ionuț Eriksen împotriva ordinului de protecție provizoriu, în timp ce al doilea a fost inițiat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Potrivit VIVA!, după ce au fost sesizați de polițiști, procurorii au solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție care să mențină restricțiile impuse soțului prezentatoarei. Pe 19 noiembrie, Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-au prezentat în fața magistraților pentru analizarea contestației formulate de omul de afaceri.

Ionuț Eriksen ar fi fost implicat într-un caz de violență domestică în Norvegia

Pe măsură ce conflictul dintre Magda Pălimariu și soțul ei a luat amploare și a devenit public, mai multe informații neașteptate despre Ionuț Eriksen au devenit publice.

Potrivit unor documente juridice citate de CANCAN.RO, Ionuț Eriksen ar fi fost condamnat în Norvegia după ce a fost acuzat că și-ar fi agresat fetița, în vârstă de doi ani și jumătate, pe care o are cu fosta lui soție. Conform sursei citate, pe 1 martie 2013 acesta ar fi primit și sentința de 30 de zile de închisoare cu executare.

Cancan citează o decizie emisă, aparent, de Serviciul Norvegian de Executare a Pedepselor, pe 2 septembrie 2013, în care au fost enumerate circumstanțele agravante pe care judecătorii le-au avut în vedere când au formulat decizia.

„În evaluarea noastră, am ținut cont de faptul că ați fost condamnat pentru două episoade de violență asupra propriei fiice, cu care locuiați împreună, fapte care, în plus, au fost comise în propria dumneavoastră locuință. Instanța a reținut, ca circumstanță agravantă, faptul că violențele au fost comise asupra fiicei condamnatului, care, la momentul faptelor, avea doar doi ani și jumătate, și că acestea au fost exercitate de tată, persoana de încredere a victimei, care, în mod normal, ar trebui să-i ofere siguranța și îngrijirea necesare (…) Veți fi convocat acum pentru executarea pedepsei în penitenciar”, se arată în document.

Conform documentelor, Eriksen ar fi contestat condamnarea la Curtea Supremă a Norvegiei, dar nu a avut câștig de cauză, iar cererea i-a fost respinsă.

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Foto: Arhiva ELLE

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