Teme de discuție cu noul partener pe care le interpretezi drept vulnerabilitate, dar de fapt sunt complet nepotrivite din partea lui

Intențiile tale bune pot funcționa ca un filtru care în final nu funcționează corect, și nu încadrezi adecvat discuțiile purtate cu noul partener.

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  de  Cristescu Catalina
Teme de discuție cu noul partener pe care le interpretezi drept vulnerabilitate, dar de fapt sunt complet nepotrivite din partea lui

La începutul unei relații, când încă descoperi omul de lângă tine, poți confunda ușor vulnerabilitatea emoțională cu sinceritatea dusă la extrem, lipsa limitelor sau chiar cu o formă subtilă de manipulare. Îți spui că partenerul tău are încredere în tine, că îți arată o parte sensibilă a personalității sale și că, dacă îl asculți fără să îl judeci, veți construi o conexiune autentică. Numai că deschiderea emoțională nu justifică orice confesiune și nici nu transformă automat o conversație nepotrivită într-un semn de intimitate. Vulnerabilitatea presupune asumare, respect și responsabilitate emoțională. Nu înseamnă să te transforme în terapeut ori să îți testeze limitele.

Detalii despre fostele partenere și viața lor intimă

Îți zici că nu are nimic de ascuns și îți vorbește deschis despre relațiile sale anterioare, despre experiențele sexuale, despre vulnerabilitățile fostelor partenere și chiar despre lucrurile pe care acestea le făceau sau nu le făceau în dormitor? Așa îți oferă acces la trecutul lui deoarece își dorește să îl cunoști cu adevărat? În niciun caz. Există o diferență majoră între câteva detalii despre lecțiile învățate din relațiile anterioare și expunerea intimității unei alte persoane. Detalii sexuale, comparația ta cu fostele partenere, bucuria că îți provoacă disconfort, intră la lucruri inacceptabile.

Dezvăluirile rapide

Îți mărturisește în ce fel are probleme de încredere, că a trecut prin experiențe traumatizante, că îi este foarte greu să se atașeze, că nimeni nu l-a înțeles vreodată așa cum îl înțelegi tu. Te simți specială, crezi că aveți deja o legătură profundă. Totuși, intensitatea unei confesiuni nu este o măsură a intimității reale. Uneori, dezvăluirile foarte rapide pot crea o apropiere accelerată, fără ca încrederea să fii avut timp să se construiască prin comportamente consecvente. Da, își exprimă suferința, dar nu e în regulă când îți cere ca tu să fii cea care îl vindecă, folosește trecutul pentru a-și justifica reacțiile nepotrivite sau cumva ai senzația că trebuie să îi rămâi alături doar pentru că i-ai aflat povestea. Poți avea empatie fără să accepți rolul de salvatoare.

Rănește, dar este sincer

Face remarci despre aspectul tău fizic, despre alegerile tale, despre felul în care te comporți sau despre lucrurile pe care ar trebui să le schimbi. Când îi spui că te-a rănit, afirmă că preferă să fie direct. E important să existe loc pentru sinceritate, feedback și conversații incomode, însă sinceritatea nu presupune să ignori respectul și consecințele propriilor cuvinte. Dacă folosește constant eticheta de sinceritate pentru a te umili, destabiliza, a-ți submina încrederea în tine, problema nu este în niciun caz sensibilitatea ta.

Gelozia

Îți spune că s-a atașat de tine, că a fost rănit în trecut și că îi este teamă să nu treacă din nou prin aceeași experiență. Fă distincția între exprimarea unei nesiguranțe și folosirea ei pentru a-ți controla comportamentul. Una e să îți spună că se simte vulnerabil într-o anumită situație și alta e să îți ceară parolele, să îți verifice telefonul, să îți limiteze prieteniile. Faptul că un om a fost trădat în trecut poate explica anumite temeri, dar nu îi oferă dreptul de a-ți limita libertatea, autonomia.

Discuțiile despre venituri, datorii…

… nesiguranță profesională sau perioade financiare dificile pot fi importante pentru a înțelege valorile și responsabilitățile unui nou partener. Semnalul de alarmă apare atunci când vulnerabilitatea financiară devine o justificare pentru anumite așteptări din partea sa. De exemplu, îți spune cât de greu îi este, îți descrie toate problemele sale, apoi sugerează că ar trebui să îl ajuți financiar, să preiei cheltuieli, să demonstrezi că îl iubești prin sacrificii materiale. Poți avea un grad de înțelegere fără să devii responsabilă pentru stabilitatea lui financiară, iar dacă îți cere sprijinul asta nu devine automat o datorie. În plus, din ce punct al relației te simți confortabil sau consideri că e potrivit să existe sprijinul financiar?

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Foto: PR

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