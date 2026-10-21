Kim Kardashian, transformare spectaculoasă. Vedeta a recreat look-ul fiicei sale, North West

Kim Kardashian a stârnit numeroase reacții pe Instagram după ce a publicat o serie de fotografii în care semăna izbitor de mult cu fiica sa, North West, în vârstă de 13 ani.

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  de  ELLE
Kim Kardashian, transformare spectaculoasă. Vedeta a recreat look-ul fiicei sale, North West

Kim Kardashian a ales un costum inedit pentru Halloweenul din acest an, inspirându-se chiar din stilul vestimentar al fiicei sale celei mari, North West. Vedeta de 46 de ani a recreat look-ul adolescentei, în vârstă de 13 ani, până la cele mai mici detalii, de la culoarea părului și machiaj până la accesorii și manichiură.

Kim Kardashian a publicat pe Instagram o serie de fotografii în care apare cu părul albastru, gene foarte accentuate, piercinguri și accesorii dentare negre, toate fiind elemente caracteristice stilului adoptat în ultima perioadă de North West.

Pentru această transformare, vedeta a ales un tricou negru supradimensionat, cu imprimeu grafic și mâneci în dungi alb-negru, pe care l-a accesorizat cu un lanț argintiu masiv. Ținuta a fost completată de bijuterii cu ținte și pietre strălucitoare, dar și de o manichiură cu unghii foarte lungi și ascuțite, decorate cu modele gotice în negru și argintiu, asemănătoare celor purtate de fiica sa.

„Halloween 2026”, a scris Kim în descrierea fotografiilor, în care a imitat inclusiv felul în care obișnuiește să pozeze North.

Transformarea a atras imediat atenția familiei și a admiratorilor. „Gemene!!!!!!”, a comentat Kourtney Kardashian, în timp ce Kris Jenner a reacționat: „Este atât de distractiv!!!!!”.

Mai mulți urmăritori au recunoscut că au confundat-o inițial pe Kim cu fiica sa. „Fată, am crezut că e North”, a scris o persoană, în timp ce alta a comentat: „Stați puțin, arătați ca două gemene!!!!!”.

Kim Kardashian și North West, despre criticile legate de stilul adolescentei

Alegerea costumului vine după o perioadă în care Kim Kardashian a fost criticată în repetate rânduri pentru felul în care se îmbracă fiica sa. Stilul extravagant al lui North West, care include frecvent piercinguri, accesorii dentare negre și machiaje îndrăznețe, a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale.

La începutul lunii octombrie, North a răspuns criticilor legate de aspectul său în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, după ce a fost descrisă de unii utilizatori drept „demonică” din cauza alegerilor sale vestimentare.

„Nu, oameni buni, nu sunt demonică. Nu mai spuneți că sunt demonică. Nu, nu sunt”, a declarat North.

„Doar pentru că îmi place să mă îmbrac așa, nu judecați o carte după copertă”, a continuat adolescenta, care avea părul vopsit într-o nuanță intensă de albastru.

Kim Kardashian a explicat că, în opinia sa, reacțiile negative sunt provocate în special de accesoriile dentare negre și de piercingurile pe care North le poartă. În cadrul aceleiași transmisiuni, cele două au clarificat și un aspect care a stârnit numeroase controverse: piercingurile adolescentei sunt false.
North a apropiat camera pentru a arăta câteva dintre accesorii și a glumit pe seama celor care au crezut că sunt reale.

„Le schimb atât de des, încât voi credeți că sunt adevărate”, a spus ea.

Unde vrea să lucreze fiica lui Kim Kardashian

În urmă cu câteva luni, North West a dezvăluit că are planuri neașteptate pentru viitor. În ciuda faptului că și-a început deja cariera în muzică, adolescenta își dorește să experimenteze și un loc de muncă obișnuit. Fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West a declarat într-un interviu acordat publicației Dazed că anul viitor ar vrea să lucreze la Starbucks.

Întrebată de Dazed ce ar face dacă nu ar urma o carieră muzicală, North a explicat că își dorește în continuare să lucreze.

„Tot vreau să lucrez. Vreau să lucrez, de exemplu, la Starbucks anul viitor”, a spus ea.

„Cred că pot anul viitor, pentru că voi avea 14 ani”, a continuat adolescenta, adăugând: „Cred că vreau să am un job obișnuit”.

North West a vorbit și despre alte planuri pe care le-a avut de-a lungul timpului. Baschetul s-a numărat cândva printre pasiunile pe care se gândea să le transforme într-o carieră, însă acum a renunțat la această idee. În interviul pentru Dazed, ea a recunoscut și că nu îi place „să facă lucruri la care nu se pricepe”.

În schimb, muzica ocupă deja un loc important în viața sa. North și-a lansat EP-ul de debut, „N0rth4evr”, în luna mai. Pe 6 august, adolescenta a prezentat și videoclipul piesei „Aishite”.
Piesa, inclusă pe EP-ul său de debut, vorbește despre trădare și despre sentimentul că oamenii din jur o dezamăgesc. Printre versurile melodiei se numără: „De ce nu pot să scap? Pentru că mă urmăresc” și „Doar iubește-mă / Toată lumea mă trădează”.

În discuția cu Dazed, North a declarat că „Aishite” este videoclipul său preferat dintre toate cele realizate până acum.

„Este pur și simplu o piesă atât de puternică, încât mi-am spus: „Oh, trebuie să fac un videoclip pentru asta.” Este pur și simplu preferata mea, sincer”, a explicat ea.

Videoclipul a apărut la doar câteva zile după ce s-a aflat că turneul în care North urma să fie cap de afiș alături de rapperița Molly Santana fusese anulat. Potrivit People, adolescenta trebuia să i se alăture artistei în cadrul Kimokawaii Tour, începând cu 5 august, la Dallas. Site-ul oficial al turneului părea însă să fi fost dezactivat, în timp ce concertele programate în Dallas și Toronto erau marcate drept „anulate” pe Ticketmaster.

North a bifat însă deja un alt moment important în cariera sa. Cu puțin timp înainte de a împlini 13 ani, pe 12 iunie, ea a susținut primul său recital solo în cadrul unui festival de muzică. Potrivit People, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West a urcat pe scenă la Lyrical Lemonade’s Summer Smash 2026, în Bridgeview, Illinois.

În interviul acordat Dazed, North a vorbit și despre sfaturile pe care le-a primit în legătură cu parcursul său profesional. Întrebată care este cel mai prost sfat care i-a fost dat vreodată, adolescenta a răspuns că i s-a spus „să îmi încep cariera mai târziu”.

„Și eu am fost ceva de genul: nu, acesta este hobby-ul meu, asta îmi place să fac, asta vreau să fac cu viața mea”, a adăugat ea.

Deși își dorește un „job obișnuit”, North nu pare să fie atrasă de ideea unui program prea relaxat. Întrebată de Dazed cum ar arăta ziua sa ideală, ea a mărturisit că nu îi place „să se odihnească prea mult”.

„Îmi place să fac lucruri. Așa că poate să merg la repetiții, iar apoi la studio; asta ar fi o zi perfectă. Sau să am un spectacol mare, asta ar fi ziua ideală”, a spus North.

Adolescenta a abordat în interviu și un subiect care a atras în trecut atenția în jurul aparițiilor sale: pasiunea pentru piercinguri. North a dezvăluit că există unul pe care și-l dorește în mod special, însă pentru care nu a primit permisiunea părinților săi.

„Îmi doresc foarte mult să-mi fac un piercing bridge, dar nu am voie”, a declarat ea pentru Dazed.
În ceea ce privește motivul pentru care îi plac atât de mult piercingurile, North a oferit o explicație simplă: „Pur și simplu te fac să fii pe deplin tu însuți”.

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Foto: Profimedia

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