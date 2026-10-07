North West, planuri neașteptate pentru viitor. Unde vrea să lucreze fiica lui Kim Kardashian

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North West a vorbit despre planurile sale pentru viitor și a dezvăluit că, în ciuda faptului că și-a început deja cariera în muzică, își dorește să experimenteze și un loc de muncă obișnuit. Fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, în vârstă de 13 ani, a declarat într-un interviu acordat publicației Dazed că anul viitor ar vrea să lucreze la Starbucks.

Întrebată de Dazed ce ar face dacă nu ar urma o carieră muzicală, North a explicat că își dorește în continuare să lucreze.

„Tot vreau să lucrez. Vreau să lucrez, de exemplu, la Starbucks anul viitor”, a spus ea.

„Cred că pot anul viitor, pentru că voi avea 14 ani”, a continuat adolescenta, adăugând: „Cred că vreau să am un job obișnuit.”

North West a vorbit și despre alte planuri pe care le-a avut de-a lungul timpului. Baschetul s-a numărat cândva printre pasiunile pe care se gândea să le transforme într-o carieră, însă acum a renunțat la această idee. În interviul pentru Dazed, ea a recunoscut și că nu îi place „să facă lucruri la care nu se pricepe”.

În schimb, muzica ocupă deja un loc important în viața sa. North și-a lansat EP-ul de debut, N0rth4evr, în luna mai. Pe 6 august, adolescenta a prezentat și videoclipul piesei „Aishite”.

Piesa, inclusă pe EP-ul său de debut, vorbește despre trădare și despre sentimentul că oamenii din jur o dezamăgesc. Printre versurile melodiei se numără: „De ce nu pot să scap? Pentru că mă urmăresc” și „Doar iubește-mă / Toată lumea mă trădează”.

În discuția cu Dazed, North a declarat că „Aishite” este videoclipul său preferat dintre toate cele realizate până acum.

„Este pur și simplu o piesă atât de puternică, încât mi-am spus: ‘Oh, trebuie să fac un videoclip pentru asta». Este pur și simplu preferata mea, sincer’, a explicat ea.

Videoclipul a apărut la doar câteva zile după ce s-a aflat că turneul în care North urma să fie cap de afiș alături de rapperița Molly Santana fusese anulat. Potrivit People, adolescenta trebuia să i se alăture artistei în cadrul Kimokawaii Tour, începând cu 5 august, la Dallas. Site-ul oficial al turneului părea însă să fi fost dezactivat, în timp ce concertele programate în Dallas și Toronto erau marcate drept „anulate” pe Ticketmaster.

North a bifat însă deja un alt moment important în cariera sa. Cu puțin timp înainte de a împlini 13 ani, pe 12 iunie, ea a susținut primul său recital solo în cadrul unui festival de muzică. Potrivit People, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West a urcat pe scenă la Lyrical Lemonade’s Summer Smash 2026, în Bridgeview, Illinois.

Câteva zile mai târziu, pe 15 iunie, Kim Kardashian i-a transmis lui North un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. În plus, vedeta a distribuit pe Instagram mai multe fotografii cu fiica sa, de la imagini recente și până la o fotografie din perioada în care aceasta era bebeluș.

„La mulți ani, Northiiiiiieeeeeeeee a mea (cu vocea lui Uzi!!!) Nu-mi vine să cred că ești oficial adolescentă!!!!! Nu există nimeni ca tine, fetița mea!”, a scris Kardashian pe Instagram. „Îmi place să fiu mama ta și să te văd crescând. Te iubesc până la extratereștrii și galaxiile despre care vorbeai când erai mică și dincolo de ele.”

În interviul acordat Dazed, North a vorbit și despre sfaturile pe care le-a primit în legătură cu parcursul său profesional. Întrebată care este cel mai prost sfat care i-a fost dat vreodată, adolescenta a răspuns că i s-a spus „să îmi încep cariera mai târziu”.

„Și eu am fost ceva de genul: nu, acesta este hobby-ul meu, asta îmi place să fac, asta vreau să fac cu viața mea”, a adăugat ea.

Deși își dorește un „job obișnuit”, North nu pare să fie atrasă de ideea unui program prea relaxat. Întrebată de Dazed cum ar arăta ziua sa ideală, ea a mărturisit că nu îi place „să se odihnească prea mult”.

„Îmi place să fac lucruri. Așa că poate să merg la repetiții, iar apoi la studio; asta ar fi o zi perfectă. Sau să am un spectacol mare, asta ar fi ziua ideală”, a spus North.

Adolescenta a abordat în interviu și un subiect care a atras în trecut atenția în jurul aparițiilor sale: pasiunea pentru piercinguri. North a dezvăluit că există unul pe care și-l dorește în mod special, însă pentru care nu a primit permisiunea părinților săi.

„Îmi doresc foarte mult să-mi fac un piercing bridge, dar nu am voie”, a declarat ea pentru Dazed.

În ceea ce privește motivul pentru care îi plac atât de mult piercingurile, North a oferit o explicație simplă: „Pur și simplu te fac să fii pe deplin tu însuți.”

Foto: Instagram

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