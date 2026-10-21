Alina Pușcău continuă chimioterapia, deși medicii nu i-au mai depistat tumori. Ce spune despre tratamentul de peste un milion de dolari

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Alina Pușcău a revenit la clinica din California unde urmează tratamentul oncologic, în ciuda rezultatelor medicale încurajatoare primite recent. Deși investigațiile nu au mai evidențiat prezența unor tumori, modelul continuă ședințele de chimioterapie, conform recomandărilor medicilor.

Alina Pușcău își continuă tratamentul

Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă, însă ultimele vești privind starea sa de sănătate îi oferă motive de optimism. Vedeta a dezvăluit că tratamentul a avut rezultatele așteptate și că medicii nu au mai identificat tumori în urma analizelor efectuate. Cu toate acestea, echipa medicală a decis să mențină schema terapeutică pentru a reduce riscul unei eventuale recidive. Astfel, Alina Pușcău continuă să meargă la spital pentru ședințele de chimioterapie, chiar dacă rezultatele investigațiilor sunt favorabile.

Recent, modelul a publicat pe Instagram un videoclip filmat după încheierea unei ședințe de tratament. Alături de ea s-a aflat mama sa, care o sprijină în această perioadă și încearcă să îi ridice moralul. Vedeta le-a povestit urmăritorilor despre un compliment primit de la mama ei, mărturisind că se simte recunoscătoare pentru susținerea celor apropiați și pentru evoluția stării sale de sănătate.

„Doar ce am terminat chimio și mama mi-a spus că sunt mai frumoasă după chimio. Vă mulțumesc pentru mesaje, sunt liniștită și fericită să continui acest tratament, chiar dacă nu mai am, tratamentul se continuă pentru că… nu se știe, se poate întoarce”, a transmis Alina Pușcău pe Instagram.

Deși tratamentul este solicitant, modelul a explicat că preferă să respecte recomandările specialiștilor și să continue terapia, pentru a limita posibilitatea ca boala să reapară.

Cât costă tratamentul urmat de Alina Pușcău în Statele Unite

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului de sân. Rezultatele au venit pe 1 octombrie, după o perioadă în care vedeta a urmat tratament pentru cancer în California. Alina Pușcău făcuse investigația care urma să arate modul în care organismul său a răspuns la tratament.

Potrivit declarațiilor sale, cele 11 tumori pe care le avea în zona sânului și a axilei nu ar mai fi fost vizibile la investigație. Medicii ar fi observat însă un punct la nivelul sânului, despre care Alina Pușcău spune că nu a putut fi identificat deocamdată. Vedeta a vorbit cu emoție despre rezultatele primite și a pus evoluția sa favorabilă și pe seama credinței și a rugăciunilor din ultimele luni.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat în urmă cu câteva zile Alina Pușcău.

Tratamentul urmat de Alina Pușcău a costat peste un milion de dolari. Modelul a explicat în cadrul unei emisiuni TV că nu a fost nevoită să suporte cheltuielile, deoarece beneficiază de o asigurare medicală în Statele Unite ale Americii.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste un milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, citatîă de Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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