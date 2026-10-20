Jennifer Lopez are o nouă relație? Cine este actorul cu care a fost văzută în Los Angeles

Jennifer Lopez ar avea o nouă relație cu actorul Brett Goldstein, alături de care a jucat în comedia romantică “Office Romance”.

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  de  ELLE
Jennifer Lopez are o nouă relație? Cine este actorul cu care a fost văzută în Los Angeles

Jennifer Lopez și Brett Goldstein au alimentat din nou speculațiile că ar forma un cuplu. Cei doi actori, care au jucat împreună în producția Netflix „Office Romance”, lansată în 2026, au fost văzuți pe 16 octombrie la petrecerea unui manager de talente din Los Angeles. Potrivit Page Six, ar fi sosit și ar fi plecat în aceeași mașină, deși au intrat separat la eveniment.

O sursă a declarat pentru publicație că Lopez, în vârstă de 57 de ani, și Goldstein, de 46 de ani, se întâlnesc, descriind relația lor, în acest moment, drept una „fără obligații”. Informația apare după ce ambii au negat public că ar forma un cuplu.

„Un lucru pe care îl au în comun este că amândurora le place să meargă la petreceri și la restaurante”, a declarat sursa pentru Page Six. Aceasta a făcut și o remarcă ironică la adresa fostului soț al artistei: „Spre deosebire de fostul ei soț, Ben [Affleck], care era mereu încruntat când ieșeau împreună”.

Apropierea dintre cântăreață și actorul cunoscut pentru rolul din „Ted Lasso” a atras atenția încă de anul trecut. Potrivit Page Six, în martie 2025, cei doi au fost văzuți împreună la spectacolul „Oh, Mary!”, de pe Broadway, cu o lună înainte de începerea filmărilor pentru „Office Romance”.

La începutul acestei veri, publicația a relatat în exclusivitate că Lopez și Goldstein „au păstrat o relație profesională pe platourile de filmare, însă chimia dintre ei era incontestabilă”.

Jennifer Lopez a vorbit despre colaborarea cu actorul și în emisiunea „Watch What Happens Live”. Potrivit Page Six, în octombrie, artista i-a mărturisit lui Andy Cohen: „Tocmai am făcut un film cu Brett Goldstein și aș spune că el sărută cel mai bine”.

Admirația lui Goldstein pentru Lopez precedă însă proiectul lor comun. Potrivit Page Six, într-un episod din decembrie 2019 al podcastului său, „Films To Be Buried With”, comediantul i-a lăudat interpretarea din „Hustlers”. Referindu-se la vârsta artistei de la acea vreme, acesta a exclamat: „La naiba! Cincizeci!” Apoi a adăugat: „Are 50 de ani. O ador.”

Jennifer Lopez a comentat și zvonurile despre o posibilă relație amoroasă cu Brett Goldstein, în timpul unei apariții în emisiunea „Today”.

„Știi ce spune toată lumea…”, a început prezentatoarea Savannah Guthrie, înainte de a continua: „Că poate este adevărat, că poate chiar vă întâlniți și în viața reală?”.

Vizibil luată prin surprindere, Lopez a rămas câteva secunde fără cuvinte, apoi a răspuns: „Nu există niciodată un moment în care să fiu văzută cu cineva sau să lucrez cu cineva fără ca oamenii să încerce să mă cupleze cu persoana respectivă.”

Goldstein a intervenit imediat, glumind: „Cred că asta se întâmplă dacă stai lângă ea. De aceea am stat atât de aproape de ea tot timpul.”

Savannah Guthrie a revenit asupra întrebării: „Bine, dar trebuie să spun, pentru că mă cunoști. Acesta nu a fost un răspuns.”

Jennifer Lopez a intervenit imediat: „Nu a fost un răspuns? Ba da, a fost un răspuns!”.

Artista a explicat că astfel de speculații apar constant: „Pentru că oamenii aceștia cu care mă cuplează… Cred că anul acesta am fost cu Kevin Costner. Am fost cu… au fost foarte multe persoane. Se întâmplă tot timpul. Asta nu înseamnă că este adevărat.”

Prezentatoarea a insistat pentru a treia oară: „Bine, deci nu aveți o relație în viața reală?”.

„Nu ne întâlnim”, a răspuns Lopez, iar Goldstein a completat scurt: „Corect.”

Mai târziu, în timpul discuției, Jennifer Lopez a glumit pe seama prezentatoarei, după ce aceasta și-a încurcat întrebările.

„Ai încercat să ne pui în dificultate, iar până la urmă tu ai fost cea care s-a încurcat!”, i-a spus artista.
La rândul său, Brett Goldstein a vorbit despre relația foarte bună pe care a avut-o cu Lopez încă de la începutul colaborării.

„Când ne-am întâlnit prima dată pe Zoom, conexiunea a fost instantanee”, a declarat actorul în emisiunea „Today”.

În „Office Romance”, Brett Goldstein și Jennifer Lopez interpretează doi perfecționiști dependenți de muncă, care încep o relație secretă la birou. Povestea lor riscă să le afecteze atât viața personală, cât și cariera.

După încheierea filmărilor, au apărut însă speculații că apropierea dintre cei doi ar fi depășit relația profesională.

„Era un secret cunoscut de toată lumea pe durata filmărilor că Brett și J.Lo se înțelegeau extraordinar de bine încă din prima zi, iar chimia dintre ei era evidentă, lucru pe care publicul îl va observa și pe ecran”, a declarat o sursă pentru The Sun la începutul acestui an.

Aceeași sursă susținea că cei doi erau foarte apropiați în timpul filmărilor: „Se atingeau des, râdeau tot timpul împreună, iar mulți credeau că există ceva între ei.”

În declarațiile despre colaborarea lor, Jennifer Lopez a lăudat calitățile profesionale ale colegului său. Actrița a spus că Brett Goldstein „a adus o energie extraordinar de calmă și sigură pe sine” personajului său.

„Există ceva foarte autentic și foarte natural la el”, a declarat vedeta. „Nu încerca să forțeze nici partea romantică, nici comedia, pentru că este extrem de amuzant în viața reală și incredibil de fermecător. Totul a părut foarte firesc.”

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Foto: Getty

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