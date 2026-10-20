Fiul lui Halle Berry, audiat timp de patru ore în procesul dintre actriță și fostul soț. Acuzațiile grave aduse vedetei

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Fiul în vârstă de 13 ani al actriței Halle Berry și al fostului ei soț, Olivier Martinez, a depus mărturie timp de aproape patru ore, luni, în cadrul unei audieri privind o cerere de emitere a unui ordin de restricție pentru violență domestică. Actrița, pe care Martinez a acuzat-o că l-ar fi agresat pe Maceo, s-a prezentat la Tribunalul Superior din Los Angeles, însoțită de echipa sa de avocați și de logodnicul ei, Van Hunt.

Martinez, care a sosit împreună cu Maceo și cu avocații săi, ar fi privit-o ostil pe Berry la sosire. Actrița i-a întors privirea în sala de judecată. Deși părea să fie într-o dispoziție bună, Halle Berry a dat uneori semne de îngrijorare și anxietate. Martorii au descris atmosfera din timpul audierii drept „glacială”.

Avocatul lui Olivier Martinez, Patrick Baghdaserians, a declarat pentru Page Six, luni: „Olivier este un tată extraordinar și iubitor. Este foarte grijuliu și își dorește doar ceea ce este mai bine pentru fiul său.”

Judecătoarea Shelley Kaufman a deschis audierea chemându-l pe Maceo să depună mărturie. Aceasta a dispus evacuarea tuturor persoanelor din sala de judecată, pentru a se asigura că declarațiile adolescentului vor rămâne confidențiale.

Maceo, care purta un tricou cu imprimeu, pantaloni scurți și încălțăminte Crocs, a depus mărturie timp de aproape patru ore. În pauza de prânz, adolescentul părea relaxat și bine dispus în timp ce discuta cu tatăl său, înainte de a reveni pentru continuarea audierii. Pe parcursul prezenței sale la tribunal, băiatul nu a interacționat cu mama sa. Procesul este încă în desfășurare, iar audierile ar putea continua și marți.

Pe 1 octombrie, Olivier Martinez, în vârstă de 60 de ani, a obținut un ordin temporar de restricție pentru violență domestică împotriva lui Halle Berry, tot în vârstă de 60 de ani, după ce a susținut că actrița l-ar fi agresat pe fiul lor în timpul unui incident petrecut pe 26 septembrie. Actorul francez, care a fost căsătorit cu Berry din iulie 2013 până la despărțirea lor, doi ani mai târziu, a acuzat-o că l-ar fi strâns de gât pe Maceo în urma unei dispute legate de o pereche de ochelari de realitate virtuală.

Martinez a susținut că vedeta din „Monsters Ball” l-ar fi numit pe fiul lor „un mare idiot” pentru că se juca folosind dispozitivul respectiv. De asemenea, actorul a afirmat că, în ultimul an și jumătate, ar fi existat mai multe episoade de abuz. În consecință, acesta a solicitat custodia legală și fizică exclusivă a lui Maceo.

Judecătoarea a impus restricții privind contactul dintre Halle Berry și adolescent și i-a limitat drepturile de vizitare. La rândul său, Halle Berry a negat vehement toate acuzațiile. Fiica sa, Nahla Aubry, în vârstă de 18 ani, i-a susținut declarațiile într-un document depus în instanță, afirmând că a fost „șocată” de acuzații și că nu și-a văzut niciodată mama manifestând un comportament agresiv față de fratele ei vitreg.

Actrița i-a cerut judecătoarei să respingă solicitarea lui Martinez privind ordinul de restricție, să ridice măsurile temporare impuse și să restabilească acordul de custodie comună, împărțită în mod egal între cei doi părinți.

foto: Getty Images

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