Motivul pentru care Elon Musk a redus dramatic pensia alimentară pentru fiul pe care îl are cu Ashley St. Clair. Dezvăluirile fostei partenere

Elon Musk se află în centrul unor noi controverse, după ce fosta sa parteneră, Ashley St. Clair, a făcut dezvăluiri despre relația lor și disputa privind pensia alimentară a fiului lor.

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  de  ELLE.ro
Motivul pentru care Elon Musk a redus dramatic pensia alimentară pentru fiul pe care îl are cu Ashley St. Clair. Dezvăluirile fostei partenere

Elon Musk ar fi redus cu 80.000 de dolari pensia alimentară lunară pe care i-o plătea fostei sale partenere, Ashley St. Clair, după ce aceasta a dezvăluit public că a adus pe lume, în secret, cel de-al 13-lea copil al miliardarului.

Potrivit afirmațiilor făcute în noul documentar „Musk”, lui St. Clair, în vârstă de 28 de ani, i s-ar fi oferit 15 milioane de dolari și o pensie alimentară de 100.000 de dolari pe lună, în schimbul semnării unui acord de confidențialitate care ar fi obligat-o să păstreze secretă relația cu Musk. Scriitoarea a declarat anterior că nu putea semna un asemenea document cu conștiința împăcată.

Aceasta a explicat că a refuzat oferta de milioane de dolari deoarece nu își dorea ca fiul ei, Romulus St. Clair, pe atunci nou-născut, să „simtă că este un secret”. În noul documentar, St. Clair susține că Musk, în prezent în vârstă de 55 de ani, i-a redus pensia alimentară lunară la 40.000 de dolari după ce a refuzat să semneze acordul de confidențialitate. Ulterior, suma ar fi fost diminuată din nou, la 20.000 de dolari, după ce aceasta a anunțat public, în februarie 2025, că au împreună un fiu, potrivit Entertainment Weekly.

Fosta creatoare de conținut conservatoare afirmă că Musk s-a purtat „frumos' cu ea până la nașterea lui Romulus, care are acum doi ani.

„Era aproape ca și cum nu și-ar fi arătat o anumită latură a personalității până după ce am născut copilul nostru”, a declarat ea.

St. Clair a povestit anterior, într-un videoclip publicat pe TikTok, că „lucrurile au început să devină ciudate” între ea și directorul general al Tesla în momentul în care a rămas însărcinată. În documentar, aceasta explică faptul că relația lor a început în 2023, când Musk a început să interacționeze cu ea pe platforma X, cunoscută anterior drept Twitter.

„Îmi răspundea frecvent la postări. Într-o zi, a comentat la una dintre postările mele de Ziua Mamei și mi-a spus că ar trebui să am mai mulți copii', a povestit St. Clair. Potrivit acesteia, Musk se descria drept un „tată bun” și părea să aibă relații „amiabile” cu mamele celorlalți copii ai săi.

„Ar trebui să avem un copil. Ar trebui să ai mult mai mulți copii. Ar trebui să ai zece copii”, își amintește St. Clair că îi spunea Musk. „La un moment dat, i-am răspuns: ‘Bine, dar cum ar funcționa asta?'”

Cel mai recent, Musk a devenit tată pentru a 14-a oară, după nașterea lui Seldon Lycurgus, fiul său cu Shivon Zilis, directoare în cadrul Neuralink. Aceasta a declarat recent că miliardarul a pus capăt relației lor „fără niciun avertisment”. În noul documentar, St. Clair susține că Musk ar putea avea mai mulți copii decât se știe public. Ea afirmă că a fost contactată de alte femei cărora miliardarul le-ar fi trimis mesaje private și le-ar fi propus să aibă copii cu el.

„A existat o femeie în Japonia care își dorea, practic, o donație de spermă, iar el a acceptat”, susține aceasta. „E ca și cum ar avea o mitralieră Gatling care împrăștie spermă prin mesajele lui private.”

Ashley St. Clair și Elon Musk sunt implicați într-o dispută juridică privind custodia lui Romulus. Avocații acesteia au susținut că procesul l-ar fi determinat pe miliardar să reducă „substanțial” sprijinul financiar oferit, situație care ar fi adus-o în pragul evacuării din locuință.

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foto: Arhiva ELLE

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