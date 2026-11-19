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Copiii lui Gwyneth Paltrow și Chris Martin au participat împreună la un eveniment organizat în New York. Luni, 16 noiembrie, Apple, în vârstă de 22 de ani, și fratele ei, Moses, de 20 de ani, au fost prezenți la o petrecere organizată de Burberry la hotelul The Mark.

Pentru această ocazie, Apple a ales o pereche de pantaloni gri, un top alb scurt și un palton lung, negru. Tânăra și-a purtat părul blond în bucle. La rândul său, Moses a optat pentru o ținută elegantă, formată din pantaloni negri, un tricou polo în aceeași culoare și o jachetă gri.

foto: profimedia

Apariția celor doi are loc la patru luni după ce Moses a fost anunțat drept una dintre noile imagini ale brandului Burberry, debutând în modelling prin campania lansată în luna iulie. Campania, intitulată „Escape to the Countryside”, îl prezintă pe tânăr alături de modelele Edie Campbell, Nora Attal și Sang Woo Kim, într-o poveste despre un grup de prieteni care pornesc într-o excursie în zona rurală a Marii Britanii, potrivit comunicatului transmis de casa de modă.

Videoclipul campaniei include și muzica trupei lui Moses, People I’ve Met. Brandul a ales piesa „For Hire”, despre care reprezentanții săi spun că evocă sentimentul de libertate și posibilitățile nelimitate pe care le oferă o călătorie cu mașina.

În imaginile campaniei, tânărul model și muzician poartă mai multe ținute, printre care cămăși suprapuse și articole vestimentare decorate cu celebrul imprimeu în carouri Burberry. Moses calcă astfel pe urmele surorii sale mai mari, care a colaborat deja cu branduri precum Chloé și GapStudio, linia vestimentară creată de Zac Posen.

De asemenea, în 2025, Apple a devenit imaginea primei sale campanii importante, realizată pentru casa de modă Self-Portrait. În luna august, Moses a susținut și primul său concert la Londra, chiar în zona orașului în care trupa Coldplay, condusă de tatăl său, Chris Martin, și-a început cariera.

Tânărul a urcat pe scena localului The Hawley Arms din Camden alături de formația sa, People I’ve Met. Coincidența este una interesantă, având în vedere că și Coldplay a susținut primul concert în Camden, în 1998, pe vremea când membrii trupei cântau încă sub numele Starfish.

Într-un interviu acordat publicației Rolling Stone UK, Moses a vorbit deschis despre faptul că provine dintr-o familie celebră și a recunoscut că statutul părinților săi îi oferă anumite avantaje în industria divertismentului.

„Este cu siguranță un aspect de care trebuie să ții cont. Cred că, înainte de toate, sunt foarte recunoscător pentru poziția în care mă aflu și pentru faptul că am moștenit pasiunea pentru muzică de la părinții mei. Părinții mei sunt extraordinari și sunt foarte recunoscător pentru oportunitățile pe care le am”, a declarat Moses.

Tânărul a explicat însă că, deși este conștient de avantajele pe care i le oferă familia sa, își dorește să își construiască propria identitate artistică alături de colegii săi de trupă.

„Ceea ce încerc să spun este că, da, suntem conștienți de acest lucru și suntem recunoscători, dar facem ceva special, care ne reprezintă și la care ținem foarte mult. Până la urmă, indiferent de motivul pentru care oamenii ajung să ne asculte muzica sau de unde vin, primim cu brațele deschise orice fan. Ne place enorm ceea ce facem, iar eu sunt deosebit de recunoscător că am părinți care mă susțin în această privință, pentru că ei știu cum este”, a adăugat muzicianul.

foto: Getty Images

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