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Florin Piersic Jr. este actor, regizor și scriitor, cunoscut pentru activitatea sa în teatru, film și literatură. Cu un stil artistic personal, marcat de umor, ironie și observație atentă asupra naturii umane, Florin Piersic Jr. explorează prin proiectele sale forme diverse de expresie creativă.

Florin Piersic Jr. lansează o carte interactivă pentru copii

Actorul, regizorul și scriitorul Florin Piersic Jr. revine cu un proiect editorial surprinzător: „Numai două sunt la fel”, o carte interactivă pentru copii, care își propune să le capteze atenția fără ecrane, aplicații sau efecte speciale.

Publicat de editura Alice Books, volumul este deja disponibil pentru precomandă și va fi lansat oficial sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 11:00, la Târgul de Carte Gaudeamus, în cadrul unui eveniment la care vor participa Florin Piersic Jr., Dana Rogoz și Sorina Mincu. Lansarea va fi urmată de un atelier dedicat celor mici.

Într-o lume în care copiii sunt înconjurați de tablete, telefoane, jocuri video și conținut digital, Florin Piersic Jr. propune o alternativă cât se poate de simplă: o carte, un creion și puțină curiozitate.

„Numai două sunt la fel” nu este o carte obișnuită de colorat, deși poate deveni și asta. Este, înainte de toate, o invitație la joacă, observație și descoperire. Pe fiecare pagină, copiii întâlnesc mai multe figuri care seamănă între ele, însă doar două sunt identice. Misiunea lor este să le găsească, exersându-și atenția la detalii, răbdarea și spiritul de observație.

„Cărticica asta poate fi un mic colac de salvare, fie și pentru o oră sau două.”, spune el.

Dincolo de componenta ludică, „Numai două sunt la fel” pornește de la o preocupare tot mai prezentă în rândul părinților: timpul petrecut de copii în fața ecranelor și dificultatea de a găsi activități care să le stârnească interesul în afara mediului digital.

„Cărticica asta e un soldățel (înarmat cu un creion) care se luptă cu o ceată de efecte speciale, piese de Tetris, Transformers, mașinuțe care se bușesc, mitraliere care trag în modul first person, și așa mai departe. E o luptă inegală, știm cu toții cine va câștiga. Tehnologia ne ajută mult, în ziua de azi, dar ne și alienează profund. Cărticica asta e, de fapt, un soldat de plumb, ca aceia cu care se jucau străbunicii noștri, când încă n-aveau bărbi sau riduri. O tentativă de back to basics. Nu vreau să fiu ipocrit, recunosc, cam o dată pe lună mă întâlnesc cu un prieten bun și ne jucăm câteva ore pe Playstation. Da, vrem sau nu vrem, tehnologia va fi o parte importantă din viața copiilor noștri. Dar mă doare atunci când văd un copil hipnotizat de ecranul unui computer. Îmi aduc aminte de Mowgli, căzut în mrejele șarpelui Kaa. Știu, poate să pară comic, dar nu e. În acest spirit, cărticica asta poate fi un mic colac de salvare, fie și pentru o oră sau două. O mică victorie. Ceea ce, în vremurile astea ciudate, nu-i puțin lucru.”, a explicat Florin Piersic Jr..

Mesajul autorului nu este unul de respingere a tehnologiei, ci, mai degrabă, o invitație la echilibru. Într-o perioadă în care divertismentul digital este disponibil permanent, „Numai două sunt la fel” readuce în prim-plan bucuria jocurilor simple, care nu au nevoie de baterii, de o conexiune la internet sau de efecte spectaculoase pentru a fi interesante.

Fără cronometru, fără notificări și fără presiunea unui rezultat imediat, cartea transformă o activitate aparent simplă într-un joc care îi provoacă pe cei mici să privească mai atent, să compare și să își descopere singuri răspunsurile. Iar după ce toate perechile au fost identificate, paginile pot fi colorate, oferind o nouă ocazie de joacă și creativitate.

Cartea se adresează copiilor, dar și părinților care își doresc să petreacă timp de calitate alături de cei mici, descoperind împreună soluții pentru jocurile vizuale.

Foto: PR

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