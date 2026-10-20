Ana Bodea, emoționată după ce a participat la Festivalul de Film de la Londra: „Ce onoare incredibilă”

Ana Bodea a participat la Festivalul de Film de la Londra pentru o proiecție a filmulului Fjord, regizat de Cristian Mungiu și care a fost premiat anul acesta cu trofeul Palme d'Or. Actrița face parte din distribuția lungmetrajului.

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  de  ELLE.ro
1. Ana Bodea la Festivalul de Film de la Londra
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Ana Bodea a fost prezentă la Festivalul de Film de la Londra pentru o proiecție a filmulului Fjord, regizat de Cristian Mungiu și în care a jucat și ea. Pelicula răsplătită la Festivalul de Film de la Cannes 2026 cu trofeul Palme d’Or va avea premiera în cinematografele din România pe 15 ianuarie 2027.

Ana Bodea, pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Londra

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Ana Bodea a cucerit cu apariția ei de pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Londra. Actrița a purtat o rochie neagră, elegantă, cu umerii goi, completată sandale negre cu toc, un plic negru și bijuterii rafinate. Ana Bodea a recunoscut pe rețelele de socializare că nu îi vine să creadă că a putut să trăiască această experiență memorabilă. 

„Încă pare puțin ireal.
Ce onoare incredibilă să fac parte din BFI London Film Festival cu „Fjord”, înconjurată de oameni atât de extraordinari, atât în ​​fața, cât și în spatele camerei.
Încă încerc să asimilez totul.
Sunt nespus de recunoscătoare că pot împărtăși această experiență alături de o distribuție și o echipă de filmare atât de minunate.”

Ana Bodea joacă în Fjord, filmul regizat de Cristian Mungiu

Alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, în Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, mai joacă Lisa Loven, Lisa Carlehed, Ana Bodea, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

În 2024, Ana Bodea s-a înscris în programul Managing Talents, dedicat susținerii și dezvoltării comunității actorilor din România. Actrița a participat la un workshop și, deși nu se aștepta să ia casting-ul, iată că acest lucru s-a întâmplat și așa a ajuns să lucreze alături de Cristian Mungiu. Ana Bodea se simte recunoscătoare pentru această șansă și simte că a învățat foarte multe de la regizor.

În Fjord, Ana Bodea joacă rolul unei reportere de televiziune pe nume Amalia. Actrița a filmat alături de Sebastian Stan în Fjord și a povestit cum a fost această experiență pentru ea, dar și ce a observat în stilul de lucru al actorului american de origine română.

„Cred că unul dintre lucrurile care m-au surprins cel mai mult la Sebastian Stan a fost cât de down-to-earth este. Lucrează foarte egal cu toată lumea, nu există ierarhii în felul în care comunică cu colegii de pe set. E foarte deschis, generos, concentrat și foarte disciplinat — vine pregătit, își face research-ul, rămâne focusat, dar în același timp rămâne foarte deschis la indicațiile regizorale și la tot ce e in jur. Am avut multe de învățat și din felul în care își construiește personajele – are o naturalețe care, de fapt, vine din foarte multă muncă, din atenție la detalii și dintr-o înțelegere profundă a personajului. Și mi-a rămas ideea aceasta că, oricât de departe ar părea visul tău, dacă muncești suficient și rămâi sincer cu tine, ajungi acolo. Până la urmă, nu e despre demonstra ceva, ci despre cât de mult adevăr reușești să păstrezi în tine. A fost o mare bucurie să lucrez și cu Adrian Titieni, care mi-a fost profesor si mi-a devenit mentor, coleg și prieten – e genul de om de la care simt că aș putea să învăț ceva nou toată viața, genul de om care te face să realizezi cât de multe mai ai încă de descoperit. Per total, toată echipa — și cea de actori, și cea de producție — a fost minunată. Am fost înconjurată de oameni care chiar își iubesc meseria, iar asta se simte. Și, sincer, e ceva destul de rar”, a spus Ana Bodea pentru Like5

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Foto: Instagram Ana Bodea, Getty Images

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