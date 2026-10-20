Ce părere are, de fapt, Bart Conner, soțul Nadiei Comăneci, despre participarea acesteia în juriul emisiunii Românii au talent: „S-a și îngrijorat puțin că…”

Într-un interviu acordat recent, Nadia Comâneci a dezvăluit care este, de fapt, părerea soțului ei, Bart Conner, despre participarea ei la emisiunea Românii au talent.

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  de  Andreea Ilie
Nadia Comănesci & Bart Conner
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Nadia Comăneci se pregătește pentru debutul în juriul emisiunii „Românii au talent”, iar filmările pentru noul sezon sunt deja în desfășurare.

Ce părere are soțul Nadiei Comăneci, despre participarea acesteia în juriul emisiunii Românii au talent

Anul 2026 a fost unul important pentru Nadia Comăneci, care a marcat 50 de ani de la obținerea primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cu această ocazie, fosta sportivă a participat la numeroase evenimente și s-a implicat în noi proiecte în România.

În luna iulie, Nadia Comăneci a inaugurat o sală de gimnastică ce îi poartă numele, la Otopeni, un spațiu dedicat copiilor care își doresc să descopere acest sport. De asemenea, fosta campioană olimpică a fost implicată în campanii publicitare și a acceptat o nouă provocare profesională: rolul de jurată în sezonul 17 al emisiunii „Românii au talent”, difuzată de PRO TV.

Prezența fostei gimnaste în emisiunea de la PRO TV reprezintă una dintre schimbările importante ale noului sezon. Nadia Comăneci i se alătură Andrei, lui Andi Moisescu și lui Mihai Bobonete, ocupând locul deținut anterior de actrița Carmen Tănase.

Într-un interviu acordat recent, Nadia Comâneci a dezvăluit care este, de fapt, părerea soțului ei, Bart Conner, despre participarea ei la emisiunea Românii au talent.

„S-a bucurat foarte mult, dar s-a și îngrijorat puțin că voi sta atât de mult aici. O să ne facem programul astfel încât să vină și el de câteva ori în România. Eu merg la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Rotterdam, el a plecat din State să ne vedem acolo vreo șase zile, mă întorc în România, plec în State, apoi revin în România în noiembrie. Știți cu ce-mi este greu? Este greu acum cu adaptatul la fusul orar, dar cum sunt sportivă și disciplinată, ideea mea este ca atunci când sosesc de peste Ocean și este înaintea orei de prânz, beau cafea, dacă este după ora șase beau bere și atunci îmi dau seama dacă e zi sau seară (râde)”, a povestit ea pentru VIVA!.

Nadia Comăneci dezvăluie dacă s-ar întoarce definitiv în România

Nadia Comăneci continuă să aibă o legătură strânsă cu România, unde revine frecvent pentru diferite proiecte și evenimente. Deși locuiește de mulți ani în Statele Unite ale Americii, fosta gimnastă este tot mai prezentă în țara natală. Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Nadia a dezvăluit dacă s-a gândit să renunțe la viața din SUA pentru a se stabili definitiv în România.

Fosta gimnastă a explicat că nu își dorește să aleagă între cele două țări, deoarece ambele reprezintă pentru ea acasă. Nadia Comăneci spune că apreciază libertatea de a călători și de a petrece timp alături de familie, atât în România, cât și în Statele Unite.

„Nu pot să las viața nicăieri (nici din SUA, nici din România n.red.) pentru că nu mă văd stând într-o singură parte. Faptul că eu pot să călătoresc și pot să spun că am familie aici și familie acolo… Adică, eu am domiciliul aici. E acasă. Eu am două case. Bărbată-miu mă mai întreabă când mai vin să mai văd și copilul. (râde)”, ne-a declarat Nadia Comăneci.

Fosta sportivă este căsătorită cu Bart Conner, fost gimnast american și campion olimpic, alături de care are un fiu, Dylan Paul Conner. Familia locuiește în Statele Unite, însă Nadia își păstrează legăturile cu România, unde se află și o parte dintre apropiații săi.

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Foto: Getty, Profimedia, Instagram

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