EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie ce a moștenit fiul ei, Dylan, de la ea: „Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine”

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Nadia Comăneci a vorbit în exclusivitate pentru ELLE România despre fiul ei, Dylan, și despre trăsăturile pe care acesta le-a moștenit de la ea. Ambiția, perfecționismul și atenția extraordinară la detalii se numără printre lucrurile în care fosta mare gimnastă se regăsește atunci când își privește fiul.

Am întâlnit-o pe Nadia Comăneci la Singureni Manor Polo Cup 2026, eveniment la care a participat pentru prima dată și unde a avut un rol special. Invitată de onoare a ediției, Nadia a marcat debutul turneului prin aruncarea ceremonială a primei mingi în teren, după interpretarea imnului României de către Nicolae Furdui Iancu și Grupul Instrumental Folcloric Crai Nou din Alba Iulia. Momentul a avut o semnificație aparte, venind într-un an în care se împlinesc cinci decenii de la performanța care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial: primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Pe parcursul competiției, Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, precum și actrița Kat Graham au deschis, la rândul lor, meciuri prin același gest tradițional.

Nadia Comăneci, despre trăsăturile pe care Dylan le-a moștenit de la ea

Dincolo de cariera care a făcut-o celebră în întreaga lume, Nadia Comăneci este mama lui Dylan Paul Conner, fiul pe care îl are împreună cu fostul gimnast Bart Conner. În conversația cu ELLE România, Nadia ne-a povestit despre personalitatea lui Dylan și despre lucrurile în care se recunoaște pe ea însăși.

Una dintre marile pasiuni ale fiului ei este mecanica. Dylan este fascinat de mașinile vechi și de cele de epocă și poate petrece foarte mult timp lucrând la ele. Tocmai această preocupare i-a permis Nadiei să observe cât de atent este la fiecare amănunt, dar și cât de exigent poate deveni cu propriile rezultate.

„Atenția la detalii, pentru că îl văd foarte bine cum face. Lui îi place foarte mult să lucreze în mecanică, la mașini vechi, mașini de epocă. Îi plac atât de mult detaliile, încât își petrece foarte mult timp lucrând la ele. Este foarte meticulos, da. Este foarte exigent cu el însuși și se judecă foarte mult. Chiar dacă a făcut ceva bine, el spune că nu e bine. Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine. Este ambițios, iar când își propune ceva, duce până la sfârșit.”, ne-a declarat în exclusivitate Nadia Comăneci.

Perfecționismul este, așadar, una dintre trăsăturile în care Nadia Comăneci își recunoaște influența. Exigența față de propria muncă și dorința de a duce lucrurile până la capăt sunt calități care au definit și parcursul sportivei, iar acum le observă și la fiul ei.

Cum a reacționat familia când a aflat de rolul de jurat la Românii au talent

La 50 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii, Nadia Comăneci continuă să accepte experiențe noi. De această dată, fosta mare gimnastă se pregătește pentru un rol diferit de cele cu care ne-a obișnuit: va face parte din juriul „Românii au talent”. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile dinaintea acestei experiențe, despre relația cu ceilalți jurați, dar și despre reacția familiei sale atunci când a aflat vestea.

„S-au bucurat enorm pentru că urmăresc și ei emisiunea în State și știu despre ce este vorba. S-au bucurat enorm pentru mine și pentru experiența pe care o voi avea și așteaptă și ei să vadă.”, ne-a mai spus fostă gimnastă.

Foto: Profimedia, Getty, PR

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