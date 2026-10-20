Ce intervenție chirurgicală ar vrea să își facă Maria Popovici după ce a slăbit peste 15 kilograme: „Pentru că am pierdut în greutate…”

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Actrița Maria Popovici este cunoscută publicului larg pentru umorul ei autentic și aparițiile din cadrul Comedy Box, dar și la diverse emisiunii de umor de la Antena 1 și nu numai.

Ce intervenție chirurgicală ar vrea să își facă Maria Popovici

Viața Mariei s-a schimbat complet după despărțirea de soțul ei, Alexandru Mincu, iar ea și-a concentrat atenția în special asupra carierei. Actrița a trecut însă și printr-o transformare fizică spectaculoasă, ea slăbind peste 15 de kilograme.

Anunțul despărțirii celor doi, făcut în vara lui 2024 pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria Popovici și Alexandru Minculescu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate.

Maria Popovici a povestit în mai multe rânduri despre schimbările pe care le-a făcut în dieta ei, dar promovează activ mersul la sala de fitness și a devenit pasionată de un stil de viață sănătos, împărtășind adesea imagini pe rețelele de socializare.

Mai mult, în urmă cu ceva timp, ea povestise pe social media că, după mai multe analize medicale, a aflat că trebuie să renunțe la câteva alimente la care are intoleranță.

În cadrul podcastului pe care îl găzduiește alături de colegele și prietenele sale de scenă, Ilona Brezoianu și Adelina Toma, actrița a mărturisit deschis că se gândește serios la implanturi mamare, dar are unele rețineri legate de o viitoare sarcină și de procesul de alăptare.

„Pentru că am pierdut în greutate, am pierdut… și vreau să-mi pun silicoane. Și voiam să vă întreb, în primul rând, ca prietenele mele, ce părere aveți, dacă voi v-ați pune, dacă să-mi pun sau nu, și voi cum simțiți chestia asta.”, a mărturisit ea.

Actrița are unele rețineri cu privire la această operație și ce se întâmplă după ce va naște un copil.

„Păi da, da, uite, dacă faci copil, ce faci, ți le pui înainte, după aia alăptezi, după aia trebuie să-ți pui altele? Nu se modifică forma?”, a mai întrebat ea.

Ilona Brezoianu a fost cea care a încurajat-o să recurgă la această intervenție chirurgicală.

„Poți să faci cum vrei tu. Știu femei care și-au pus de acum, că știu că vor să facă un copil, și și le-au pus de acum și nu contează, că poți să alăptezi liniștită chiar și cu ele, nu e nicio problemă. Întrebi un medic estetician. Cred că știe el dinainte dacă-i spui toate astea, să te pregătească pentru… Eu zic să nu te cantonezi în treaba asta. Te blochezi aiurea în ceva. Ori le pui și faci după aia copilul, ori faci copilul și le pui după.”

Maria Popovici, confesiuni despre lupta cu kilogramele în plus

Actrița a fost invitată în podcast-ul lui Teo Trandafir și a vorbit despre momentul în care s-a îngrășat, dezvăluind că a fost vorba despre un dezechilibru hormonal, însă și de o alimentație nesănătoasă.

„Eu am fost slăbuță până pe la 25 de ani. Adică nu am trăit cu asta. Știu că sunt oameni, adică eu am cunoștințe și prieteni care s-au luptat cu greutatea de când erau mici. Și e foarte dificil. Știu. Eu am fost un copil destul de zvelt, am mâncat ce am vrut și, după 25 de ani, am început să mă îngraș teribil. Adică vreo 30 de kilograme”, a povestit ea în podcast.

Actrița a mărturisit că pune mare accent pe alimentele pe care le comsumă și urmează o dietă antiinflamatorie.

„E și hormonal, doar că oamenii trebuie să înțeleagă că nu e doar hormonal. De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci. Astfel ajungi să te îngrași și mai tare, iar, din cauza altor probleme, slăbești greu. Adică am învățat foarte mult în ultima vreme despre ce înseamnă inflamația în corp, despre ce înseamnă să ții o dietă antiinflamatorie. Adică ce alimente ne inflamează organismul, la ce duce chestia asta, inclusiv în faza luteală și menstruală, și cum poți să nu mai ai dureri dacă mănânci într-un anumit fel. Sincer, m-a ajutat foarte mult o doamnă ginecolog”, a povestit actrița.

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Foto: Instagram

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