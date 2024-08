Actorii Maria Popovici și Alexandru Minculescu s-au despărțit după 6 ani de căsătorie. Ce au declarat cei doi

Maria Popovici și Alexandru Minculescu formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton, cei doi fiind căsătoriți de șase ani și având numeroase apariții împreună la emisiunile de umor, dar și pe internet.

Anunțul că Maria Popovici și Alexandru Minculescu s-au despărțit a fost făcut chiar de cei doi pe internet, prin intermediul unei postări comune pe rețelele de socializare.

„Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie să faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp. Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!”, au scris cei doi pe rețelele de socializare.

Maria Popovici și Alexandru Minculescu, cunoscut drept Mincu, s-au căsătorit civil în toamna anului 2018, iar în vara lui 2019 au făcut cununia religioasă.

În 2016, Maria Popovici a câștigat sezonul doi al concursului iUmor de la Antena 1, ea plecând atunci acasă cu un premiu de 20.000. de euro.

Întrebată atunci ce va face cu marele premiu, actrița a dezvăluit că îl împarte cu partenerul ei de cuplu.

„Premiul îl împart cu prietenul meu. Suntem împreună în tot. Şi el împarte cu mine. Pe viitor îmi doresc din suflet să am inspiraţie. Să am glume mai bune. Mai inteligente. Îmi place să joc teatru, să joc în filme, în seriale, am prins acest microb de care nu vreau să mă las”, a spus aceasta la „Răi da buni”.