Jason Segel s-a căsătorit cu Kayla Radomski. Primele imagini de la nunta celor doi

Jason Segel și Kayla Radomski s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii romantice organizate în California, la care au participat familia și prietenii apropiați.

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  de  ELLE.ro
Jason Segel s-a căsătorit cu Kayla Radomski. Primele imagini de la nunta celor doi

Jason Segel și Kayla Radomski s-au căsătorit! Cei doi au confirmat că și-au unit destinele în acest weekend, prin intermediul mai multor fotografii publicate pe Instagram Story de Kayla Radomski.

Ceremonia a avut loc sâmbătă, la Grădinile Botanice ale Bibliotecii Huntington din Pasadena, California, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Informația a fost confirmată și de o fotografie cu invitația de nuntă, distribuită de unul dintre invitați. Potrivit acesteia, ținuta solicitată era una elegantă, cu sacou și cravată, iar invitații au fost așteptați la o seară cu cină și dans.

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Într-una dintre fotografii, Kayla Radomski a impresionat într-o rochie de mireasă albă, decorată cu flori roz pictate, în timp ce Jason Segel a ales un smoking închis la culoare.

Cei doi au fost surprinși într-un moment romantic, îmbrățișați și privindu-se cu afecțiune în ochi. Alte imagini au surprins-o pe Radomski, în vârstă de 35 de ani, în timp ce se pregătea pentru ceremonie, purtând un voal spectaculos din dantelă și o rochie albă din mătase, cu croială simplă.

Pe Instagram Story, Radomski a mărturisit că a „plâns în hohote toată ziua” în timpul nunții, iar într-o altă postare a descris evenimentul drept „un vis devenit realitate”. Proaspeții căsătoriți și-au anunțat logodna pe rețelele sociale în iunie 2025, după doi ani de relație.

„DA, PENTRU TOTDEAUNA”, a scris atunci Kayla în descrierea unei fotografii de la logodnă, alături de emoji-uri cu inimioare și un inel.

Jason Segel a cerut-o în căsătorie în grădina de trandafiri a Bibliotecii Huntington, ceea ce a făcut ca alegerea aceluiași loc pentru ceremonia de nuntă să aibă o semnificație și mai specială pentru cei doi.

Segel și Radomski și-au făcut prima apariție oficială pe covorul roșu în calitate de cuplu la gala Globurilor de Aur din 2024. De atunci, cei doi nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public. Anterior, actorul cunoscut pentru rolul său din serialul „Shrinking” a avut o relație de opt ani cu Alexis Mixter, de care s-a despărțit în 2021.

Kayla Radomski este dansatoare profesionistă și actriță, devenită cunoscută în 2009, când a participat la cel de-al cincilea sezon al emisiunii „So You Think You Can Dance”, unde s-a clasat pe locul al patrulea. De-a lungul carierei, aceasta a colaborat cu artiști celebri, printre care Taylor Swift, alături de care a dansat la Billboard Music Awards în 2019. De asemenea, a avut apariții în producții precum „Once Upon a Time… in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino, și „Footloose”.

Jason Segel, în vârstă de 46 de ani, este cunoscut în special pentru rolul lui Marshall Eriksen din serialul „How I Met Your Mother”, dar și pentru filme precum „Forgetting Sarah Marshall” și „The Five-Year Engagement”. Căsătoria cu Kayla Radomski este prima pentru actor, care a avut anterior relații cu actrițele Linda Cardellini și Michelle Williams. Cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună în octombrie 2023, în timpul unei vizite la Universal Studios Hollywood.

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foto: Getty Images

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