Jason Segel s-a căsătorit cu Kayla Radomski. Primele imagini de la nunta celor doi

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Jason Segel și Kayla Radomski s-au căsătorit! Cei doi au confirmat că și-au unit destinele în acest weekend, prin intermediul mai multor fotografii publicate pe Instagram Story de Kayla Radomski.

Ceremonia a avut loc sâmbătă, la Grădinile Botanice ale Bibliotecii Huntington din Pasadena, California, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Informația a fost confirmată și de o fotografie cu invitația de nuntă, distribuită de unul dintre invitați. Potrivit acesteia, ținuta solicitată era una elegantă, cu sacou și cravată, iar invitații au fost așteptați la o seară cu cină și dans.

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Într-una dintre fotografii, Kayla Radomski a impresionat într-o rochie de mireasă albă, decorată cu flori roz pictate, în timp ce Jason Segel a ales un smoking închis la culoare.

Cei doi au fost surprinși într-un moment romantic, îmbrățișați și privindu-se cu afecțiune în ochi. Alte imagini au surprins-o pe Radomski, în vârstă de 35 de ani, în timp ce se pregătea pentru ceremonie, purtând un voal spectaculos din dantelă și o rochie albă din mătase, cu croială simplă.

Pe Instagram Story, Radomski a mărturisit că a „plâns în hohote toată ziua” în timpul nunții, iar într-o altă postare a descris evenimentul drept „un vis devenit realitate”. Proaspeții căsătoriți și-au anunțat logodna pe rețelele sociale în iunie 2025, după doi ani de relație.

„DA, PENTRU TOTDEAUNA”, a scris atunci Kayla în descrierea unei fotografii de la logodnă, alături de emoji-uri cu inimioare și un inel.

Jason Segel a cerut-o în căsătorie în grădina de trandafiri a Bibliotecii Huntington, ceea ce a făcut ca alegerea aceluiași loc pentru ceremonia de nuntă să aibă o semnificație și mai specială pentru cei doi.

Segel și Radomski și-au făcut prima apariție oficială pe covorul roșu în calitate de cuplu la gala Globurilor de Aur din 2024. De atunci, cei doi nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public. Anterior, actorul cunoscut pentru rolul său din serialul „Shrinking” a avut o relație de opt ani cu Alexis Mixter, de care s-a despărțit în 2021.

Kayla Radomski este dansatoare profesionistă și actriță, devenită cunoscută în 2009, când a participat la cel de-al cincilea sezon al emisiunii „So You Think You Can Dance”, unde s-a clasat pe locul al patrulea. De-a lungul carierei, aceasta a colaborat cu artiști celebri, printre care Taylor Swift, alături de care a dansat la Billboard Music Awards în 2019. De asemenea, a avut apariții în producții precum „Once Upon a Time… in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino, și „Footloose”.

Jason Segel, în vârstă de 46 de ani, este cunoscut în special pentru rolul lui Marshall Eriksen din serialul „How I Met Your Mother”, dar și pentru filme precum „Forgetting Sarah Marshall” și „The Five-Year Engagement”. Căsătoria cu Kayla Radomski este prima pentru actor, care a avut anterior relații cu actrițele Linda Cardellini și Michelle Williams. Cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună în octombrie 2023, în timpul unei vizite la Universal Studios Hollywood.

foto: Getty Images

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