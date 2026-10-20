Ada Dumitru s-a despărțit de logodnicul ei după trei ani de relație. Mărturisirile dureroase ale fostei concurente de la Survivor

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Ada Dumitru și Marco Marques s-au despărțit după aproximativ trei ani de relație. Fosta concurentă de la „Survivor România” 2023, cunoscută și ca fiica vitregă a actorului Bebe Cotimanis, a anunțat separarea printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram. Cei doi erau logodiți de mai bine de un an, după ce Marco o ceruse în căsătorie în timpul unui safari în Tanzania.

Ada Dumitru a ales să vorbească deschis despre perioada dificilă prin care trece, mărturisind că ultimele două luni au fost marcate de suferință. Vedeta a explicat că despărțirea a afectat-o profund și că îi este greu să accepte faptul că persoana alături de care își făcuse planuri de viitor nu mai face parte din viața ei.

„Da, ne-am despărțit și pot să vă anunț scurt și să-mi refac rapid viața, că doar dă prost să vorbim de lucruri care ne pun într-o lumină… Dar adevărul e că de două luni am plâns zilnic până am vomitat și m-am târât pe jos prin baie ca un mormoloc ordinar. Nimeni nu prea zice cât doare să te desparți, ca și cum e ceva rușinos. Trebuie neapărat să ai viața pusă la punct, dar nimeni nu o are. Și cum adică acum suntem doar doi străini? Cum adică omul meu preferat a devenit o lecție? Că, dacă știam, chiuleam naibii direct. Nu vreau lecții, vreau un om cu care să construiesc în cărămida din ‘Cei trei purceluși’, să fie ăla al treilea purceluș, de nu-i lua foc casa…”

Ada Dumitru, despre suferința provocată de despărțire

În mesajul său, Ada Dumitru a abordat și felul în care relațiile prezentate pe rețelele sociale pot accentua sentimentul de singurătate după o despărțire. Aceasta a recunoscut că imaginile cu alte cupluri fericite au făcut-o să își pună la îndoială propriile alegeri și să se întrebe de ce povestea ei de dragoste nu a avut finalul dorit. Totodată, vedeta și-a amintit cu nostalgie de anii petrecuți alături de Marco Marques, de călătoriile făcute pentru a se revedea și de momentele fericite pe care le-au trăit împreună.

„Și după dai scroll și vezi toate cuplurile perfecte și nunți din alea de vis și te gândești: ce dracu’, sunt ultima terminată, neiubită de pe pământ, și ce oi avea eu greșit la mine și nu-mi iese? Și te simți ca ultimul om, ultimul eșec. Și făceam și noi videouri din alea de iubire, da’ omul ăsta era omul meu, cu care, când dădeam stop la filmare, râdeam ca doi proști, pentru care am luat amândoi mii de zboruri să ne vedem și, înainte ca totul să meargă rău, au fost poate cei mai fericiți ani din viața mea.”

Ada Dumitru se teme că nu va mai putea iubi din nou

Deși încearcă să își păstreze rutina și să petreacă timp alături de cei dragi, fosta concurentă de la „Survivor România” spune că momentele de singurătate sunt cele mai dificile. Amintirile relației continuă să o copleșească, iar gândul că ar putea începe o nouă poveste de dragoste i se pare, în prezent, greu de acceptat.

„Și încerci să-ți vezi de muncă și să mai socializezi, orice detaliu îți aduce aminte de el și ai oameni în jur, alături, da’ în prima secundă în care rămâi singură, cazi într-un gol, într-o gaură fără fund, care, în loc să fie neagră, are doar amintirile voastre care se proiectează pe toți pereții, în timp ce tu cazi și cazi. Cea mai mare frică a mea e dacă o să mai pot vreodată să simt ceva pentru că acum mă simt goală și știu că și el mă vede în tot și, cumva, nu vreau să treacă suferința asta pentru că, dacă îi dau drumul, îi dau și lui și, când o să dau, o să fie pentru totdeauna. Și urlu acolo, blocată între ‘Nu vreau să trec peste’ și ‘Dar nici nu pot să merg înapoi’. Îmi e frică pentru că mă uit în jur și nu-mi place de nimeni și cum adică să fie oricine altcineva în locul lui?”, a transmis Ada Dumitru pe Instagram.

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foto: Instagram

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