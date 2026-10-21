Kate Middleton, apariție spectaculoasă la Castelul Windsor. Prințesa a purtat tiara preferată a Prințesei Diana

Kate Middleton a impresionat prin eleganță la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în onoarea sultanului Omanului.

Homepage  / People / Royals
  . Actualizat 21.10.2026, 11:41,  de  ELLE.ro
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la Castelul Windsor. Prințesa a purtat tiara preferată a Prințesei Diana

Kate Middleton a atras atenția cu o apariție elegantă la banchetul de stat organizat marți, 20 octombrie, la Castelul Windsor, în onoarea sultanului Omanului, Haitham bin Tarik. Prințesa de Wales a ales o rochie galbenă semnată Elie Saab, pe care a accesorizat-o cu o tiară spectaculoasă, purtată în trecut și de Prințesa Diana.

Kate Middleton și Prințul William s-au alăturat Regelui Charles al III-lea și Reginei Camilla pentru a-l întâmpina pe sultanul Omanului, aflat într-o vizită oficială în Regatul Unit. Evenimentul a reunit membri ai familiilor regale și invitați de rang înalt, însă ținuta Prințesei de Wales a fost una dintre cele mai remarcate apariții ale serii.

Kate Middleton a purtat una dintre cele mai cunoscute tiare regale

Pentru această ocazie, Kate Middleton a optat pentru o rochie lungă, galbenă, creată de designerul libanez Elie Saab. Piesa centrală a ținutei a fost însă tiara Lover’s Knot a Reginei Mary, una dintre bijuteriile sale preferate din colecția regală. Accesoriul are o semnificație specială, fiind purtat în trecut și de Prințesa Diana. Kate a apărut pentru prima dată cu această tiară în 2015, iar de atunci a ales-o pentru numeroase evenimente oficiale, transformând-o în bijuteria sa regală emblematică.

Prințesa de Wales și-a completat ținuta cu cercei și o brățară care i-au aparținut Reginei Elisabeta a II-a. De asemenea, a purtat Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles, o decorație cu portretul monarhului, alături de eșarfa și steaua Ordinului Regal Victorian.

Kate Middleton poartă tiare doar la ocazii speciale, precum banchetele de stat, recepțiile diplomatice sau anumite nunți regale. Prima sa apariție cu o astfel de bijuterie a avut loc în aprilie 2011, la nunta cu Prințul William. De atunci, a purtat cinci tiare diferite.

Foto: Profimedia

Evenimentul s-a desfășurat în St. George’s Hall, una dintre cele mai impresionante săli ale Castelului Windsor. Deși banchetele de stat sunt organizate în mod tradițional la Palatul Buckingham, acesta se află în prezent în renovare. La dineu au participat 160 de invitați, așezați la o masă lungă de 50 de metri. Kate Middleton a ocupat un loc important, fiind așezată chiar lângă sultanul Omanului, care a stat între ea și Regele Charles.

Regina Camilla a ales, la rândul său, o bijuterie cu o istorie impresionantă: tiara Girls of Great Britain and Ireland, una dintre preferatele Reginei Elisabeta a II-a. Prințesa Anne a purtat tiara Meander, moștenită de la bunica sa paternă, Prințesa Alice.

În timpul serii, Regele Charles și sultanul Omanului au susținut discursuri dedicate relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Prințesa de Wales și-a reluat activitatea după tratamentul oncologic

Apariția lui Kate Middleton la banchet vine într-o perioadă în care aceasta și-a intensificat treptat participarea la evenimentele oficiale, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Prințesa de Wales a încheiat tratamentul oncologic în septembrie 2024, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala sa se află în remisie. De atunci, și-a reluat progresiv îndatoririle regale.

În 2025, Kate a participat la trei banchete de stat, evenimente care presupun o pregătire atentă, inclusiv în privința alegerilor vestimentare. Bethan Holt, directoarea departamentului de modă al publicației The Telegraph, a explicat anterior pentru People că există o presiune considerabilă asupra Prințesei de Wales de a avea apariții impecabile la astfel de ocazii.

„Există o presiune uriașă asupra lui Kate de a avea întotdeauna o apariție vestimentară remarcabilă la aceste mari evenimente de stat, dar toate acestea fac parte din rolul său”, a declarat Holt.

Citește și:
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani, răspunde criticilor adresate femeilor care devin mame la vârste înaintate și a apărut pentru prima dată cu burtica de gravidă la vedere

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Prin ce schimbări trece Ilinca Vandici în sarcină. Vedeta, sinceră privind starea de sănătate
People
Prin ce schimbări trece Ilinca Vandici în sarcină. Vedeta, sinceră privind starea de sănătate
Andi Moisescu, declarații rare despre relația cu cei doi băieți ai săi, Luca și David: "Petrecem foarte mult timp împreună"
People
Andi Moisescu, declarații rare despre relația cu cei doi băieți ai săi, Luca și David: "Petrecem foarte mult timp împreună"
Christina Applegate a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, după cinci ani. Dezvăluirile emoționante ale actriței
People
Christina Applegate a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, după cinci ani. Dezvăluirile emoționante ale actriței
Anisia Gafton, declarații emoționante după ce l-a născut pe fiul ei, Mihail Victor: "Fericiți..."
People
Anisia Gafton, declarații emoționante după ce l-a născut pe fiul ei, Mihail Victor: "Fericiți..."
Lidia Buble s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau. Ce s-a aflat despre presupusa lor separare
People
Lidia Buble s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau. Ce s-a aflat despre presupusa lor separare
Corina Caragea, despre lecția prețioasă învățată în vacanța de o lună: "Fiecare dintre noi are propriul paradis"
People
Corina Caragea, despre lecția prețioasă învățată în vacanța de o lună: "Fiecare dintre noi are propriul paradis"
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei. Cum a învățat să zâmbească din nou
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei. Cum a învățat să zâmbească din nou
O româncă susține că a găsit camere ascunse în dormitor și baie, în vacanța la munte. Descoperirea făcută de soțul ei
O româncă susține că a găsit camere ascunse în dormitor și baie, în vacanța la munte. Descoperirea făcută de soțul ei
Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă
Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă
Influenceriță, în lacrimi după ce a fost amendată într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Momentul a fost filmat |VIDEO
Influenceriță, în lacrimi după ce a fost amendată într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Momentul a fost filmat |VIDEO
Unica.ro
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ana Bodea, emoționată după ce a participat la Festivalul de Film de la Londra: "Ce onoare incredibilă"
Ana Bodea, emoționată după ce a participat la Festivalul de Film de la Londra: "Ce onoare incredibilă"
People

Ana Bodea a participat la Festivalul de Film de la Londra pentru o proiecție a filmulului Fjord, regizat de Cristian Mungiu și care a fost premiat anul acesta cu trofeul Palme d'Or. Actrița face parte din distribuția lungmetrajului.

+ Mai multe
Jennifer Lopez are o nouă relație? Cine este actorul cu care a fost văzută în Los Angeles
Jennifer Lopez are o nouă relație? Cine este actorul cu care a fost văzută în Los Angeles
People

Jennifer Lopez ar avea o nouă relație cu actorul Brett Goldstein, alături de care a jucat în comedia romantică “Office Romance”.

+ Mai multe
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre posibilitatea de a se muta înapoi în România. Ce planuri are actrița
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre posibilitatea de a se muta înapoi în România. Ce planuri are actrița
People

Mădălina Ghenea a dezvăluit dacă ia în calcul să se întoarcă definitiv în România, după mulți ani petrecuți în Italia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC