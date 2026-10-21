Kate Middleton, apariție spectaculoasă la Castelul Windsor. Prințesa a purtat tiara preferată a Prințesei Diana

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kate Middleton a atras atenția cu o apariție elegantă la banchetul de stat organizat marți, 20 octombrie, la Castelul Windsor, în onoarea sultanului Omanului, Haitham bin Tarik. Prințesa de Wales a ales o rochie galbenă semnată Elie Saab, pe care a accesorizat-o cu o tiară spectaculoasă, purtată în trecut și de Prințesa Diana.

Kate Middleton și Prințul William s-au alăturat Regelui Charles al III-lea și Reginei Camilla pentru a-l întâmpina pe sultanul Omanului, aflat într-o vizită oficială în Regatul Unit. Evenimentul a reunit membri ai familiilor regale și invitați de rang înalt, însă ținuta Prințesei de Wales a fost una dintre cele mai remarcate apariții ale serii.

Kate Middleton a purtat una dintre cele mai cunoscute tiare regale

Pentru această ocazie, Kate Middleton a optat pentru o rochie lungă, galbenă, creată de designerul libanez Elie Saab. Piesa centrală a ținutei a fost însă tiara Lover’s Knot a Reginei Mary, una dintre bijuteriile sale preferate din colecția regală. Accesoriul are o semnificație specială, fiind purtat în trecut și de Prințesa Diana. Kate a apărut pentru prima dată cu această tiară în 2015, iar de atunci a ales-o pentru numeroase evenimente oficiale, transformând-o în bijuteria sa regală emblematică.

Prințesa de Wales și-a completat ținuta cu cercei și o brățară care i-au aparținut Reginei Elisabeta a II-a. De asemenea, a purtat Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles, o decorație cu portretul monarhului, alături de eșarfa și steaua Ordinului Regal Victorian.

Kate Middleton poartă tiare doar la ocazii speciale, precum banchetele de stat, recepțiile diplomatice sau anumite nunți regale. Prima sa apariție cu o astfel de bijuterie a avut loc în aprilie 2011, la nunta cu Prințul William. De atunci, a purtat cinci tiare diferite.

Foto: Profimedia

Evenimentul s-a desfășurat în St. George’s Hall, una dintre cele mai impresionante săli ale Castelului Windsor. Deși banchetele de stat sunt organizate în mod tradițional la Palatul Buckingham, acesta se află în prezent în renovare. La dineu au participat 160 de invitați, așezați la o masă lungă de 50 de metri. Kate Middleton a ocupat un loc important, fiind așezată chiar lângă sultanul Omanului, care a stat între ea și Regele Charles.

Regina Camilla a ales, la rândul său, o bijuterie cu o istorie impresionantă: tiara Girls of Great Britain and Ireland, una dintre preferatele Reginei Elisabeta a II-a. Prințesa Anne a purtat tiara Meander, moștenită de la bunica sa paternă, Prințesa Alice.

În timpul serii, Regele Charles și sultanul Omanului au susținut discursuri dedicate relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Prințesa de Wales și-a reluat activitatea după tratamentul oncologic

Apariția lui Kate Middleton la banchet vine într-o perioadă în care aceasta și-a intensificat treptat participarea la evenimentele oficiale, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Prințesa de Wales a încheiat tratamentul oncologic în septembrie 2024, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala sa se află în remisie. De atunci, și-a reluat progresiv îndatoririle regale.

În 2025, Kate a participat la trei banchete de stat, evenimente care presupun o pregătire atentă, inclusiv în privința alegerilor vestimentare. Bethan Holt, directoarea departamentului de modă al publicației The Telegraph, a explicat anterior pentru People că există o presiune considerabilă asupra Prințesei de Wales de a avea apariții impecabile la astfel de ocazii.

„Există o presiune uriașă asupra lui Kate de a avea întotdeauna o apariție vestimentară remarcabilă la aceste mari evenimente de stat, dar toate acestea fac parte din rolul său”, a declarat Holt.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro