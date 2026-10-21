Andi Moisescu, declarații rare despre relația cu cei doi băieți ai săi, Luca și David: „Petrecem foarte mult timp împreună”

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Andi Moisescu are o relația apropiată cu băieții săi, Luca și David. Cei doi tineri sunt discreți când vine vorba de apariții publice și rare au fost momentele în care au fost surprinși la evenimente în compania celebrului lor tată.

Andi Moisescu, mândru de băieții săi

Andi Moisescu este fericit cu faptul că petrece mult timp cu băieții lui, Luca și David, care au ajuns la vârsta maturității și își caută drumul în viață.

„Mă bucur foarte tare că avem o relație extrem de apropiată și că, deși ei au crescut acum, 18 și 20 de ani, și au ajuns la vârsta la care, de regulă, cel puțin băieții încep să cam plece, să aibă viața lor, petrecem foarte mult timp împreună. Îi simt, sunt la vârsta la care deja caută să devină independenți din toate punctele de vedere”, a spus Andi Moisescu pentru Click!

Andi Moisescu are o comunicare deschisă cu băieții săi și abordează împreună diferite subiecte care îi preocupă.

„Eu sunt cazul foarte norocos în care copiii petrec în continuare foarte mult timp cu mine și mă bucur că am șansa asta, pentru că este ceva absolut extraordinar. Cred că în ultima vreme cel mai mult ne place că putem să stăm de vorbă și să schimbăm idei între noi, să vorbim despre lucruri care țin de prezent și mai ales de viitorul lor. Cel puțin pe mine astea mă fac cel mai fericit.”

Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț

În luna august a anului 2025, au apărut primele speculații conform cărora Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după o căsnicie de 22 de ani. Cei doi s-au cunoscut în 2002, iar un an mai târziu și-au început relația. Au împreună doi băieți, pe David și Luca.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre relația cu cei doi băieți pe care îi are din căsătoria cu Olivia Steer.

„Relația pe care o am eu cu copiii mei e deasupra oricărui hashtag. E mult prea frumoasă, sinceră și profundă”, a povestit el pentru TVMania.

Andi Moisescu, un tată mândru

Dincolo de carieră, viața personală a intrat într-o nouă etapă. Cei doi băieți ai săi, Luca și David, sunt aproape adulți, iar relația dintre ei s-a schimbat vizibil, odată cu trecerea timpului. Andi Moiescu spune că încearcă să rămână ancorat în prezent și să se bucure de fiecare moment petrecut alături de ei.

„Ca să fiu sincer cu tine, sunt genul de om care încearcă să trăiască în prezent și din prezent, nu din trecut. Mi-e foarte drag și mă emoționez de fiecare dată când revăd poze sau filme cu copiii mei, mici, dar caut să mă bucur de ei, cât mai mult, în fiecare zi. Îmi place prezentul și mai ales îmi place să-l trăiesc din plin alături de ei. Să fiu lângă ei, cu toate provocările prezentului. Asta mă încarcă cel mai tare”, spune el pentru okmagazine.ro.

Odată cu apropierea vârstei adulte, băieții lui Andi Moisescu au devenit mai independenți, iar acest lucru se reflectă și în dinamica familiei. Deși timpul petrecut împreună s-a mai redus, satisfacția de a-i vedea evoluând este, pentru el, mult mai importantă.

„Dacă ar fi să pun degetul pe principala schimbare, aș pune degetul pe indepen­dență. I-am încurajat mereu, fiind băieți, să devină independenți. Iar acum am început să simt pe pielea mea, din ce în ce mult, rezultatele. Nu mă mai bucur atâtea ore de prezența lor, dar mă bucur pentru ei, să-i văd că evoluează și că devin pe zi ce trece tot mai stăpâni pe viața lor. E un exercițiu de responsabilitate care se învață greu, dar care e de mare folos în viață. Eu sper din tot sufletul că îi ajut și că le va folosi tot efortul pe care îl fac. Sau mai exact, pe care îl facem împreună.”

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Foto: Instagram

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