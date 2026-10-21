Anisia Gafton, declarații emoționante după ce l-a născut pe fiul ei, Mihail Victor: „Fericiți…”

Anisia Gafton a devenit recent mamă pentru prima dată. Actrița a născut prin cezariană un băiețel pe care a ales să îl cheme Mihail Victor.

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  . Actualizat 21.10.2026, 10:11,  de  ELLE.ro
Anisia Gafton, Serghei Florin și fiul lor
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Pe 13 octombrie, Anisia Gafton a născut. Actrița și partenerul ei de viață, Serghei Florin Dîm, au devenit părinții unui băiețel pe nume Mihail Victor. Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia. În luna mai a anului 2026, s-au căsătorit civil. 

Anisia Gafton, declarații emoționante după ce a născut

După o săptămână de la momentul în care a devenit mamă pentru prima dată, Anisia Gafton a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare despre cum se simt ea și soțul ei, Serghei, în calitate de proaspeți părinți. 

„Prima dată când intrăm la noi în casă toți 3!
Obosiți, cu cercăne cât cupa mea de la sutien, dar fericiți, am plecat de la spital pe ploaie și am ajuns acasă pe soare!”

Anisia Gafton, primele declarații după ce a devenit mamă

Anisia Gafton a dezvăluit primele imagini cu copilul lor și a transmis un mesaj despre experiența nașterii.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie!
Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel. 
De asemenea, mulțumesc întregului personal medical pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine. 
Vă mulțumesc pentru tot, pentru sprijin, pentru grijă și pentru că ați făcut ca această experiență să fie una atât de specială! 
Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet
PS. Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut dar și că sunt anestezice.”

Anisia Gafton, despre experiența nașterii prin cezariană

Anisia Gafton l-a născut pe fiul ei, Mihail Victor, prin cezariană. Actrița a povestit mai multe despre cum a decurs experiența în cazul ei. 

„Totul a decurs bine, am născut prin cezariană. Totul a decurs bine și frumos. Când l-am ținut prima oară în brațe, a fost cea mai frumoasă senzație de pe pământ. Bebe este bine, este un copil cuminte, cu plămâni mari. Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job! Suntem la început, dar ne descurcăm ușor-ușor, pe măsură ce prindem mai multă experiență. Numele este Mihail Victor. Mi s-a părut că sună bine și că se potrivește cu numele de familie. Primul lucru pe care îl vom face când ajungem acasă este să începem o viață nouă”, a spus Anisia Gafton pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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