Cristina Ciobănașu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca și ce spune despre noul ei rol: „Sunt tare recunoscătoare pentru șansa de…”

Absolventă a Liceului de Muzică Dinu Lipatti, a Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, din Bucureşti, Cristina Ciobănașu a aprofundat ulterior domeniul actoriei, iar acum revine pe micile ecrane într-un nou serial.

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  . Actualizat 22.10.2026, 13:05,  de  Andreea Ilie
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Povești intense, personaje complexe și răsturnări de situație care pot schimba destine – toate se regăsesc în Inimă sub acoperire, noul serial original semnat de Ruxandra Ion.

Cristina Ciobănașu va juca în serialul Inimă sub acoperire

Serialul Inimă sub acoperire va aduce în fața telespectatorilor Antena 1 o distribuție din care fac parte și Cristina Ciobănașu și Cătălin Gheorghe. Cu o experiență artistică ce îmbină televiziunea, filmul, teatrul și muzica, cei doi actori dau viață unor personaje esențiale pentru evoluția poveștii: Lizzie, prietena de suflet și confidenta Ilincăi, interpretată de Cristina Ciobănașu, și Mircea Barbu, tatăl care ar face orice pentru a-și proteja fiica, rol interpretat de Cătălin Gheorghe. Două personaje diferite, unite de legături puternice și de decizii care pot schimba totul, într-o poveste despre iubire, loialitate, familie și sacrificiu.

Absolventă a Liceului de Muzică Dinu Lipatti, a Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, din Bucureşti, Cristina Ciobănașu a aprofundat ulterior domeniul actoriei, urmând cursurile de master cu specializarea Tehnici Interpretative în Artele Spectacolului, din cadrul Universității de la Sibiu. Aceasta a debutat pe micul ecran în 2008, în serialul „Îngerașii”, iar ulterior a făcut parte din distribuția unor producții precum „Aniela” și „Iubire și onoare”.

Un moment definitoriu al carierei sale a fost rolul Ancăi Anghel din „Pariu cu viața”, proiect care i-a adus notorietate și în care și-a valorificat atât talentul actoricesc, cât și pe cel muzical, în cadrul trupei LaLa Band. De-a lungul anilor, actrița și-a consolidat experiența în producții precum „Când mama nu-i acasă”, „O grămadă de caramele”, „Fructul oprit”, „Sacrificiul” și „Adela”, demonstrând versatilitate prin interpretarea unor personaje diferite.

Din 2016, Cristina a debutat ca prezentator tv la Happy Channel, unde a moderat emisiuni precum „Happy Day”, „CoulTOUR” sau „Happy Café”, iar parcursul său include și apariții pe marele ecran, precum și experiențe în dublaj. În 2025, Cristina Ciobănașu a revenit în atenția publicului prin participarea la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, unde și-a pus din nou în valoare aptitudinile muzicale și expresivitatea scenică.

În serialul original Inimă sub acoperire, Cristina o interpretează pe Lizzie, cea mai bună prietenă şi confidenta Ilincăi (Maria Ţăpuşă), o tânără fără mari posibilități financiare, dar care îi este mereu alături şi îi oferă sprijin atunci când are mai mare nevoie.

„Lizzie este o fată plină de viață, jucăușă, puțin tupeistă atunci când situația o cere, extrem de empatică, curajoasă și foarte vorbăreață. Un adevărat bulgăre de energie, gata să-i molipsească pe toți cei din jur cu pofta ei de viață. E zglobie, dar și războinică atunci când e nevoie să lupte pentru oamenii pe care îi iubește. Ar face orice pentru Ilinca, cea mai bună prietenă a ei, pe care o iubește ca pe o soră, deși între ele nu există nicio legătură de sânge. Prietenia lor înseamnă enorm pentru ea și este una dintre cele mai frumoase laturi ale personajului”, dezvăluie Cristina, care mai spune: „Mi-am dorit foarte mult să construiesc o Lizzie autentică, care să nu fie definită doar de energia și umorul său, ci și de sensibilitate, de vulnerabilități și de felul în care trăiește tot ce i se întâmplă. Mi-aș dori ca oamenii să rezoneze cu ea, să o înțeleagă inclusiv în momentele în care nu ia cele mai înțelepte decizii și, mai presus de toate, să ajungă să o îndrăgească exact așa cum este, cu toate calitățile și defectele ei. Sunt tare recunoscătoare pentru șansa de a-i da viață și sper din suflet să mă ridic la nivelul așteptărilor celor care au creat-o. Abia aștept ca publicul să o cunoască pe Lizzie, să-i descopere povestea și, sper eu, să se îndrăgostească de energia ei!”.

„M-am bucurat mult când Cristina a acceptat provocarea de a o interpreta pe Lizzie. Împreună cu Maria (Țepușă), a construit o relație superbă de prietenie între Lizzie și Ilinca. Lizzie este mereu acolo pentru Ilinca, o susține și îi dă curaj, deși duce, la rândul ei, propriile lupte și se confruntă cu alegeri deloc ușoare. Cristina a reușit să dea viață unui personaj atât efervescent, cât și foarte sensibil și duios, și să facă toate aceste laturi perfect credibile.”, declară creatoarea serialului original, Ruxandra Ion.

În curând, în serialul original de la Antena 1 telespectatorii îl vor putea urmări şi pe Cătălin Gheorghe, un actor cu un parcurs artistic care îmbină teatrul, filmul și televiziunea. Absolvent al cursurilor de actorie la şcoala de teatru InLight şi al unui program de master în interpretare actoricească la Universitatea Hyperion din București, actorul a interpretat personaje precum Ivan, în „The Party”, Smirnov, în „Ursul”, și Mica, în „Trilogia belgrădeană”. În 2022, a dat viață personajului titular din „Kcezyow (Woyzeck)”, iar în 2024 l-a interpretat pe Hamlet în spectacolul „Grand Hotel Denmark”, ambele producții fiind realizate de compania UnfortunateThespians. În film, portofoliul său include „Crai nou” (2021), în rolul lui Erwin, „Dampyr” (2022), în rolul Milos, și scurtmetrajul „Der Verlorene Sohn” (2020). A participat, de asemenea, la serialul internațional „Django”, în rolul barmanului de la Lotus Bunkhouse, iar telespectatorii l-au putut urmări şi în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1.

În Inimă sub acoperire, Cătălin îl va aduce în fața telespectatorilor pe Mircea Barbu, un prosper om de afaceri în domeniul dezvoltării imobiliare. Bărbat inteligent şi şarmant, Mircea știe exact ce uși să deschidă și când, care sunt pârghiile pe care le are, care sunt oamenii cu care trebuie musai să se împrietenească și care sunt cei de care trebuie să stea departe. Necruțător în business-urile sale, Mircea are o slăbiciune mare – pe fiica sa, Ilinca, pentru care e gata să facă absolut orice, oricând. Aşa că atunci când sănătatea şi viața fiicei lui e în pericol, recurge la un gest extrem care schimbă cu totul dinamica poveştii.

„Mircea este un magnat imobiliar puternic şi un tată singur, care își iubește foarte mult copilul. Nu este un antagonist clasic motivat doar de răutate. Minte bine, negociază bine, dar îl vezi și uman din când în când prin gesturi mici, sensibile față de fata lui”, dezvăluie actorul care mai spune că nu are aproape nimic în comun cu personajul lui: „Doar iubirea asta foarte mare pentru fiica lui. Și eu sunt tată și înțeleg extrem de bine ce înseamnă asta”.

Despre colaborarea cu el, creatoarea serialului original, Ruxandra Ion, declară: „Cu Cătălin am lucrat prima oară în „Iubire cu parfum de lavandă” și m-au impresionat încă de atunci seriozitatea, disciplina și pofta lui extraordinară de muncă. Este un actor foarte versatil, care poate spune enorm doar dintr-o privire și care caută permanent să înțeleagă personajul dincolo de ceea ce se vede la suprafață. Cătălin s-a apropiat de personajul lui cu multă răbdare și a reușit să ducă un antagonist care putea rămâne într-o tipologie clasică într-o zonă mult mai profundă, dându-i nuanțe, emoții și trăiri la care poate nu te-ai aștepta. Sunt convinsă că telespectatorii vor avea multe surprize urmărindu-l!”.

Rolul principal feminin din acest serial este interpretat de Maria Țăpușă, care o va aduce în fața telespectatorilor pe Ilinca, o tânără de doar 21 de ani a cărei viață este marcată de o afecțiune cardiacă severă.

Dezvoltat încă din primăvara 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. Din distribuția serialului mai face parte și actrița Andreea Vasile, care a făcut o schimbare radicală pentru acest nou rol.

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Foto: PR

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