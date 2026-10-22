Pepe, mândru de fiicele sale. În ce activități sunt implicate Rosa și Maria: „Au rezultate foarte bune”

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Pepe se bucură de o carieră de succes și de o familie superbă. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă. Alături de actuala lui soție, Yasmine Ody, mai are doi copii, pe Pepe Jr. și pe Jessica.

Pepe a vorbit cu mândrie despre viața de familie

Pepe se consideră un familist convins și de fiecare dată când are ocazia vorbește cu emoție despre cei patru copii ai săi.

„Îmi place. E greu, nu e ușor, dar îmi place. (…) Am o energie fantastică atunci când îmi place ceva. Toată viața mea e dedicată familiei și lucrurilor care par, probabil, imposibile, dar care mie îmi aduc mare plăcere, carierei, evident, și producțiilor frumoase din care fac parte, în care chiar mă regăsesc”, a povestit Pepe în emisiunea Follow Us!

Pepe este un tată prezent în viața copiilor săi. Artistul a dezvăluit că este mândru de activitățile pe care le au fiicele lui, Rosa și Maria.

„Nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Am zile când mă trezesc de dimineață, duc copiii la școală și am filmare toată ziua și când ajung deja aproape că dorm și am zile când sunt implicat doar în viața de familie, doar în făcut piață, eventual chiar și gătit și ținut tot programul copiilor, cu tot cu antrenamente (…) Maria face handbal zi de zi, Rosa face scrimă. Au rezultate foarte bune. (…) Rosa e și cu echipa ei de club campioană națională. Maria e la echipa Rapid și vrea să prindă naționala de tineret (…) Au un drum clar.”

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Înainte de a deveni un cuplu, Pepe și Yasmine au fost vecini. Artistul își amintește că actuala sa soție obișnuia să se joace cu nepoții lui și să îi viziteze familia, fiind unul dintre copiii care își petreceau timpul împreună în cartier. La acea vreme, Yasmine avea aproximativ șase sau nouă ani, iar Pepe spune că o considera doar o fetiță din cercul de prieteni al nepoților săi. Chiar și după ce s-au revăzut, peste ani, nu s-a gândit imediat la posibilitatea unei relații.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere. Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă”, a spus Pepe pentru VIVA!

De-a lungul timpului, cei doi s-au întâlnit întâmplător la diferite evenimente. Pepe și-a amintit inclusiv un episod petrecut într-un club, unde Yasmine participa la o prezentare de modă. Cântărețul a povestit că, deși aceasta crescuse, el încă o asocia cu fetița pe care o cunoscuse în urmă cu mulți ani.

Situația s-a schimbat după divorțul artistului. Invitat de Yasmine la petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Pepe a decis să participe singur. Acela a fost momentul în care a început să o privească drept o posibilă parteneră.

„Am fost odată într-un club. Ea prezenta moda, eu eram cu prieteni acolo. Am întrebat-o: ‘Ce cauți la ora asta în club?. Eu o vedeam tot copil; am condus-o la taxi. Mă respecta, eu reprezentam omul matur pentru ea. După un timp, s-a întâmplat să ne întâlnim la o petrecere, din întâmplare, și să avem niște subiecte comune și m-a invitat la ziua ei de naștere. Eu fiind proaspăt divorțat. Nemaifiind într-o relație, m-am dus la ziua ei singur, fără alți prieteni. Și când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi. Ne-am mai văzut de două-trei ori și aia a fost.”

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Foto: Arhiva ELLE

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