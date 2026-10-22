Pepe, mândru de fiicele sale. În ce activități sunt implicate Rosa și Maria: „Au rezultate foarte bune”

Pepe este mândru de activitățile extrașcolare pe care le practică fiicele sale, Rosa și Maria. În ce sunt implicate cele două și ce a dezvăluit artistul despre ele?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Pepe și fiicele sale la școală
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Pepe se bucură de o carieră de succes și de o familie superbă. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă. Alături de actuala lui soție, Yasmine Ody, mai are doi copii, pe Pepe Jr. și pe Jessica.

Pepe a vorbit cu mândrie despre viața de familie

Pepe se consideră un familist convins și de fiecare dată când are ocazia vorbește cu emoție despre cei patru copii ai săi.

„Îmi place. E greu, nu e ușor, dar îmi place. (…) Am o energie fantastică atunci când îmi place ceva. Toată viața mea e dedicată familiei și lucrurilor care par, probabil, imposibile, dar care mie îmi aduc mare plăcere, carierei, evident, și producțiilor frumoase din care fac parte, în care chiar mă regăsesc”, a povestit Pepe în emisiunea Follow Us!

Pepe este un tată prezent în viața copiilor săi. Artistul a dezvăluit că este mândru de activitățile pe care le au fiicele lui, Rosa și Maria. 

„Nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Am zile când mă trezesc de dimineață, duc copiii la școală și am filmare toată ziua și când ajung deja aproape că dorm și am zile când sunt implicat doar în viața de familie, doar în făcut piață, eventual chiar și gătit și ținut tot programul copiilor, cu tot cu antrenamente (…) Maria face handbal zi de zi, Rosa face scrimă. Au rezultate foarte bune. (…) Rosa e și cu echipa ei de club campioană națională. Maria e la echipa Rapid și vrea să prindă naționala de tineret (…) Au un drum clar.”

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Înainte de a deveni un cuplu, Pepe și Yasmine au fost vecini. Artistul își amintește că actuala sa soție obișnuia să se joace cu nepoții lui și să îi viziteze familia, fiind unul dintre copiii care își petreceau timpul împreună în cartier. La acea vreme, Yasmine avea aproximativ șase sau nouă ani, iar Pepe spune că o considera doar o fetiță din cercul de prieteni al nepoților săi. Chiar și după ce s-au revăzut, peste ani, nu s-a gândit imediat la posibilitatea unei relații.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere. Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă”, a spus Pepe pentru VIVA!

De-a lungul timpului, cei doi s-au întâlnit întâmplător la diferite evenimente. Pepe și-a amintit inclusiv un episod petrecut într-un club, unde Yasmine participa la o prezentare de modă. Cântărețul a povestit că, deși aceasta crescuse, el încă o asocia cu fetița pe care o cunoscuse în urmă cu mulți ani.

Situația s-a schimbat după divorțul artistului. Invitat de Yasmine la petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, Pepe a decis să participe singur. Acela a fost momentul în care a început să o privească drept o posibilă parteneră.

„Am fost odată într-un club. Ea prezenta moda, eu eram cu prieteni acolo. Am întrebat-o: ‘Ce cauți la ora asta în club?. Eu o vedeam tot copil; am condus-o la taxi. Mă respecta, eu reprezentam omul matur pentru ea. După un timp, s-a întâmplat să ne întâlnim la o petrecere, din întâmplare, și să avem niște subiecte comune și m-a invitat la ziua ei de naștere. Eu fiind proaspăt divorțat. Nemaifiind într-o relație, m-am dus la ziua ei singur, fără alți prieteni. Și când am ajuns acolo am văzut-o deja cu alți ochi. Ne-am mai văzut de două-trei ori și aia a fost.”

Citește și:
Andreea Marin, confesiuni rare despre viața ei personală, la un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Fac ceea ce mă împlinește pe mine, este…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah
People
Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah
Priscilla Presley, apariție rară alături de fiul ei, Navarone. Prin ce momente dificile au trecut împreună
People
Priscilla Presley, apariție rară alături de fiul ei, Navarone. Prin ce momente dificile au trecut împreună
Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, Alexandru, la aniversarea de 10 ani: "Un copil atât de bun"
People
Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, Alexandru, la aniversarea de 10 ani: "Un copil atât de bun"
Romina Gingașu, dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece: "Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris"
People
Romina Gingașu, dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece: "Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris"
Adelina Pestrițu, vacanță într-un resort de lux din Antalya. Cum a apărut la plajă
People
Adelina Pestrițu, vacanță într-un resort de lux din Antalya. Cum a apărut la plajă
Cristina Ciobănașu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca și ce spune despre noul ei rol: "Sunt tare recunoscătoare pentru șansa de..."
People
Cristina Ciobănașu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca și ce spune despre noul ei rol: "Sunt tare recunoscătoare pentru șansa de..."
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente și două operații: „Nu puteam trece singură prin asta”
Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente și două operații: „Nu puteam trece singură prin asta”
Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului
Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului
Unica.ro
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sore, declarații sincere despre regretele din viața amoroasă. Ce nu ar tolera în relație: "Nu aș putea ierta..."
Sore, declarații sincere despre regretele din viața amoroasă. Ce nu ar tolera în relație: "Nu aș putea ierta..."
People

Sore a vorbit sincer despre viața ei amoroasă și a dezvăluit dacă are regrete, dar și ce anume nu ar putea tolera într-o relație de cuplu.

+ Mai multe
Imagini inedite cu Monica Bîrlădeanu. Cum arăta actrița în 1998, când a apărut în prima ei reclamă: "Ireal!"
Imagini inedite cu Monica Bîrlădeanu. Cum arăta actrița în 1998, când a apărut în prima ei reclamă: "Ireal!"
People

Monica Bîrlădeanu și-a luat fanii prin surprindere cu un videoclip de colecție. Mai exact, este vorba despre prima reclamă pe care a filmat-o, în 1998, pentru un brand de detergenți.

+ Mai multe
Donald Trump, moment stânjenitor cu soția lui, Melania Trump, la Casa Albă. Gestul care a devenit viral
Donald Trump, moment stânjenitor cu soția lui, Melania Trump, la Casa Albă. Gestul care a devenit viral
People

Donald Trump și Melania Trump au devenit din nou subiect de discuție pe rețelele sociale, după un moment neașteptat surprins la Casa Albă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC