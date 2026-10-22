Adelina Pestrițu, vacanță într-un resort de lux din Antalya. Cum a apărut la plajă

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Adelina Pestrițu se bucură de o vacanță în Turcia, unde a ales să se relaxeze într-un resort exclusivist din Antalya. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram mai multe fotografii din această escapadă, inclusiv imagini realizate pe plajă.

Adelina Pestrițu, vacanță de vis în Turcia

Adelina Pestrițu a ales din nou Turcia pentru câteva zile de relaxare. De această dată, vedeta se află în Antalya, una dintre cele mai populare destinații de vacanță de pe litoralul turcesc, cunoscută pentru plajele sale și hotelurile de lux.

Activă pe rețelele sociale, Adelina a publicat pe Instagram o serie de fotografii din vacanță, oferindu-le admiratorilor o privire asupra locului în care își petrece timpul liber. Printre imaginile distribuite se numără și cadre realizate pe plajă, într-un decor de vacanță.

„Profitând din plin de cele 28 de grade Celsius.”, a scris ea pe social media.

Adelina Pestrițu, despre zvonurile că ar fi însărcinată

Zvonurile au apărut după ce Adelina a publicat pe Instagram o fotografie în costum de baie în care abdomenul său a atras atenția urmăritorilor. Întrebată despre posibilitatea de a deveni din nou mamă, vedeta a recunoscut că ea și soțul său își doresc un al doilea copil, însă spune că, în prezent, nu este însărcinată.

„Da ne-am bronzat! Îmi place mult să stau la soare. Aveam nevoie de această vacanță, pentru că a început deja școala, și a trebuit să plecăm departe de un program foarte bine organizat, de alarme, de rutina de zi cu zi ca să putem să ne relaxăm și să profităm de acest timp de calitate petrecut în familie. Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu! Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel, și pentru o fetiță. Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni”, a spus Adelina Pestrițu pentru Click.

Cum a fost pentru Adelina Pestrițu întoarcerea în televiziune

Adelina Pestrițu a vorbit despre noul proiect în care este implicată, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă la PRO TV. Vedeta este încântată să revină în fața telespectatorilor, dar a recunoscut că întoarcerea în televiziune i-a adus și provocări pe care a trebuit să le gestioneze.

„A fost superb pentru că acest proiect a venit cu multe provocări pentru mine. M-a bucurat foarte mult revenirea pe sticlă, m-a bucurat că am întâlnit foști colegi cu care sunt acum colegă din nou. Au fost 5 săptămâni în care am filmat în Istanbul. Ne-am și distrat, am și plâns împreună, m-am bucurat alături de concurenți și m-am și întristat atunci când a fost cazul”, a spus Adelina Pestrițu pentru cancan.ro.

Adelina Pestrițu a vorbit și despre formatul emisiunii și despre ceea ce văd telespectatorii pe micile ecrane.

Citește și:

Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: „M-a deranjat, pentru că…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro