Romina Gingașu, dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece: „Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris”

Romina Gingasu a publicat un mesaj emotionant pe Instagram, dezvaluind ca a trecut prin momente dificile si ca a fost ranita de anumite persoane.

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  de  ELLE.ro
Romina Gingașu
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Romina Gingașu a atras atenția urmăritorilor săi după ce a publicat pe Instagram un mesaj în care vorbește despre o perioadă extrem de dificilă din viața sa. Soția omului de afaceri Piero Ferrari a mărturisit că a trecut prin momente dureroase și a sugerat că anumite persoane i-au provocat multă suferință.

Romina Gingașu, mesaj îngrijorător pentru fani

Romina Gingașu a făcut o serie de dezvăluiri personale într-o postare distribuită pe Instagram. Deși obișnuiește să împărtășească imagini din călătorii și de la evenimente exclusiviste, de această dată a ales să vorbească despre experiențele dificile prin care a trecut în ultimele luni.

În mesajul publicat, aceasta a recunoscut că anul 2026 a fost marcat de suferință, schimbări și încercări emoționale. Romina a sugerat că anumite persoane i-au făcut rău, fără să ofere însă detalii despre identitatea acestora sau despre situațiile la care se referă.

„Anul acesta am suferit mai mult decât și-ar putea imagina cineva. Am plâns, m-am schimbat, m-am liniștit, apoi am luat-o de la capăt. Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris. Dar voi continua să scriu și să documentez tot ce am trăit”, a transmis Romina Gingașu pe Instagram.

La finalul mesajului, aceasta a adăugat o afirmație în limba engleză: „I WAS THE TARGET”, care se traduce prin „Eu am fost ținta”.

Romina Gingașu, adevărul despre conturile de social media

Romina Gingașu a stârnit numeroase întrebări în mediul online după ce și-a reorganizat radical contul de Instagram. Soția lui Piero Ferrari a eliminat aproape toate fotografiile publicate de-a lungul timpului, inclusiv imaginile în care apărea alături de partenerul ei. Gestul a alimentat rapid speculațiile privind situația lor de cuplu, însă românca a intervenit pentru a clarifica lucrurile.

În vârstă de 34 de ani, Romina Gingașu a explicat prin intermediul mai multor videoclipuri publicate pe InstaStory că decizia sa nu are legătură cu mariajul. Dimpotrivă, aceasta spune că ea și Piero Ferrari sunt foarte bine și se pregătesc să marcheze anul acesta un moment important: zece ani de relație.

„Hei! Și mie mi-a fost dor de voi. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere, totul cu impact pentru că, practic, asta am studiat, comunicarea și de a avea impact în ceea ce se spune! Deci, nu a fost niciodată între noi o relație cu interes. Și mie îmi e dor de voi, îmi e dor să comunic. Drept care mi-a fost luat în februarie anul acesta, dar, m-am luptat și am câștigat”, și-a început românca mesajul.

De ce a decis Romina Gingașu să ia o pauză

Schimbările de pe Instagram vin într-un moment în care Romina simte nevoia să se retragă temporar din activitatea intensă din mediul online. Ea a mărturisit că își dorește cel puțin șase luni în care să se concentreze asupra propriei stări și să își pună ordine în gânduri. Totodată, aceasta a menționat un proces care ar urma să înceapă din nou pe 18 octombrie, fără să ofere în declarațiile citate mai multe detalii despre natura acestuia.

„Am nevoie de o pauză, de minim 6 luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine, ținând cont că procesul începe din nou pe 18 octombrie. Între mine și Piero este totul foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și am nevoie de liniște. Eu nu am cum să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă și de un timp pentru a o face într-un mod corect”, a mai spus ea.

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Foto: Instagram

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