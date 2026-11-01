Cum să alegi blugii potriviți – 7 lucruri de care să ții cont înainte să cumperi o pereche de jeanși

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Există puține piese vestimentare atât de versatile precum o pereche de jeanși. Îi purtăm cu tricouri albe, cămăși masculine, sacouri supradimensionate sau pantofi cu toc și, indiferent câte perechi avem deja în șifonier, suntem mereu convinse că ne mai trebuie încă una. Problema? Nu toți blugii sunt creați la fel, iar o croială care arată impecabil pe un manechin poate avea un rezultat complet diferit în cabina de probă.

Și, deși tendințele Jeans Mania ne-au purtat de la modele skinny la baggy, apoi la barrel și înapoi la siluete mai apropiate de corp, alegerea unei perechi bune nu ar trebui să depindă exclusiv de ceea ce se poartă într-un anumit sezon. Iată șapte lucruri care merită luate în calcul.

1. Începe cu croiala

Straight, wide-leg, bootcut, flare, skinny, baggy sau barrel: fiecare croială construiește o siluetă diferită. Pantalonii din denim cu formă dreaptă urmăresc o linie relativ uniformă de la coapsă până la tiv și sunt printre cele mai versatile opțiuni. Modelele wide-leg creează volum pe întreaga lungime a piciorului, în timp ce bootcut și flare se evazează în partea inferioară.

Barrel jeans, cu forma lor curbată, mai amplă în zona genunchilor și îngustată spre gleznă, au un efect mai sculptural.

Barrel jeans, The Frankie Shop, 1.122 lei, www.mytheresa.com

În loc să te întrebi ce croială îți permite silueta, gândește-te ce proporții îți plac și cum intenționezi să porți blugii. O pereche baggy poate arăta la fel de bine cu încălțări sport și tricou, cât și cu un micro-top și pantofi cu toc.

Baggy jeans, COS, 529 lei, www.cos.com

2. Acordă atenție înălțimii taliei

Blugii cu talie înaltă pot crea impresia unor picioare mai lungi, mai ales când sunt purtați cu un top introdus în pantaloni. Modelele cu talie medie oferă o proporție mai echilibrată între trunchi și picioare, iar cele cu talie joasă pot alungi vizual partea superioară a corpului.

Blugi Wide Leg cu talie înaltă, Mango, 189,99 lei, www.shop.mango.com

Contează lungimea trunchiului, poziția taliei naturale și, mai ales, confortul. În cabina de probă, așază-te pe un scaun și verifică dacă betelia te strânge sau se deplasează incomod. O pereche de jeanși trebuie să funcționeze și când stai jos, nu doar când pozezi în oglindă.

3. Citește eticheta

Unul dintre cele mai importante detalii poate fi invizibil la prima vedere.

Denimul din 100% bumbac, cunoscut și ca rigid denim, are o structură mai fermă care tinde să se înmoaie odată cu purtarea. Este potrivit mai ales pentru croieli care se bazează pe volum și pe o formă bine definită.

În schimb, denimul cu elastan oferă mai multă flexibilitate. Chiar și un procent mic poate face diferența în cazul modelelor skinny sau slim, care urmăresc mai îndeaproape liniile corpului.

Atenție însă: elasticitatea nu înseamnă automat calitate superioară, iar bumbacul 100% nu garantează durabilitatea. Densitatea țesăturii, calitatea fibrelor și finisajele sunt la fel de importante.

Bootcut jeans, Acne Studios, 2.511 lei, www.mytheresa.com

4. Nu ignora lungimea

Poți găsi croiala ideală și totuși să ai impresia că ceva nu funcționează. De multe ori, problema este lungimea.

O pereche de jeans straight poate arăta foarte diferit dacă se termină deasupra gleznei sau dacă atinge pantofii. Modelele wide-leg pot crea o linie elegantă atunci când tivul cade aproape de podea, fără să fie călcat în mers.

Înainte să cumperi, probează blugii cu tipul de încălțăminte pe care îl porți cel mai des. Iar dacă totul este perfect în afară de lungime, un retuș la croitor poate rezolva problema. Verifică totuși dacă scurtarea păstrează proporțiile modelului, mai ales în cazul croielilor flare sau barrel.

Flare jeans, Off-White, 1.592 lei, www.farfetch.com

5. Verifică felul în care se așază în zona șoldurilor

Privește cum se așază materialul în zona șoldurilor, a coapselor și a șezutului. Cutele orizontale foarte tensionate pot indica o croială prea strâmtă, în timp ce excesul de material în anumite zone poate sugera că modelul nu este potrivit proporțiilor tale.

Dacă blugii sunt confortabili pe șolduri, dar rămâne un spațiu în talie, nu înseamnă neapărat că trebuie să alegi o mărime mai mică. Poate ai nevoie de un model cu o betelie mai curbată sau de o ajustare făcută de un croitor.

Straight jeans, Reserved, 159,99 lei, www.reserved.com

6. Uită-te și la detaliile pe care de obicei le ignori

Prețul sau eticheta unui brand celebru nu sunt suficiente pentru a garanta calitatea.

Cusăturile, buzunarele și finisajele pot influența considerabil aspectul unei perechi de jeanși.

Buzunarele din spate, de exemplu, pot modifica optic proporțiile în funcție de dimensiunea și poziționarea lor. Cele amplasate mai sus pot crea impresia unui posterior mai ridicat, în timp ce buzunarele foarte mari sau foarte depărtate produc un efect diferit.

Verifică și cusăturile laterale. Acestea ar trebui să urmărească linia pantalonilor fără să se răsucească vizibil. Fermoarul trebuie să funcționeze fără dificultate, iar betelia să își păstreze forma atunci când te miști.

7. Nu cumpăra blugi care nu sunt măsură potrivită

Probabil cel mai important sfat: cumpără jeans pentru corpul pe care îl ai astăzi, nu pentru o versiune imaginară a lui.

Este adevărat că anumite tipuri de denim rigid se mai relaxează odată cu purtarea, dar asta nu înseamnă că o pereche dureros de strâmtă va deveni miraculos confortabilă. În plus, unele modele de denim netratat pot intra la apă după primele spălări.

Nu te fixa nici pe mărimea de pe etichetă. Un 27 la un brand poate avea alte dimensiuni decât un 27 la altul, iar diferențele pot apărea chiar între două modele ale aceluiași producător.

În definitiv, perechea perfectă de blugi este aceea în care te simți bine, care se integrează firesc în garderoba ta și pe care vei avea chef să o porți chiar și în zilele în care nu ai chef să te aranjezi.

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Foto: www.mytheresa.com, www.farfetch.com, www.cos.com, www.reserved.com, www.mango.com

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