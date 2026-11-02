Heidi Klum a șocat din nou de Halloween. Costumul spectaculos cu care a atras toate privirile

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A venit din nou acea perioadă a anului: Heidiween. Heidi Klum și-a organizat sâmbătă, pentru al 25-lea an, celebra petrecere anuală de Halloween, iar de această dată a atras toate privirile cu un costum neobișnuit, transformându-se într-o mână retezată.

Costumul spectaculos al supermodelului înfățișa o mână uriașă, cu încheietura însângerată, în centrul căreia se afla chiar capul vedetei. Mâna era o replică fidelă a mâinii sale stângi, inclusiv cu verigheta împodobită cu o piatră verde și tatuajul de pe deget, cu numele „Tom”, realizat în onoarea soțului ei, Tom Kaulitz.

Heidi Klum și-a făcut o apariție teatrală, sosind la petrecere într-un camion acoperit cu indicatoare roșii pe care scria „PERICOL”. Ulterior, a fost ajutată să coboare de mai mulți actori îmbrăcați în costume galbene de protecție împotriva substanțelor periculoase.

Evenimentul, organizat de Klum în parteneriat cu Apothic și Butterfinger, a avut loc la restaurantul Cathédrale, din cadrul hotelului Moxy East Village din New York. Tom Kaulitz, care de-a lungul anilor a completat adesea costumele extravagante și excentrice ale soției sale, nu a participat la petrecerea din acest an.

Supermodelul în vârstă de 53 de ani a început să ofere indicii despre costumul său cu o săptămână înainte de Halloween, publicând pe Instagram imagini de aproape cu unele dintre elementele protetice folosite pentru realizarea acestuia. Fotografiile dezvăluiau detalii macabre, care păreau să înfățișeze organe interne în descompunere, carne putrezită și alte elemente înfricoșătoare.

Joi, Heidi Klum a prezentat și un manechin care părea realizat după dimensiunile corpului său, având atașat în spate un rucsac de drumeție parțial dezasamblat. Luna trecută, vedeta a declarat pentru People că ținuta sa „se potrivește foarte bine cu vinul roșu”, adăugând: „Este foarte, foarte însângerată”.

„Un pahar de vin bun este întotdeauna o idee plăcută… iar atunci când vezi o pungă de sânge pentru transfuzie, de cele mai multe ori te gândești la ceva macabru', a mai explicat ea. „Despre asta este Halloweenul. Alegem lucruri înfricoșătoare și mergem până la capăt.”

De-a lungul anilor, Heidi Klum a reușit să devină complet de nerecunoscut datorită costumelor elaborate, realizate cu ajutorul unor elemente protetice spectaculoase. Anul trecut, supermodelul s-a transformat într-o Meduză înfricoșătoare, care șuiera amenințător, în timp ce Tom Kaulitz a purtat un costum de soldat din beton.

Printre cele mai memorabile apariții ale sale de Halloween se numără transformările în Jessica Rabbit, într-o versiune îmbătrânită a propriei persoane și într-un vierme uriaș.

În ultimii ani, Heidi Klum a dus pregătirea costumelor sale la un nivel și mai impresionant, petrecând uneori până la zece ore într-o singură zi pentru aplicarea kilogramelor de materiale protetice, machiaj și a altor elemente necesare transformărilor sale spectaculoase.

Heidi Klum a început să organizeze celebrele sale petreceri de Halloween în 2000, la New York. Prima ediție a avut loc când supermodelul avea 27 de ani. De atunci, evenimentul a devenit o adevărată tradiție în lumea celebrităților, fiind cunoscut sub numele de „Heidiween”.

foto: Getty Images

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