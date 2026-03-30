Detalii rare despre copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit un fotograf apropiat familiei regale: "Nu este ceva normal să..."

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton încep să conștientizeze că au o copilărie diferită de cea obișnuită, susține fotograful regal Chris Jackson. Potrivit Page Six, acesta a vorbit despre relația sa cu familia regală și momentele surprinse în timp, cu ocazia lansării noii sale cărți.

Fotograful Getty Images a fost prezent miercuri la un eveniment organizat la N. Peal, în Upper East Side, pentru promovarea volumului său „Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era”, unde a oferit detalii despre viața tinerilor membri ai familiei regale.

Referindu-se la Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 7 ani, Jackson a explicat că, deși apar rar în spațiul public, fiecare apariție oferă ocazia de a observa evoluția lor.

„Nu îi vezi foarte des, dar atunci când îi vezi, e minunat să îi privești cum cresc”, a spus acesta.

Dincolo de aceste momente, fotograful consideră că cei trei copii încep să înțeleagă diferențele față de o copilărie obișnuită.

„Presupun că își dau seama că nu este ceva normal să fie în aceste situații”, a declarat el, făcând referire la aparițiile oficiale, precum Trooping the Colour.

În același timp, Jackson a subliniat dinamica dintre frați, pe care o surprinde frecvent în imagini.

„E minunat să îi vezi interacționând între ei”, a adăugat el.

Despre Prințesa Charlotte, fotograful a remarcat atât asemănarea fizică cu tatăl său, cât și trăsături care o apropie de mama sa.

„Are o prezență extraordinară”, a spus Jackson, descriind-o drept o versiune în miniatură a lui Kate Middleton.

Unul dintre momentele care l-au impresionat în mod special a fost surprins în 2024, în timpul paradei Trooping the Colour, când Charlotte se afla într-o trăsură.

„Avea un fel de concentrare aparte în acea imagine”, a explicat fotograful despre fotografia inclusă în cartea sa, adăugând: „Îmi place acel moment”.

Tot din experiența sa, Jackson a povestit și despre un episod „deosebit de amuzant” surprins la parada de Ziua Victoriei din 2025, când frații mai mici ai lui George „făceau glume pe seama părului lui”.

„Prind tot felul de astfel de momente mici”, a spus el, menționând că are ocazia să observe îndeaproape relația „tată-fiu” dintre George și Prințul de Wales. „Să îi fotografiez de-a lungul anilor a fost cu adevărat special”, a completat acesta.

În cadrul discuției, fotograful a vorbit și despre una dintre cele mai neobișnuite ședințe foto din cariera sa, realizată cu ocazia aniversării de 70 de ani a Regelui Charles. „Am rugat pe cineva de la palat să se costumeze în urs”, și-a amintit el. „Toată lumea râdea”. Rezultatul a fost, potrivit lui Jackson, „un moment spontan foarte frumos cu copiii, în contrast cu fotografia mai formală, necesară pentru istorie”.

Totodată, acesta a oferit câteva detalii despre personalitatea monarhului britanic.

„Are o capacitate incredibilă de a se conecta cu oameni din culturi diferite din întreaga lume”, a spus Jackson. „Are mereu o glumă sau ceva care îl ajută pe interlocutor să se simtă în largul lui”.

În ceea ce privește colaborarea cu Meghan Markle și Prințul Harry, fotograful a descris experiența într-un mod pozitiv.

„A fost o experiență foarte plăcută să îi fotografiez pe amândoi”, a declarat el, adăugând: „Există atât de multe personalități diferite în familia regală. Așa că mi-a făcut mereu plăcere să îi fotografiez”.

Kate Middleton, dezvăluiri rare despre cei trei copii ai săi

Recent, Kate Middleton a dezvăluit cum gestionează „conversațiile dificile” cu cei trei copii ai săi. Prezentă pe 22 februarie la gala EE BAFTA Film Awards din Londra, alături de Prințul William, Prințesa de Wales în vârstă de 44 de ani a vorbit despre modul în care filmele au devenit un instrument neașteptat de dialog în familie.

Potrivit Hello! Magazine, președinta comitetului de film BAFTA, Emily Stillman, i-a spus lui Kate: „Ultima dată când te-am văzut erai însărcinată cu George și făceai vrăjile din Harry Potter”.

Comentariul lui Stillman făcea referire la vizita din 2013 la studiourile Warner Bros. Studios Leavesden, când Kate, William și Prințul Harry au explorat platourile filmului. Astăzi, pasiunea pentru cinema pare să fi fost transmisă mai departe.

„Spuneam cât de mult le-ar plăcea copiilor să vadă totul de aproape. Le place ideea de a merge în culise și de a afla cum se întâmplă toate lucrurile”, a explicat Kate.

Mai mult, filmele au devenit pentru ea un cadru potrivit pentru teme sensibile.

„Copiii încep să fie interesați de filme și este o modalitate foarte bună de a avea unele dintre conversațiile dificile cu ei”.

Interesul celor mici pentru lumea filmului nu este deloc surprinzător, având în vedere că William este președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune, organizația din spatele premiilor BAFTA.

Apariția cuplului la BAFTA a marcat și prima lor ieșire publică după ce Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk, pe fondul scandalului legat de dosarele Epstein. Fratele Regelui Charles al III-lea a fost reținut sub suspiciunea de abuz în funcție publică, în contextul unei anchete privind acuzația că ar fi împărtășit informații confidențiale cu Jeffrey Epstein în perioada în care activa ca trimis comercial al Regatului Unit în anii 2000. Legăturile sale cu Epstein au dus la retragerea din viața publică regală în 2019, iar Andrew a negat constant orice faptă ilegală.

La câteva ore de la arestarea lui Andrew, Regele Charles al III-lea a avut o apariție neașteptată, participând la o prezentare de modă din cadrul London Fashion Week.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro