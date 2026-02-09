Mădălina Ghenea, mesaj important după ce femeia care a hărțuit-o timp de șase ani a fost condamnată la închisoare: „Am ales să nu mai tac”

Mădălina Ghenea și-a căutat dreptatea în instanță după ce a fost victima hărțuirii în mediul online.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mesajul transmis de Mădălina Ghenea
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Mădălina Ghenea a tras un semnal de alarmă important, după ce a obținut o victorie în instanță, iar femeia care a hărțuit-o în mediul online timp de mai multă vreme a fost condamnată la închisoare. 

Mădălina Ghenea, despre hărțuirea în social media

Pe Instagram, Mădălina Ghenea a ținut să puncteze că în mediul online există limite, iar dacă acestea sunt încălcate, există consecințe pe măsură. 

„Ani la rând am citit comentarii pline de dispreț, minciuni și atacuri gratuite. Mulți au crezut că în spatele unui ecran nu există limite și că orice cuvânt rămâne fără urmări. Realitatea este alta: fiecare mesaj lasă urme, iar responsabilitatea nu dispare online. Nu vorbesc despre răzbunare, ci despre respect și adevăr. Am ales să nu mai tac și să folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca. Justiția a demonstrat deja că demnitatea nu este negociabilă. Gândiți-vă bine înainte să transformați ura în spectacol, pentru că dincolo de comentarii, există oameni reali, iar curajul adevărat nu stă în a răni, ci în a răsunde cu fermitate și cu legea de partea ta.”

Mădălina Ghenea a câștigat procesul intentat femeii care a hărțuit-o timp de șase ani

Procesul intentat la Milano în dosarul de hărțuire în care este implicată Mădălina Ghenea a ajuns la final.

Reprezentanții Parchetului au cerut instanței condamnarea la doi ani de închisoare a femeii de 45 de ani acuzate că ar fi supus-o pe actriță unei campanii de mesaje abuzive. În paralel, Mădălina Ghenea a solicitat să fie despăgubită cu 5 milioane de euro, după ce s-a constituit parte civilă în acest dosar.

Hotărârea judecătorilor a fost dată pe 4 februarie. Judecătorii din Italia au condamnat-o la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pe femeia în vârstă de 45 de ani, care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea. De asemenea, a obligat-o pe aceasta la plata sumei de 40.000 euro către Mădălina Ghenea și plata sumei de 10.000 euro mamei româncei, cu titlu de daune morale.

Judecătoarea Elisabetta Canevini a obligat-o, de asemenea, pe hărțuitoare la internarea într-un centru de reabilitare. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Mădălina Ghenea a transmis un mesaj emoționant după condamnarea femeii care a hărțuit-o timp de 6 ani.

„A lupta pentru viața ta într-o sală de judecată nu este normal. Dar a păstra tăcerea și a ignora o situație ca aceasta, cred, este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face. Astăzi sunt aici pentru fiica și mama mea și pentru toate femeile care sunt victime ale urii. Raportați, raportați, raportați”, a declarat Mădălina Ghenea.

Femeia în vârstă de 45 de ani s-a declarat nevinovată încă de când au apărut acuzațiile de hărțuire. Aceasta s-a apărat în fața instanței spunând că profilul ei a fost preluat de hackeri, iar acele mesaje de amenințare au fost trimise de o altă persoană, în numele ei. Avocatul femeii a anunțat că ia în calcul să facă apel, însă așteaptă motivarea instanței.

Mădălina Ghenea cerea despăgubiri de 5 milioane de euro

Solicitările oficiale au fost formulate luni, 12 ianuarie, în timpul unei ședințe de judecată desfășurate în capitala Lombardiei. Conform La Republica, procurorul adjunct Marisa Marchini, care a susținut acuzarea, a cerut aplicarea unei pedepse privative de libertate de doi ani, considerând-o pe inculpată responsabilă de hărțuirea online a vedetei.

Apărarea Mădălinei Ghenea a înaintat instanței o cerere de daune morale în valoare de 5 milioane de euro, solicitând totodată instituirea unei garanții de 500.000 de euro. În plus, mama actriței, care s-a alăturat procesului ca parte civilă, a cerut despăgubiri de 200.000 de euro.

Avocatul femeii trimise în judecată a cerut însă achitarea completă a clientei sale. Acesta a negat că mesajele ar fi fost transmise de pe un cont aflat sub controlul ei și a susținut că profilul de pe rețelele sociale i-ar fi fost compromis, iar o terță persoană, neidentificată până în prezent, ar fi fost cea care a folosit datele de autentificare.

Citește și:
Nelson Peltz, tatăl Nicolei Peltz Beckham, primele declarații despre conflictul cu familia Beckham: „Brooklyn este…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
People
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
People
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: "Înțelegere și înțelepciune îți doresc"
People
Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: "Înțelegere și înțelepciune îți doresc"
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
People
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: "Ai cea mai mândră soră din lume"
People
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: "Ai cea mai mândră soră din lume"
Cătălin Măruță, confesiuni după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV: "Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții..."
People
Cătălin Măruță, confesiuni după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV: "Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții..."
Libertatea
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
catine.ro
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară și cum a reacționat: "A contat foarte mult"
Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară și cum a reacționat: "A contat foarte mult"
People

Andreea Bălan a dezvăluit când anume a aflat că partenerul ei, Victor Cornea, are un copil dintr-o relație anterioară.

+ Mai multe
Britney Spears, mărturisiri dureroase despre relația cu familia sa: "Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață"
Britney Spears, mărturisiri dureroase despre relația cu familia sa: "Sunt incredibil de norocoasă că sunt în viață"
People

Britney Spears face noi mărturisiri despre relația complicată cu familia sa.

+ Mai multe
Corina Caragea, sinceră despre schimbările de la PRO TV: "Așadar, vă aștept"
Corina Caragea, sinceră despre schimbările de la PRO TV: "Așadar, vă aștept"
People

Corina Caragea a vorbit sincer despre ultimele schimbări de la PRO TV.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC