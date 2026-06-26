Olga Barcari, dezvăluiri dureroase despre cea mai grea pierdere: „Singurul om care m-a iubit necondiționat”

Olga Barcari a vorbit cu sinceritate despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa. Vedeta și-a amintit de pierderea tatălui, omul pe care îl consideră cea mai importantă persoană din viața sa.

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  de  ELLE.ro
Olga Barcari, dezvăluiri dureroase despre cea mai grea pierdere: "Singurul om care m-a iubit necondiționat"

Olga Barcari este cunoscută publicului pentru participarea la reality show-uri, însă în spatele imaginii sale se află o poveste de viață marcată de momente dificile. Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit despre una dintre cele mai dureroase experiențe prin care a trecut: moartea tatălui său.

Olga Barcari, despre pierderea tatălui său

Emoționată, Olga Barcari a povestit că tatăl ei a fost persoana care i-a oferit întotdeauna iubire necondiționată și sprijin, iar dispariția lui a lăsat un gol imens. Totodată, ea a mărturisit că viața a obligat-o să se maturizeze foarte devreme. A plecat de acasă la doar 17 ani și spune că toate încercările prin care a trecut au determinat-o să ridice, în timp, numeroase bariere emoționale.

„Este foarte greu să îți pierzi tatăl. A fost singurul om care m-a iubit necondiționat! Nu am fost admirată de nimeni așa cum am fost de el. M-a lăudat mereu pentru tot ce am făcut. Îmi zicea că îi semăn. Dacă avea mai mult curaj, sunt sigură că ajungea și mai departe în viață! Mă bucur pentru că i-am moștenit caracterul. A fost un om extraordinar. A fost cumplit! Am pierdut cel mai iubit om din viața mea. Am plecat de la 17 ani de acasă, am trecut prin multe clipe grele și dezamăgiri. Mintea mea și-a pus o mulțime de bariere, astfel că, atunci când tata s-a dus, m-am gândit că se odihnește, nu îl mai muncește nimeni și este protejat. Am simțit și o eliberare! El o să fie alături de mine pentru eternitate.”, a spus Olga pentru Viva.ro.

Vedeta spune că, deși pierderea tatălui a fost una dintre cele mai grele încercări din viața sa, preferă să păstreze vie amintirea lui și să creadă că acesta continuă să o vegheze, iar valorile pe care i le-a transmis îi sunt și astăzi o sursă de putere.

Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express

Într-un interviu, Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal. Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”. a mărturisit Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

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Foto: Instagram

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