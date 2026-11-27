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Cu ocazia Zilei Naționale a Principatului Monaco, sărbătorită pe 19 noiembrie, Prințul Albert a făcut un anunț important cu privire la viitorul Familiei Princiare.

Suveranul în vârstă de 68 de ani intenționează să modifice regulile de succesiune la tron, astfel încât soția sa, Prințesa Charlene, în vârstă de 48 de ani, să poată deveni regentă în cazul în care el nu își va mai putea exercita atribuțiile, iar fiul lor va fi încă minor. Într-o asemenea situație, Prințesa Charlene va beneficia de sprijinul unui Consiliu de Regență, potrivit PEOPLE.

Prințul Albert și Prințesa Charlene sunt părinții gemenilor Jacques și Gabriella, în vârstă de 11 ani. Primul în linia de succesiune la tron este Prințul Jacques, însă, conform Constituției Principatului Monaco, acesta nu va putea exercita prerogativele suverane înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, în decembrie 2032.

În anunțul publicat în Monaco-Matin, Prințul Albert a ținut să precizeze că „nu există nicio urgență și niciun motiv de îngrijorare”, explicând motivele care au stat la baza acestei decizii.

„În curând voi împlini 69 de ani, iar Prințul Jacques este încă tânăr. Îmi doresc pur și simplu să mă pregătesc pentru viitor cu calm și transparență”, a declarat suveranul.

Modificarea regulilor de succesiune urmează să fie definitivată până la sfârșitul acestui an.

Prințul Jacques și Prințesa Gabriella, în premieră la slujba religioasă de Ziua Națională a Principatului Monaco

Anul acesta, sărbătoarea națională a Principatului Monaco, cunoscută și sub denumirea de Fête du Prince, a marcat o premieră pentru cei doi copii ai cuplului princiar. Jacques și Gabriella au participat pentru prima dată alături de părinții lor la slujba Te Deum, oficiată la Catedrala Notre-Dame-Immaculée, joi, 19 noiembrie.

Prințesa Gabriella, aflată la prima sa apariție publică din luna septembrie, a dat dovadă de eleganță și stăpânire de sine pe parcursul ceremoniei religioase. Aceasta a rămas aproape de mama sa, cele două optând pentru ținute asortate, în nuanțe de crem, cu mâneci lungi și broderii florale.

Gabriella a purtat o rochie-palton lungă până la glezne, pe care a asortat-o cu o pereche de balerini. Părul i-a fost aranjat astfel încât să îi lase umerii descoperiți, iar coafura a fost completată de o împletitură la spate, accesorizată cu o fundă.

Deși gemenii Prințesei Charlene și ai Prințului Albert au mai apărut de-a lungul anilor la balconul Palatului Princiar cu prilejul Zilei Naționale, până acum aceștia nu participaseră la tradiționala slujbă religioasă. În momentul în care membrii Familiei Princiare au fost întâmpinați de Arhiepiscopul Dominique-Marie David, înainte de începerea ceremoniei, Prințesa Charlene și-a cuprins protector fiul cu un braț.

Prințul Albert de Monaco, fiul regretatei actrițe americane Grace Kelly, devenită ulterior Prințesa Grace de Monaco, s-a căsătorit în 2011 cu Charlene Wittstock, fostă înotătoare olimpică originară din Africa de Sud.

Pe lângă cei doi copii pe care îi are alături de Prințesa Charlene, suveranul mai are o fiică și un fiu din relații anterioare. Jazmin Grimaldi, în vârstă de 34 de ani, s-a născut în urma unei scurte relații a Prințului Albert cu americanca Tamara Rotolo, în timp ce Alexandre Grimaldi-Coste, în vârstă de 23 de ani, este fiul său din relația cu Nicole Coste. Aceasta l-a cunoscut pe suveran în 1997, pe vremea când lucra ca însoțitoare de bord. Niciunul dintre cei doi copii nu se află însă în linia de succesiune la tronul Principatului Monaco.

Prințul Albert de Monaco, despre personalitățile copiilor săi, Jacques și Gabriella

Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei PEOPLE în 2021, pe când gemenii aveau doar șase ani, Prințul Albert a vorbit despre diferențele de temperament dintre Jacques și Gabriella. Suveranul mărturisea la acea vreme că fiul său este mai rezervat decât sora lui, preferând să observe și să analizeze ceea ce se întâmplă în jurul său.

„În linii mari, Jacques este puțin mai timid și mai liniștit, dar poate spune și lucruri foarte amuzante”, declara Prințul Albert pentru PEOPLE. „Este un observator foarte bun și îi place să analizeze situația. Abia apoi trece la acțiune.”

În ceea ce o privește pe fiica sa, Prințul Albert dezvăluia că Gabriella este „puțin mai sociabilă și are, cu siguranță, darul conversației”.

„Are o personalitate aparte, îi place să danseze și să cânte. Nu are nicio reținere în a se afla în fața oamenilor”, mai spunea Prințul Albert de Monaco.

Foto: Profimedia

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