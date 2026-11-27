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Nicole Cherry trăiește momente pline de emoție, după ce fiica sa, Anastasia, a împlinit cinci ani. Cu această ocazie specială, artista i-a dedicat un mesaj impresionant pe rețelele sociale, însoțit de mai multe fotografii cu micuța. Cântăreața a vorbit despre iubirea pe care o simte pentru fiica sa și despre felul în care maternitatea i-a schimbat viața.

Nicole Cherry, declarație emoționantă pentru fiica sa, Anastasia

Nicole Cherry are toate motivele să fie fericită. Fiica sa, Anastasia, a împlinit cinci ani, iar artista a marcat aniversarea printr-o postare specială pe Instagram. Cântăreața a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini cu fetița, alături de o declarație de dragoste în care a descris cât de mult înseamnă Anastasia pentru ea.

Artista i-a transmis fetiței cele mai frumoase urări și i-a promis că îi va fi mereu alături, indiferent de provocările pe care le va întâmpina.

„La mulți ani lumii mele întregi! 5 ani de Anastasia, 5 ani de cea mai frumoasă iubire pe care am cunoscut-o vreodată. Ești exact așa cum te-am visat și infinit mai mult. Ai venit cu o lumină a ta și ai făcut ca tot ce ne înconjoară să fie mai frumos. Să fii sănătoasă, să râzi cu tot sufletul și să nu pierzi niciodată lumina pe care o porți în tine. Eu voi fi mereu aici să te iubesc, să te țin de mână și să-ți amintesc cât de minunată ești. Te iubesc infinit, mami!”, a scris Nicole Cherry pe Instagram.

Nicole Cherry, despre posibilitatea de a mai avea un copil

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit cu deschidere despre posibilitatea de a deveni din nou mamă. Artista a recunoscut că ea și soțul ei, Florin Popa, nu se gândesc pentru moment la ideea de a-și mări familia.

„Momentan nu, nu ne-am gândit la asta. Anastasia nu spune nici ‘nu’, nici ‘da’, pentru că nu-și dă seama nici de ce ar însemna asta. Dar am și avut foarte mulți bebeluși pe lângă noi, pentru că a născut și fina mea, Larisa, sora mea la fel a născut, are băiețelul de un an… adică am avut foarte multă bebelușeală în jurul nostru și nu ne-a lipsit. Și cum eu sunt foarte apropiată de toți finii mei și de familie, m-am încărcat așa cu bebelușeală, m-am dus acasă și a fost foarte bine”, a declarat Nicole Cherry pentru spynews.ro.

Nicole Cherry a ținut să vorbească și despre provocările de care a avut parte în calitate de mamă.

„Câteodată e o perioadă grea. Cel puțin o mamă care trece prin episodul colicilor, cum am fost eu, da, e greu. Și cu cât trece mai mult timp, există o zonă de confort de care ți-e greu să te desparți. Dar nu suntem… nu spunem nici ‘da’, nici ‘nu’, suntem pregătiți pentru orice vrea Dumnezeu pentru noi. Sănătatea să fie, asta-i important!”

Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani

Nicole Cherry îmbină cât de bine se poate viața de familie cu cea de artist, iar vedeta reușește să petreacă timp de calitate alături de fiica ei, Anastasia, postând adesea imagini inedite cu aceasta. De asemenea, cântăreața nu neglijează nici responsabilitățile profesionale și este tot timpul în mijlocul unor proiecte inedite.

În 2022, vestea dată de Nicole Cherry potrivit căreia ea și partenerul ei, Florin Popa, vor avea un copil împreună i-a uimit pe toți. Deși vedeta a fost încurajată și apreciată de foarte mulți fani pentru faptul că va deveni mamă, artista s-a confruntat și cu foarte multe critici, pe care însă le-a demontat imediat.

„Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri, iar mama mereu îmi spunea: ‘Îmi place că ți le dorești, dar, în același timp, mă gândesc că de Sus se uită la tine și cam râde, pentru că planul acesta niciodată nu se potrivește și poate nu mereu reușim să ne ținem de el. Aici a fost un cumul de multe momente potrivite, oameni potriviți, la locul potrivit”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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