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Cătălin Scărlătescu a oferit detalii despre viața sa alături de Elena Gogean, partenera lui de viață. Celebrul bucătar a povestit cum își împart responsabilitățile în bucătărie, ce preparate preferă iubita sa, dar și de ce lecțiile de dans pe care aceasta încearcă să i le ofere nu au prea mult succes.

Cătălin Scărlătescu recunoaște că nu se pricepe la dans

Cătălin Scărlătescu s-a numărat printre vedetele prezente miercuri seară la Gala TVmania, unde emisiunea „MasterChef” a fost desemnată, în urma voturilor publicului, cel mai bun show culinar. Cu această ocazie, juratul de la PRO TV a vorbit într-un interviu despre relația cu Elena Gogean, arhitectă și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Deși au profesii diferite, cei doi împărtășesc mai multe pasiuni, iar bucătarul a dezvăluit, cu umor, cum arată viața lor de zi cu zi. Înainte să își construiască o carieră în arhitectură, Elena Gogean a practicat dansul de performanță, pasiune pe care a păstrat-o și în prezent. Partenera celebrului chef încearcă să îi împărtășească și lui câteva dintre secretele dansului, însă Scărlătescu recunoaște că talentul său se manifestă mai degrabă în bucătărie.

„Iubita mea e fostă campionă la dans și mă tot chinuie la dans, dar eu… Uite, am două picioare stângi și stângul ăla bun e rupt. La dans sunt pilaf.”, a spus el pentru Libertatea.

Cine gătește acasă la Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, Cătălin Scărlătescu nu este singurul care pregătește mesele în relația cu Elena Gogean. Juratul de la „MasterChef” a mărturisit că iubita sa este pasionată de gastronomie și că îi plac atât preparatele din carne, cât și sushi. În schimb, preferința lui pentru pește îi pune uneori în situația de a negocia alegerea restaurantului.

„Ea mănâncă sushi, îi place sushi foarte mult, e și simplu. La noi, în București, sunt câteva restaurante de sushi care sunt spectaculoase. Îi place carnea. Nu face nazuri la mâncare, orice. Eu o chinui cu peștele la greu, dar se cam supără, că o tot car pe la restaurante unde trebuie să mâncăm pește. Eu sunt fan pește.”

Mai mult, Scărlătescu a dezvăluit că Elena a devenit atât de pricepută la prepararea pastelor, încât preferă să mănânce acasă în loc să meargă la restaurant.

„Într-un fel sau altul, da (se completează n.red.). Și face niște paste extraordinare. Ea face pastele acasă. Am reușit să o inspir să facă paste. Și acum face paste mai bine ca multe restaurante din București. Sunt norocos! Nu mai ies în oraș. Mâncăm acasă!”

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean, o echipă pe cinste

Primele imagini cu Cătălin Scărlătescu și noua lui iubită, Elena Gogean, au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Acum câteva luni, juratul de la MasterChef și partenera lui au ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia. Cei doi obișnuiesc să călătorească împreună și să exploreze tot felul de destinații.

Elena Gogean este originară din Focșani, activează ca arhitectă urbanistă și este și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, însă apropiații susțin că acest aspect nu pare să influențeze relația lor, care continuă într-un ritm stabil, marcat de călătorii și timp petrecut împreună. Pe contul ei de Instagram, Elena Gogean este activă și postează frecvent clipuri care au legătură cu arhitectura și urbanismul.

În cadrul unui interviu recent, Cătălin Scărlătescu a surprins cu declarația făcută despre partenera lui, Elena Gogean. Juratul de la MasterChef și iubita lui lucrează împreună la un proiect cu o însemnătate aparte pentru celebrul chef, mai concret la casa lui din Delta Dunării. Elena Gogean îl va ajuta cu expertiza ei în calitate de arhitectă.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit…Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an. Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață? E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei (râde). Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile. Dar acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru viva.ro.

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foto: Arhiva ELLE

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