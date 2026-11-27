Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kanye West și Bianca Censori se pregătesc să își reînnoiască jurămintele de căsătorie, potrivit mătușii modelului, Kelly, care a dezvăluit că ceremonia va avea loc luna viitoare.

Kelly a intervenit telefonic în emisiunea radio australiană „Fifi, Fev & Nick”, în cadrul rubricii „Who are you related to?”, în care ascultătorii dezvăluie cu ce persoană celebră sunt înrudiți.

„Sunt rudă cu Bianca Censori. Așadar, Kanye West este, de fapt, nepotul meu prin alianță”, le-a spus Kelly prezentatorilor Fifi Box, Brendan Fevola și Nick Cody, care au fost surprinși de mărturisirea sa.

Kelly a explicat apoi că este verișoară primară cu Alexandra Censori, mama Biancăi.

„Mulți membri ai familiei noastre vor merge luna viitoare la nunta lor”, a dezvăluit aceasta, precizând că rapperul și nepoata sa sunt deja căsătoriți, dar au decis să își reînnoiască jurămintele.

Întrebată dacă va participa și ea la ceremonie, Kelly a mărturisit că „nu a fost invitată”.

Nu au fost oferite alte informații despre eveniment. La începutul acestei luni, un cont de pe platforma X a publicat o presupusă fotografie a invitațiilor prin care Bianca și Kanye le cereau apropiaților să rezerve data ceremoniei.

Mesajul de pe invitație era: „Ye și Bianca. Rezervați data. 20.12.2026. Beverly Hills. Confirmați participarea.”

Potrivit informațiilor publicate anterior de Page Six, Kanye West și Bianca Censori s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la mai puțin de o lună după ce rapperul și-a finalizat divorțul de Kim Kardashian. Cei doi au folosit un certificat de căsătorie confidențial.

Conform documentului obținut de Daily Mail, artistul și arhitecta care lucra pentru compania sa Yeezy și-au oficializat relația în Palo Alto, California. Nu se știe cu exactitate când a început povestea lor de dragoste, însă Bianca Censori s-a alăturat companiei Yeezy în noiembrie 2020.

Anul trecut, în presă au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, după ce Kanye West a făcut o serie de declarații antisemite și a început să comercializeze pe site-ul său produse inscripționate cu simbolul nazist al svasticii.

Cu toate acestea, Page Six a relatat ulterior că Bianca Censori și Kanye West au decis „să mai acorde o șansă căsniciei lor”. Acum, informațiile oferite de o rudă a modelului sugerează că cei doi se pregătesc pentru o nouă ceremonie, la aproape patru ani de la căsătoria lor.

Soția lui Kanye West, Bianca Censori, a stârnit din nou controverse după ce și-a prezentat cel mai recent proiect artistic. Arhitecta australiană, care atrage frecvent atenția prin ținutele sale sumare și creațiile artistice neobișnuite, a anunțat marți, pe Instagram, că a realizat un robot animatronic de dimensiuni impresionante.

Bianca a publicat o fotografie de aproape cu ceea ce pare a fi chipul noii sale creații, însoțită de mesajul: „PENTRU PRIMA DATĂ, BIANCA CENSORI VORBEȘTE.”

Intitulat BIO POP 2: BIANCA IS MY BABY DOLL, proiectul reprezintă a doua parte a unui ciclu artistic format din șapte lucrări, pe care Bianca intenționează să îl realizeze.

Instalația urmează să fie prezentată publicului la New York, pe 14 decembrie, după debutul artistic al vedetei la Seul, unde a expus piese de mobilier sculptural prin intermediul cărora a explorat ceea ce ea a descris drept constrângerile vieții domestice. Potrivit anunțului oficial, autoportretul robotic a fost realizat pe parcursul a cinci ani, are o înălțime impresionantă de aproximativ trei metri și dispune de 25 de axe de mișcare.

Vizitatorilor li se va cere să îngenuncheze în fața creației, care le va răspunde la întrebări. Experiența interactivă neobișnuită pare concepută pentru a pune sub semnul întrebării relația dintre public și autoritate. Descrierea proiectului sugerează că robotul va oferi ceva ce Bianca a ales să păstreze departe de atenția publicului: propria voce.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro